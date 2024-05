Was bei Sicherheitsvorfällen in der Cloud zu tun ist

Die Planung der Reaktion auf Vorfälle und die Entwicklung von Verfahren zur Behandlung von Vorfällen sind das Herzstück eines jeden effektiven IT-Sicherheitsprogramms. Da die Cloud-Nutzung in Unternehmen immer allgegenwärtiger wird, ist es wichtiger denn je, die Cloud in den Prozess der Reaktion auf Vorfälle einzubeziehen.

Die Cloud-Bereitstellung erfolgt nach dem Modell der geteilten Verantwortung . Dies bedeutet, dass einige Ressourcen und Dienste in der Cloud ganz oder teilweise von Diensteanbietern verwaltet werden können. Wenn Unternehmen beispielsweise ein Eindringen in eine SaaS -Cloud bemerken, kann es sein, dass aufgrund der begrenzten Untersuchungsmöglichkeiten und der geringen Sichtbarkeit oder Telemetrie von Ereignissen und Indikatoren für eine Kompromittierung keine Maßnahmen zur Reaktion auf Vorfälle ergriffen werden können. In einer heterogeneren IaaS -Cloud hingegen befinden sich viele Objekte und Anlagen unter der Kontrolle des Kunden und liegen weitgehend in dessen Verantwortung.

Der Aufbau eines Plans zur Reaktion auf Vorfälle in der Cloud bringt viele Vorteile mit sich, vor allem, da die Zahl der Cloud-Bereitstellungen weiter zunimmt. Die schlechteste Zeit, um herauszufinden, wie man auf einen Vorfall reagieren soll, ist während eines Vorfalls, daher ist Vorbereitung der entscheidende Faktor. Eine solide Strategie für die Reaktion auf Cloud-Vorfälle stellt sicher, dass die Teams schnell und effektiv auf Sicherheitsvorfälle reagieren können, was wiederum Folgendes bedeutet:

Rahmenbedingungen für die Reaktion auf Vorfälle in der Cloud

Pläne für die Reaktion auf Vorfälle basieren häufig auf Incident Response Frameworks, in denen beschrieben wird, wie Vorgänge zur Reaktion auf Vorfälle am besten strukturiert werden können. Konzepte gibt es unter anderem vom BSI (IT-Grundschutz), NIST, ISO, ISACA und dem SANS Institute.

Die Cloud Security Alliance (CSA) bietet ein Cloud-spezifisches Rahmenwerk an, das die folgenden Schlüsselphasen beschreibt:

Vorbereitung und anschließende Überprüfung. Die Vorbereitungsphase der Reaktion auf Cloud-Vorfälle umfasst die Implementierung von Tools und Kontrollen, die Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Cloud-Dienste, Cloud-Sicherheitsfunktionen und Cloud-Bedrohungen sowie die Erstellung von Cloud-Reaktionsrichtlinien und Playbooks. Diese Phase umfasst alle Maßnahmen, die ein Sicherheitsteam in die Lage versetzen, Cloud-Vorfälle zu bewältigen, bevor sie auftreten.

Erkennung und Analyse. Unternehmen sollten die Umgebung von Cloud-Diensten auf potenzielle Anzeichen von Angriffen und anderen Störungen oder Vorfällen überwachen. Verfolgen Sie potenzielle Vorboten, zum Beispiel Benachrichtigungen über neue Cloud-Angriffsvektoren, Schwachstellen in Cloud-Diensten und bekannte Störungen. In dieser Phase erkennen die Sicherheitsteams unerwünschte Ereignisse, die darauf hindeuten, ob eine umfassende Reaktion auf einen Vorfall erforderlich ist, sowie die möglichen Auswirkungen auf die Cloud-Umgebung und das Unternehmen als Ganzes. In dieser Phase werden auch Artefakte zur Beweisführung gesammelt.

Eindämmung, Eliminierung und Wiederherstellung. In dieser Phase werden mehrere Ziele verfolgt. Zunächst sollte das Reaktionsteam verhindern, dass sich der Vorfall ausbreitet oder verschlimmert. Dies kann Maßnahmen wie die Migration in eine andere Verfügbarkeitszone oder Region zur Verbesserung der Kontinuität oder die Isolierung und Quarantäne von Anlagen umfassen, die sich verdächtig oder bösartig verhalten. Bei der Beseitigung geht es darum, die Ursache des Vorfalls zu eliminieren oder zu beheben, zum Beispiel ein mit Malware infiziertes Container-Image und Laufzeitsystem oder ein kompromittiertes Konto. Wiederherstellung bedeutet die Wiederaufnahme des normalen Geschäftsbetriebs in der Cloud-Umgebung.

Nachbereitung. In dieser Phase wird überprüft, was während eines Vorfalls passiert ist, um festzustellen, was gut funktioniert hat und was nicht, und wie man verhindern kann, dass sich ein solcher Vorfall wiederholt. Dies ist ein idealer Zeitpunkt, um sich mit anderen Teams und Interessenvertretern abzustimmen, einschließlich Cloud Engineering, Architektur, DevOps und Anwendungsentwicklungsteams sowie Dienstanbietern. Nutzen Sie diese Phase auch, um festzustellen, ob die Kontrollen und Prozesse Ereignisse und Vorfälle richtig erkannt und darauf reagiert haben.