Wie Large Language Models die Datenanalyse verbessern können

Large Language Models (LLM) können die Datenanalyse verbessern, indem sie mehr Informationen verarbeiten und tiefere Einblicke liefern, als Datenexperten allein es können. LLMs sind jedoch unzuverlässige Werkzeuge für Nicht-Analysten, und selbst geschulte Analysten sollten sie mit Vorsicht einsetzen.

Standard-LLMs sind nicht in der Lage, die Rolle eines Datenanalyse-Tools zu übernehmen. Sie können detaillierte Fragen zur Bedeutung von Datensätzen nicht genau oder konsistent beantworten. Automatisierte LLM-Funktionen erfordern eine Schulung zu den richtigen Datensätzen, um die genauesten Ergebnisse zu erzielen. Es liegt an den Analysten, sicherzustellen, dass die Ergebnisse sicher, genau und ethisch einwandfrei sind.

Wie LLMs die Datenanalyse verbessern

LLMs können strukturierte numerische Daten analysieren. Sie können Statistiken berechnen, nach Trends suchen und Anomalien identifizieren. Datenanalysten sollten LLMs für diese Art von Daten jedoch nur verwenden, wenn sie das Tool so einschränken, dass es nur Daten in bestimmten Dateien betrachtet und die Antworten auf das Material in diesen Dateien beschränkt.

Textanalyse

Eine noch bessere Verwendung von LLMs ist es, ihre Sprachkenntnisse zu nutzen. Datenanalysten können ein LLM verwenden, um die Textanalyse zu beschleunigen und – wenn es multimodal ist und gesprochene Sprache interpretieren kann – mündliche Eingaben. LLMs können gesprochene Worteingaben transkribieren, Sprachen übersetzen und die Ergebnisse wie folgt analysieren:

Hervorheben von Wortkategorien.

Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen Kommentaren, wie zum Beispiel ähnliche Sprache oder Verweise auf dieselben Personen oder Dinge.

Bereitstellung einer semantischen Bewertung von Eingaben auf der Grundlage definierter Wortkategorien. Zum Beispiel: wütend, verzweifelt, engagiert oder leichtgläubig sein.

Aufzeigen von Kontextinformationen im Zusammenhang mit der Verwendung bestimmter Wörter oder Bilder.

Analyse visueller Medien

Wenn ein LLM in der Fähigkeit geschult ist, visuelle Medien zu analysieren, kann es den Inhalt von Bildern, Diagrammen und Videos analysieren. LLMs können einfachen Anweisungen folgen, zum Beispiel nach einer bestimmten Art von Objekt suchen – zum Beispiel wie viele Hüte auf einem Bild zu sehen sind. Sie können auch subtile Elemente identifizieren, wie zum Beispiel die Prävalenz verschiedener Farbpaletten in TikTok-Videos mit einem bestimmten Hashtag.

LLMs können Analysten dabei unterstützen, von Natur aus unstrukturierte Daten mit strukturierten Datensätzen zu kombinieren, indem sie Freitext-, Audio- oder Videomedien in spezifische numerische Daten umwandeln. Ausgebildete Multimedia-LLMs können auch Visualisierungen von Datensätzen erstellen, die von traditionellen Linien- oder Balkendiagrammen bis hin zu Wortwolken und Heatmaps reichen.

Prädiktive Analyse

LLMs können es Analysten ermöglichen, nicht-textuelle Daten zu analysieren und diese Ergebnisse in die Analyse von numerischen Standarddaten zu integrieren. Die Kombination erweitert die Reichweite von Vorhersageanalysen, indem sie es ermöglicht, mehr Trends zu erkennen. So ist ein LLM beispielsweise in der Lage, Muster über Medienplattformen hinweg leichter zu erkennen als menschliche Analysten.

LLMs können Wörter in den Daten herausfiltern, den Kontext von Wörtern verstehen und Wortgruppen Themen zuordnen. Mithilfe dieser Informationen können Analysten dann das LLM-Modelltraining für nachfolgende prädiktive Analysevorgänge anpassen.