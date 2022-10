Welcher Schritt wird bei ERP-Integrationen oft übersehen?

Die Auswahl der richtigen Beteiligten und Anwender für ein ERP-Einführungsprojekt ist ein entscheidender Schritt. Er wird allerdings häufig übersehen.

Eine ERP-Implementierung birgt erhebliche Risiken, und die Projektleiter müssen sicherstellen, dass sie jeden Schritt berücksichtigen, der die Erfolgschancen erhöht. Der am häufigsten übersehene Schritt bei einer ERP-Implementierung ist die Identifizierung und Einbindung der wichtigsten Interessengruppen zu Beginn des Projekts.

Werden die wichtigsten Akteure nicht frühzeitig in das Projekt einbezogen, kann dies die ERP-Implementierung in vielerlei Hinsicht negativ beeinflussen. Die Beteiligten können potenziell kostspielige Fehler machen, wenn beispielsweise wichtige Aufgaben wie die Datenmigration nicht in den Projektplan aufgenommen werden. Außerdem kann es sein, dass die Beteiligten das Projekt nicht unterstützen, wenn sie nicht von Anfang an einbezogen wurden.

Das Implementierungsteam sollte zunächst die Akteure ermitteln, die von dem neuen ERP-System betroffen sind. Dies können einzelne Mitarbeiter, mehrere Abteilungen oder das gesamte Unternehmen sein.

Wichtige Akteure können eine Reihe von Projektrollen ausfüllen. Einige können als Berater fungieren, während andere einspringen, um Probleme zu lösen, die von den Projektteammitgliedern eskaliert werden. Einige Beteiligte können von Anfang bis Ende des Projekts aktive Teammitglieder sein, während andere Akteure nur in bestimmten Phasen des Prozesses Beiträge leisten.

Die Einbeziehung der richtigen Beteiligten in das Projekt kann dem Projekt in vielerlei Hinsicht zugutekommen. Das Fachwissen der Akteure kann dem Implementierungsteam bei der Bewertung von ERP-Anbietern helfen, und sie können bei der Konfiguration und dem Test des ERP-Systems mitwirken. Sie können auch bei ihren Mitarbeitern für das neue ERP-System werben, was die Akzeptanz des Systems fördert, und bei der Dokumentation neuer Prozesse unterstützen, was Mitarbeitern das Erlernen des neuen Systems erleichtert.