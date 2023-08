Wie man eine Wissensdatenbank mit WordPress erstellt

Da die Menschen zunehmend online einkaufen und dabei nur wenig mit Menschen zu tun haben, verlassen sich Unternehmen immer mehr auf Wissensdatenbanken, um Fragen und Anliegen ihrer Kunden schnell zu beantworten.

Kunden haben immer Fragen, und Unternehmen, die schnelle Antworten liefern, verschaffen sich einen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern. Eine effektive Wissensdatenbank ermöglicht es Kunden, schnell Antworten auf ihre Fragen zu finden und die Kundenbindung zu verbessern. Eine schlecht ausgeführte Wissensdatenbank frustriert Kunden jedoch mehr als ein fehlender Kundendienst.

Idealerweise sollten Unternehmen eine Wissensdatenbank in ihre primäre Website integrieren. Eine einheitliche Benutzeroberfläche fördert das Vertrauen der Kunden in das Unternehmen. Wenn die Wissensdatenbank ein integraler Bestandteil der Website eines Unternehmens ist, kann sie das Verhalten der Benutzer beim Besuch der Website und bei der Suche nach Antworten verfolgen.

Nachdem ein Unternehmen beschlossen hat, eine Wissensdatenbank zu implementieren, kann es sich überlegen, welche Wissensdatenbank es wählen möchte. Viele Unternehmen verwenden WordPress, um ihre Wissensdatenbank zu erstellen – 43 Prozent aller Websites laufen laut WordPress mit dem Content-Management-System (CMS).

Eine Wissensdatenbank ist ein zentraler Aufbewahrungsort für informative Inhalte, wie zum Beispiel häufig gestellte Fragen (FAQ). Wissensdatenbanken enthalten in der Regel folgende Arten von Informationen:

Wenn die meisten Menschen ein Problem haben, suchen sie normalerweise bei Google nach der Antwort. Von dort aus rufen sie entweder eine Support-Website auf oder fragen direkt bei Google nach der Antwort. Wenn sie die gesuchte Antwort nicht sofort in einer Wissensdatenbank finden, rufen sie vielleicht den Kundendienst an oder entscheiden sich für ein Produkt eines Mitbewerbers.

Konfigurieren Sie das Plug-in. Nachdem Benutzer das Plug-in gefunden und installiert haben, das ihren Bedürfnissen entspricht, können sie Aktivieren wählen. Sobald die Benutzer das Plug-in aktiviert haben, können sie es in ihrem WordPress-Menü konfigurieren.

Richten Sie das Plug-in ein. Um ein Plug-in einzurichten, müssen WordPress-Administratoren in ihrem WordPress-Dashboard zu Plugins gehen und Installieren wählen.

Probieren Sie verschiedene Plug-ins aus. Jedes Produkt hat einzigartige Eigenschaften, so dass Wissensmanagementteams ein paar davon herunterladen und ausprobieren können. Anschließend können sie die Plug-ins, die sie zuvor ausprobiert haben, deaktivieren, bis sie dasjenige gefunden haben, das ihren Anforderungen am besten entspricht.

Wählen Sie ein Plug-in. WordPress bietet mehrere kostenlose Plug-ins für Wissensdatenbanken an, wie zum Beispiel Echo Knowledge Base und BetterDocs . Ein Unternehmen, das WordPress nicht bereits als Hauptwebsite nutzt, wird jedoch wahrscheinlich mit einer kostenpflichtigen Option beginnen.

Die Wissensdatenbank sollte zur Marke und zu den Prozessen des Unternehmens passen. Wenn das Unternehmen seine Arbeitsweise ändern muss, um das Tool zu nutzen, sollte es vielleicht ein anderes Produkt in Betracht ziehen.

Wenn Teams die Optionen für ein Wissensdatenbank-Plug-in in Betracht ziehen, sollten sie festlegen, wie das Plug-in die Artikel der Wissensdatenbank speichern, organisieren und anzeigen soll. Unternehmen sollten sicherstellen, dass das Plug-in auf eine Weise funktioniert, die für ihre allgemeine Benutzerfreundlichkeit sinnvoll ist.

Erstellen einer WordPress-Wissensdatenbank mit einem Theme

Die Designoptionen in einem Wissensdatenbank-Plug-in bieten möglicherweise keine optimale Benutzererfahrung, selbst wenn das Tool die anderen Anforderungen des Unternehmens erfüllt. Da viele Unternehmen nicht in der Lage sind, eine benutzerfreundliche WordPress-Website zu entwerfen und zu erstellen, können sie ein WordPress-Theme verwenden.

Jede WordPress-Website beginnt mit einem Theme, so dass Teams ganz einfach eines implementieren können. WordPress bietet viele Themes für Wissensdatenbanken an, zum Beispiel KnowAll und HelpGuru. Viele hochwertige Themes sind jedoch kostenpflichtig, so dass Unternehmen sich über die Preisoptionen informieren und prüfen sollten, ob das Tool ein individuelles Branding erlaubt.

Nachdem Unternehmen ein Theme ausgewählt haben, können sie es installieren. WordPress-Administratoren müssen in ihrem WordPress-Dashboard zu Design gehen und auf Neues Theme hinzufügen klicken.