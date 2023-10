Windows: Die Zuverlässigkeit richtig überwachen

Bei Serverproblemen müssen Windows-Administratoren Detektiv spielen, aber zum Glück gibt es eine Reihe von Tools, mit denen sie Hinweise finden und entschlüsseln, um Leistungsprobleme zu beheben.

Es ist ein bekanntes Szenario für die IT-Abteilung: Gestern hat etwas funktioniert, aber heute funktioniert es nicht mehr. Der erste Schritt zur Fehlerbehebung in diesem Fall besteht darin, herauszufinden, was sich in dieser Zeitspanne geändert hat. Windows verfügt über so viele Informationsquellen, dass es schwierig sein kann herauszufinden, wonach Sie suchen. Aber eines der nützlichsten Dienstprogramme zur Problemhandlung ist Windows Zuverlässigkeitsüberwachung (Reliability Monitor).

Was ist die Windows Zuverlässigkeitsüberwachung? Wenn ein Server instabiler oder leistungsschwächer zu sein scheint, müssen Sie das überprüfen und feststellen, wann die Probleme auftreten. Diese Art von Informationen können Sie zwar auch über die Ereignisanzeige (Event Viewer) oder den Leistungsüberwachung (Performance Monitor) abrufen, aber die Zuverlässigkeitsüberwachung bietet eine einfache Schnittstelle. Um den Verlauf der Systemzuverlässigkeit anzuzeigen und zu bewerten, verwendet die Zuverlässigkeitsüberwachung verwendet eine grafische Oberfläche, einschließlich genauer Informationen darüber, was sich wann geändert hat, sowie über alle Anwendungs- oder Betriebssystemabstürze. Die Zuverlässigkeitsüberwachung zeigt auch Informationen zu Updates, Softwareinstallationen oder -deinstallationen und Hardwareproblemen anzeigen. Um den Umfang des Problems weiter einzugrenzen und den Ursprung der Instabilität zu ermitteln, ordnet die Zuverlässigkeitsüberwachung Abstürze nach Möglichkeit diesen Kategorien zu. Abbildung 1: Die Oberfläche der Windows Zuverlässigkeitsüberwachung zeigt Diagramm- und Ereignisdetails an. Abbildung 1 zeigt, dass das System bis zum 24. März reibungslos läuft, bis eine neue Anwendung installiert wird, und dann die Systemstabilität nach mehreren Abstürzen einbricht. Ein genauerer Blick auf den Verlauf hilft, den wahrscheinlichen Verursacher zu finden.

So lesen Sie die Ergebnisse der Zuverlässigkeitsüberwachung Öffnen Sie die Zuverlässigkeitsüberwachung, indem Sie zu Systemsteuerung/System und Sicherheit/Sicherheit und Wartung wechseln. Oder öffnen Sie das Menü Ausführen mit der Tastenkombination Win+R, und geben Sie den Befehl perfmon /rel ein. Die Zuverlässigkeitsüberwachung hat nur eine Oberfläche, die größtenteils von einem Balkendiagramm dominiert wird. Das Diagramm ist schlicht. Die vertikale Achse ist eine Zuverlässigkeitsskala von 1 bis 10 und die horizontale Achse stellt die Zeitspanne dar. Standardmäßig steht jede Spalte für einen Tag, aber wenn Sie den Link Wochen oben links auswählen, erstreckt sich jede Spalte über eine Woche. In der unteren Ecke des Diagramms werden Ereigniskategorien angezeigt, darunter Warnungen und Anwendungsfehler. Ein Ereignis wird unter dem entsprechenden Tag oder der entsprechenden Woche angezeigt, wodurch sich Muster erkennen lassen und der Zeitpunkt des Auftretens eines Problems genau bestimmt wird. Um weitere Informationen zu erhalten, wählen Sie ein Ereignis im unteren Bereich der Zuverlässigkeitsdetails aus. In der Regel enthalten sie einen Satz, der das Problem beschreibt. Der Link Technische Details anzeigen bietet selten zusätzliche Hinweise. Abbildung 2: Die Zuverlässigkeitsdetails enthalten weitere Informationen zu den einzelnen Ereignissen eines bestimmten Zeitraums. Die Zuverlässigkeitsbewertung sinkt bei jedem Absturz oder Problem, steigt aber langsam in Richtung 10, wenn der Server Stabilität beweist. Um Fehlerbehebungsmaßnahmen zu ergreifen, sind diese Informationen nützlich genug. Beispielsweise das Aktualisieren oder Entfernen einer Anwendung, das Zurücksetzen eines Treibers oder das Ersetzen defekter Hardware.