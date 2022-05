Wie künstliche Intelligenz bei der Krisenkommunikation hilft

Methoden der Krisenkommunikation haben einen langen Weg von einstigen Anrufbäumen und Textketten hinter sich. Heutige Notrufsysteme und Cloud-basierte Benachrichtigungsdienste sind weitaus effektiver, als sich nur darauf zu verlassen, dass sich Angestellte gegenseitig anrufen.

Doch diese Entwicklungen haben die Krisenkommunikation nicht vollständig unproblematisch gemacht. Wenn zum Beispiel Notrufbotschaften niemals ihre beabsichtigten Empfänger erreichen, wird der Sender eventuell nie eine Benachrichtigung über die nicht erfolgte Zustellung der Botschaft bekommen. Wenn keine Antwort erzeugt wird, könnten sich die Notfallteams eines Unternehmens einem Unfall gegenübersehen, der sich wegen des Mangels einer klaren Kommunikation zu einer kompletten Krise auswachsen kann.

Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) sind besonders geeignet, eine große Bandbreite an Daten zu erfassen und dann Vorhersagen und Notfallempfehlungen zu machen. Unternehmen können diese Technologien zur Identifizierung und Klassifizierung von Notfallaufgaben sowie zur Bereitstellung von Kommunikation und Informationen zur richtigen Zeit und für die richtigen Leute benutzen. Künstliche Intelligenz kommt dabei eine besondere Rolle bei der zukünftigen Krisenkommunikation zu, wobei man sich erst am Anfang der Entwicklung befindet.

Welche Besonderheiten bietet KI?

KI und ML können zusätzlichen Wert zu der Technologie von Emergency Notification Systemen (ENS) zur Verfügung stellen. Heute sind ENS-Produkte im Allgemeinen für eine Bandbreite von Message-Typen wie zum Beispiel E-Mail, Text und SMS geeignet, um eine vorkonfigurierte Liste von Personen zu bedienen. Während einige mehr traditionelle Systeme auf Anfragen von Empfängern von Botschaften reagieren können, beherrschen KI-gestützte Systeme dies ebenfalls und bieten mehr.

KI-Systeme zur Krisenkommunikation können mehrere Informationskanäle nutzen, um den Empfang von Notfallbotschaften zu verbessern. Diese Kanäle können unter anderem Wettervorhersagen oder von Drohnen erzeugte Videos umfassen. Ein KI-gestütztes ENS kann zum Beispiel Wetterdaten der National Oceanic and Atmospheric Administration verwenden und sie in Vorhersagedaten umwandeln, die anschließend in einer Reihe von Alarmmeldungen eingesetzt werden, damit sich Personen auf einen aufziehenden Hurrikan oder andere extreme Wettersituationen vorbereiten können.

Ein weiteres Beispiel KI-gestützter Krisenkommunikation ist die Abfrage bestimmter Informationen über die Wahrscheinlichkeit von Tornados oder anderer eventuell entstehender Naturkatastrophen. Das System ist in der Lage, mehrere Ressourcen zu überprüfen, um Empfehlungen für Meldungen und andere Analysen zur Verfügung zu stellen.

Die Einbindung von KI- und ML-Technologie findet sich zunehmend in den Angeboten von traditionellen Herstellern als auch bei Herstellern von Messaging-Systemen. Es hängt von den Anwendern ab, zu entscheiden, welche KI-gestützten Fähigkeiten sich am besten für das Unternehmen eignen und auf welche Weise sie den ENS-Anforderungen des Unternehmens Mehrwert hinzufügen werden. Systeme ohne KI werden weiterhin für schnelle Verbreitung von Notfallbotschaften sorgen und viele unterstützen auch entsprechende Antwortdienste, so dass der Einsatz – und Kosten – von KI zu Business-Entscheidungen werden.