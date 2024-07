Wie man Netzwerk- und Sicherheitsteams zusammenführt

Unternehmen sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre Prozesse zu bereinigen, ihre Reaktionsfähigkeit bei Zwischenfällen zu verbessern und zuverlässigere Netzwerkdienste anzubieten. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Zusammenführung von Netzwerk- und Sicherheitsteams.

Lassen Sie uns untersuchen, wie Sie den Weg zur Zusammenarbeit einschlagen und wie Sie eventuelle Hindernisse überwinden können.

Eines der ersten Produkte der Zusammenarbeit ist eine kombinierte Führung in den Bereichen Netzwerk und Cybersicherheit , die die Definition vornimmt. Dieser Gruppe sollten Personen aus allen bestehenden Organisationen angehören. Je besser man die Zielsetzungen und Ziele der Bemühungen, die Budget- und Personalbeschränkungen, die betrieblichen Anforderungen und die Logik der neuen Organisation versteht, desto besser kann man die eigenen Anstrengungen auf diese Ziele ausrichten und sie erreichen.

Hindernisse und Strategien, um sie zu überwinden

Eine große Herausforderung bei der Zusammenführung von Netzwerk- und Sicherheitsteams ist organisatorischer Natur. Netzwerkteams unterstehen in der Regel einem Direktor oder Vizepräsidenten, der dem CIO unterstellt ist, während Cybersicherheitsteams häufig einem CISO unterstehen. Die Zusammenlegung der Teams bedeutet, dass man sich für einen Weg zum C-Level entscheidet oder eine Matrixstruktur aufbaut. Es bedeutet auch, dass man hofft, dass die gewählte Struktur sowohl die Rechenschaftspflicht gegenüber der Unternehmensspitze sicherstellt als auch die volle institutionelle Unterstützung für das neue, fusionierte Team gewährleistet.

Ein Aspekt dieser vollen institutionellen Unterstützung ist Geld. Die Budgets für Netzwerke sind in den meisten Unternehmen gleichbleibend oder rückläufig, ebenso wie die Zahl der Mitarbeiter. Die Budgets für Cybersicherheit hingegen wachsen meist weiter, ebenso wie die Teams, wenn sich jemand findet, der die offenen Stellen besetzt. Eine fusionierte Organisation muss das Risiko minimieren, dass durch den Zusammenschluss die wahrgenommene Höhe der erforderlichen Investitionen sinkt.

Die Notwendigkeit, das Risiko einer Zusammenlegung der Organisationen zu minimieren, verdeutlicht die größte zugrunde liegende Herausforderung: die Politik der Technologiebudgetierung und Personalbesetzung. Nur wenige Unternehmen stufen größere Investitionen in Netzwerke als strategisch ein. Aufgrund der existenziellen Risiken, die mit der Cybersicherheit verbunden sind, müssen Investitionen in diesem Bereich in hohem Maße strategisch und sichtbar sein.

Der direkteste Weg, diese Herausforderungen zu bewältigen, besteht darin, die neue Organisation unter dem CISO zusammenzuführen. Nutzen Sie den Tenor der Zeit, um einen Teil des Gütesiegels der Cybersicherheit über das Netzwerk zu verbreiten. Machen Sie deutlich, dass das Entwerfen, Aufbauen und Verwalten eines sicheren Netzwerks von entscheidender Bedeutung für die Verringerung von Cyberrisiken insgesamt ist. Behandeln Sie das Netzwerk als einen Teil der Cybersicherheitsarchitektur und investieren Sie in es, um sicherzustellen, dass es ein äußerst leistungsfähiger Bereich ist.