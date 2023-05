Telepräsenz vs. Videokonferenz: Was ist der Unterschied?

Es gab eine Zeit, vor etwa 10 bis 15 Jahren, als Telepräsenz das große Schlagwort in der Videokonferenzbranche war. Fast alle Videoprodukte für Unternehmen wurden auf die eine oder andere Weise als Telepräsenz vermarktet. Dies führte zu der Verunsicherung, die auch heute noch besteht. Trotz der Marketingverwirrung ist der Unterschied zwischen Videokonferenzen und Telepräsenz eindeutig.

Was sind Videokonferenzen?

Videokonferenzen sind eine Technologie, die es Menschen ermöglicht, sich gegenseitig zu sehen und in Echtzeit zu interagieren, ohne sich im selben Raum zu befinden. In einem typischen Besprechungsraum ist der Teilnehmer aus der Ferne nicht in voller Größe auf dem Bildschirm zu sehen und er sitzt den Teilnehmern vor Ort nicht direkt gegenüber. Wenn andererseits der CEO eines Multimilliarden-Dollar-Unternehmens ein großes Geschäft von Angesicht zu Angesicht verhandeln möchte, ohne zu reisen, kann Telepräsenz die Kosten wert sein.