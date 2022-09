Was sind die Vor- und Nachteile von CLI und GUI?

Obwohl es grafische Benutzeroberflächen (GUI) schon seit Jahrzehnten gibt, sind sie erst seit Kurzem ein beliebtes Mittel zur Verwaltung von Netzwerkhardware in Unternehmen. Hierfür gibt es einige Gründe.

Zum einen wurde eine Netzwerk-GUI von den Netzwerkanbietern oft erst nachträglich entwickelt. Die Befehlszeilenschnittstelle oder Kommandozeile (CLI) war die primäre Konfigurations- und Verwaltungsmethode, die GUI war zweitrangig. Wenn man also CLI und GUI vergleicht, waren die frühen GUIs halbherzige Versuche, die nur eine kleine Teilmenge der gesamten Konfigurationsoptionen für vernetzte Router, Switches und Firewalls boten.

Der andere große Vorteil der CLI ist, dass die Konfiguration mit etwas Übung viel schneller erfolgen kann als mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Mit wenigen Textbefehlen kann ein Benutzer Schnittstellen, Routing-Protokolle und Zugriffslisten konfigurieren. Diese Elemente würden in einer grafischen Benutzeroberfläche mehrere Mausklicks und die Suche nach den richtigen Seiten und Registerkarten erfordern.

Darüber hinaus kann die Befehlszeile mit einem Skripting-Tools und einem sicheren Shell-Client durch einfaches Kopieren und Einfügen von Befehlen in Skripte umgewandelt werden. Daher ist die Verwaltung von Netzwerkgeräten, die eine individuelle Hop-by-Hop-Verwaltung erfordern, mit CLI wesentlich einfacher.

Aus der Perspektive des Supports und der Fehlerbehebung lässt sich die CLI nutzen, um mit verschiedenen Befehlskürzeln schnell Informationen zu finden. Dazu gehören die Analyse von Schnittstellenstatistiken, das Erstellen von Skripten für häufig benötigte Informationen und die Suche nach Schlüsselwörtern oder Mustern. Diese Methoden zeigen die wahre Stärke der CLI gegenüber neueren grafischen Methoden.

CLI und GUI - auf dem Weg zur Benutzerfreundlichkeit

Trotz der Vorteile der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) überholen webbasierte grafische Benutzeroberflächen (GUIs) in Verbindung mit zentralisierten, in der Cloud verwalteten Architekturen die CLI als bevorzugte Benutzeroberfläche. Tatsächlich werden GUIs allmählich so gut, dass sich die CLI-Verwaltung antiquiert anfühlen kann.

Mit den modernen Netzwerkplattformen von heute steht die GUI in vielen Fällen nicht mehr hinter der CLI zurück. Daher wurde mehr Zeit und Mühe in die Benutzerfreundlichkeit, die Möglichkeit, Konfigurationsaktualisierungen zentral an mehrere Geräte weiterzugeben, und die Schaffung einer Benutzeroberfläche für die Verwaltung gesteckt, die ein Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Tiefe der Konfigurationsmöglichkeiten bietet.

Auch die grafische Benutzeroberfläche ist in der Regel benutzerfreundlicher. Bei der Verwendung von Befehlszeilen ist die Lernkurve länger, bis man die richtige Konfiguration und die erforderlichen Schritte zur Fehlerbehebung beherrscht. Mit einer gut gestalteten grafischen Benutzeroberfläche wird diese Lernkurve jedoch drastisch verkürzt.

Darüber hinaus kann die Möglichkeit, verschiedene Netzwerkschnittstellen- und Gerätezustandsprüfungen in einem visuellen Format innerhalb einer grafischen Benutzeroberfläche zu sehen, bei der Identifizierung von Problemen helfen, im Gegensatz zur Betrachtung der gleichen Informationen im Textformat.