In eigener Sache: Willkommen bei Informa TechTarget

Als Editorial Director von ComputerWeekly.de/TechTarget darf ich Ihnen heute mitteilen, dass sich unser Redaktionsbereich verdoppelt hat, da wir nun Teil eines größeren Unternehmens, Informa TechTarget, werden.

Dies ist das Ergebnis einer Vereinbarung zur Zusammenlegung des digitalen Technologiegeschäfts von Informa und TechTarget. Als Informa TechTarget vereinen wir Marken, die am Markt als zuverlässige Quellen bekannt sind, darunter InformationWeek, Dark Reading, Light Reading oder WardsAuto. Zu diesem neuen redaktionellen Portfolio gehören auch die preisgekrönten Flaggschiffseiten von Industry Dive wie Healthcare Dive, Banking Dive oder Retail Dive. Darüber hinaus haben Sie Zugang zu den zahlreichen Technologieseiten von TechTarget, einschließlich der Marken der Search Sites (zum Beispiel Search Data Center, Search Security), Xtelligent, Whatis.com, Computer Weekly oder LeMagIT. Hierfür decken über 300 Redakteure und mehr als 220 Websites und 20 verschiedene technische Themenbereiche und vertikale Branchen redaktionell ab, was uns zu einer der größten B2B-Redaktionsorganisationen der Welt macht.

Was bedeutet das für Sie? Sie werden auf Märkte und Technologien nun einen 360-Grad-Blick haben, der mehr Themen und Formate umfasst. Sie können auf mehr unabhängige Einblicke und Analysen zu den Technologien zugreifen, die für Sie von Bedeutung sind, und zu den Branchen, in denen Sie tätig sind. Unsere Journalisten, die seit Jahrzehnten über ihre Themen berichten, halten Sie über dynamische Märkte auf dem Laufenden und stellen aktuelle Nachrichten in den richtigen Kontext. Treffen Sie fundiertere Kaufentscheidungen, indem Sie strategische, technische und lehrreiche Beiträge nutzen, die von Experten auf dem Gebiet geschrieben wurden. Allein im letzten Jahr wurden unsere Marken von Branchenverbänden anerkannt und mit mehr als 80 Preisen ausgezeichnet. Dies unterstreicht unsere Verpflichtung Ihnen, unseren Lesern, gegenüber, originäre und unvoreingenommene Inhalte zu liefern, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen.

Im Jahr 2025 werden wir voraussichtlich mehr als 60.000 redaktionelle Originalinhalte in Form von Artikeln, Videos und Podcasts bereitstellen. Darüber hinaus sind mehr als 1.000 E-Guides/E-Handbooks, Webinare und virtuelle Veranstaltungen geplant, um Ihnen eine breite Palette von Informationsformaten zu bieten. Mit Informa TechTarget werden wir auch die Berichterstattung in Bereichen wie Sicherheit, IT-Infrastruktur, KI und Unified Communications erweitern. Zudem weiten wir unsere Berichterstattung in den Bereichen Channel, Finanzen, Gesundheitswesen, öffentliche Hand und Dienstleister aus.

Wir sind dankbar für das Vertrauen und die Loyalität, die Sie uns durch Ihre Besuche und Ihr Engagement entgegenbringen, und für die Rolle, die Sie bei der Gestaltung der B2B-Community spielen. Im Namen unserer Redakteure und Mitarbeiter möchten wir Ihnen für Ihre Unterstützung danken und unser Engagement bekräftigen, auch weiterhin unvoreingenommene, originelle und genaue Inhalte zu veröffentlichen. Wir freuen uns darauf, Sie heute und in Zukunft zu unterstützen.