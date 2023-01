8 Keyword-Recherche-Tools für die Suchmaschinenoptimierung

Alle Content-Marketing-Teams müssen Suchmaschinenoptimierung beherrschen, damit die Websites ihrer Unternehmen und die zugehörigen Inhalte in den Suchmaschinenergebnissen auftauchen.

Wenn Unternehmen keine richtige SEO-Keyword-Recherche durchführen, kann es sein, dass ihre Webinhalte nie die gewünschte Zielgruppe erreichen. Content-Teams können jedoch kostenlose Keyword-Recherche-Tools verwenden, um die Informationen zu sammeln, die sie zur Verbesserung ihrer SEO-Strategien benötigen.

Einige kostenlose Tools haben keine kostenpflichtige Option, während andere kostenlose und kostenpflichtige Abonnements anbieten. Kostenpflichtige Abonnement-Tools können die SEO-Strategie optimieren, doch Teams, die nur Keyword-Empfehlungen und Keyword-Volumen-Rankings benötigen, können von kostenlosen Optionen wie der Google Search Console, Ranktracker und AlsoAsked profitieren.

Content-Teams führen eine Keyword-Recherche durch, um die Wörter und Ausdrücke zu ermitteln, die Menschen bei der Suche nach Waren, Dienstleistungen und Tipps verwenden. Sie führen diese Recherchen auch durch, um herauszufinden, wie diese Begriffe auf der Grundlage ihres Suchvolumens in einem bestimmten Monat rangieren. Content-Teams können die Informationen zu den Keywords nutzen, um eine erfolgreiche Content-Strategie zu entwickeln und aufrechtzuerhalten und zu verstehen, welche Inhalte ihre Zielgruppen sehen möchten.

Content-Teams finden online zahlreiche kostenlose Tools, die sie unterstützen, Informationen zu sammeln, die sie für die Entwicklung und Verbesserung ihrer Inhalte und SEO-Strategien benötigen. Organisationen, die eine kostenlose Keyword-Recherche angehen möchten, können die folgenden SEO-Keyword-Recherche-Tools in Betracht ziehen.

Beispielsweise können Nutzer die Google Search Console mit einem Google Analytics-Konto kombinieren, um detaillierte Keyword-Daten und Keyword Opportunities zu erhalten – Phrasen, die auf den Positionen acht bis 20 rangieren und eine große Anzahl von Impressionen aufweisen – über den Leistungsbericht zu finden. Dieser Bericht zeigt, wie Google die Keywords bei Suchanfragen in einer Momentaufnahme einordnet. Content-Teams können diese Keyword Opportunities zusammen mit On-Page-SEO-Verbesserungen nutzen, um die SERP-Rankings ihrer Seite zu verbessern.

Marketingteams nutzen die Google Search Console häufig zusammen mit anderen Google-Diensten für das Web- und Analyse-Tracking. Webadministratoren und Content-Ersteller können Google Search Console nutzen, um zu erfahren, welche Seiten wenig besucht werden und geändert werden müssen. Das Tool kann auch zeigen, welche Suchanfragen den meisten Traffic bringen, so dass die Teams wissen, welche Themen sie in kommenden Blogbeiträgen behandeln sollten.

Content-Teams können die Google Search Console verwenden, um mit der Keyword-Recherche zu beginnen und zu ermitteln, wie gut die Webinhalte ihres Unternehmens bei Google abschneiden. Dieses kostenlose Tool analysiert die aktuellen Keywords auf einer Webseite und zeigt ihre durchschnittliche Position auf der Suchmaschinenergebnisseite (Search Engine Results Page, SERP), die Impressionen und die Klicks an.

Ranktracker bietet eine kostenpflichtige Version seines Tools an, aber die kostenlose Version bietet genügend Daten, um das Keyword-Traffic-Potenzial zu analysieren.

Um nützliche Keywords oder Phrasen für ein erfolgreiches Ranking zu finden, müssen Unternehmen alle möglichen Variationen potenzieller Keywords und Phrasen kennen. Ranktracker ist ein kostenloses SEO-Keyword-Recherche-Tool, das 23 Keyword-Tools in einem vereint und den Nutzern eine Vielzahl von Keyword-Ideen liefert. Dieses Tool kann das Traffic-Potenzial eines Keywords und den SEO-Wettbewerb für diese Keywords anzeigen.

Es ist nicht immer offensichtlich, für welche Keywords ein Unternehmen am besten ranken kann. Auch wenn bestimmte Wörter und Ausdrücke spezifisch für Produkte, Dienstleistungen oder Branchen sind, können Menschen Variationen dieser Wörter und Ausdrücke verwenden, um Suchen durchzuführen.

AlsoAsked unterstützt dabei, die Fragen zu verstehen, die Menschen in Verbindung mit Keywords stellen. Es hilft auch bei der Identifizierung von Suchphrasen, der Planung von Inhalten und der Bereitstellung der richtigen Inhalte für potenzielle Kunden.

Keyword Surfer ist eine kostenlose Google Chrome-Erweiterung, die die Google-Suchergebnisse direkt auf der SERP analysiert. Diese Erweiterung zielt darauf ab, das Anfragevolumen für ein bestimmtes Keyword in der Google-Datenbank zu bewerten, die Ergebnisse aus 19 Ländern enthält. Innerhalb der SERP und der Suchleiste können die Nutzer die globalen Schätzungen, die Ergebnisse ihres Landes und die Top 10 der ähnlichen Keywords in den Suchergebnissen sehen.

Teams, die bereits PPC-Werbung verwenden, können am meisten von diesem Tool profitieren, da sie die Suchvolumenfunktion für ihre Kampagnen nutzen können. Um jedoch auf die detailliertesten Analysefunktionen für bezahlte Kampagnen zugreifen zu können – und nicht nur auf die Suchvolumenbereiche – müssen Unternehmen einen bestimmten Geldbetrag für ihre bezahlten Google-Anzeigenkampagnen ausgeben.

Marketing-Teams, die Pay-per-Click-Suchkampagnen (PPC) durchführen, unterstützt das Tool Google Ads Keyword-Planer dabei, eine gezielte Keyword-Liste zwischen SEO- und PPC-Targeting zu trennen. Dieses Tool zeigt auch Keyword-Vorschläge und Suchvolumen an, die Erkenntnisse für die Kampagnenplanung liefern können. Darüber hinaus zeigt es eine Aufschlüsselung der Cost-per-Click-Daten (CPC), des Werbewettbewerbs und der saisonalen Traffic-Änderungen an einem Ort.

7. Moz Keyword Explorer

Zusätzlich zu den bezahlten Abonnementoptionen bietet Moz eine kostenlose Version seines Keyword Explorer an. Das kostenlose Tool, das zehn Abfragen pro Monat bietet, kann Content-Teams zugutekommen, denen es an SEO-Erfahrung fehlt. Das Tool enthält nicht so viele Datenpunkte wie einige andere Tools, aber das macht es für neue Benutzer auch weniger überwältigend.

Moz erstellt außerdem eine Prioritätsbewertung, die Content-Teams Aufschluss darüber gibt, ob sie Zeit und Mühe in ein Keyword investieren sollten. Das Tool berechnet Prioritätswerte auf der Grundlage verschiedener Metriken, wie zum Beispiel Volumen, Klickrate und Schwierigkeitsgrad, sowie danach, wie das Unternehmen das Keyword für sein Geschäft priorisiert.