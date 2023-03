Wie man eine Strategie für E-Commerce-Inhalte entwickelt

Content fördert das Online-Geschäft und führt zu Likes, Shares und Verkäufen. Aber Inhalte, die das Kaufverhalten beeinflussen, erfordern eine E-Commerce-Content-Strategie.

Mit einer richtig konzipierten Content-Strategie kann eine E-Commerce-Website eine Vorreiterrolle einnehmen und den Besuchern Informationen liefern, die sie für ihre Kaufentscheidungen benötigen. Viele Designteams strukturieren ihre Websites nach hübschen Designs, die unter den richtigen Bedingungen die Benutzererfahrung (User Experience, UX) verbessern. Doch manchmal erscheint das Hinzufügen von Produktinformationen wie ein nachträglicher Entwicklungsschritt.

Viele Web-Content-Management-Systeme fördern dieses Verhalten. Sie zeigen große Teile des Inhalts an und überlegen sich, wie sie jede Seite interaktiv und dynamisch gestalten können. Anbieter von Headless Content-Management-Systemen (CMS) wollen die Erstellung von Inhalten in den Mittelpunkt stellen.

2. Identifizieren Sie kanalspezifische Inhalte

Sobald Sie wissen, welche Kanäle Ihre Zielgruppe nutzt, können Sie die Arten von Inhalten bestimmen, die Sie erstellen sollten. Wenn Ihr Publikum TikTok nutzt, können Sie lustige und informative Videos erstellen. Wenn Ihre Zielgruppe Facebook nutzt, können Sie eine informative Grafik erstellen. Ebenso passt ein visuell ansprechendes GIF zu Twitter.

Unabhängig vom Kanal können viele Inhalte plattformübergreifend wirksam sein. So können Sie beispielsweise Videos, Beschreibungen, Bildunterschriften und Hashtags auf mehreren Social-Media-Plattformen und auf Ihrer eigenen Website veröffentlichen.

Sie sollten die Investitionen in einzigartige Inhalte, die für jeden Kanal erforderlich sind, mit den erwarteten Erträgen abwägen. Investieren Sie nicht zu viel in spezialisierte Inhalte auf Kosten Ihrer Kernanforderungen an Inhalte. Ein guter Aufhänger in den sozialen Medien nützt nichts, wenn die Kunden keine Informationen finden, die sie für eine Entscheidung benötigen.