Wie verbessert Analytics das Content-Management?

Content-Management ist nicht einfach, vor allem wenn es um den Aufbau einer wertvollen Webpräsenz geht.

Content-Management-Teams können sich durch die große Bandbreite und das hohe Volumen an Inhalten eingeschüchtert fühlen, insbesondere im Zeitalter zunehmend dynamischer kundenorientierter Anwendungen. Content-Management-Analysen und Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization, SEO) liefern jedoch Erkenntnisse, die Content-Teams dabei unterstützen, ihre Zielgruppen besser zu verstehen und eine Strategie zu entwickeln, die den Wert der Content-Management-Investitionen des Unternehmens optimiert.

Entdecken Sie vier Möglichkeiten, wie Content-Management-Analysen die Strategien von Unternehmen verbessern.

1. Verfolgung des Website-Traffic

Mit Tools wie Google Analytics lässt sich der Website-Traffic verfolgen. In der Regel ist es so, dass ein kleiner Prozentsatz der Seiten einer Website den größten Teil des Datenverkehrs auf der Website ausmacht. Diese Analysen geben Aufschluss darüber, wie viel Zeit die Betrachter auf einer Seite verbringen, was den Teams hilft zu verstehen, ob der Inhalt die Nutzer anspricht.

Google Analytics kann die Schlüsselwörter identifizieren, die Besucher auf eine Seite führen, und feststellen, von welchen Webseiten sie kommen. Dieser Einblick kann Teams unterstützen, die Effektivität ihrer Social-Media-Strategie zu bewerten. Google Analytics bietet auch differenziertere Berichte, die Teams je nach Bedarf anpassen können.