Was Admins über Windows Terminal wissen sollten

Früher waren Windows-Administratoren auf zahlreiche separate Tools mit eigener CLI angewiesen, um unterschiedliche Aufgaben und Umgebungen zu verwalten. Mit Windows Terminal vereinfacht Microsoft diese Arbeit durch eine einheitliche Oberfläche.

Windows Terminal hat ein modernes Design mit Registerkarten und vereint die Funktionen mehrerer Tools in einer einfachen Benutzeroberfläche. Windows Terminal ist keine direkte Weiterentwicklung der Eingabeaufforderung, sondern eine Terminal-Anwendung, in der verschiedene Shells, darunter die Eingabeaufforderung selbst, zusammengeführt werden können. Sie bietet eine Vielzahl von Anpassungsoptionen zur Steigerung der Effizienz. Microsoft entwickelt Windows Terminal als Open-Source-Projekt, um Administratoren die Möglichkeit zu geben, über Feature-Anfragen abzustimmen und Fehlerberichte direkt zu übermitteln. Windows Terminal ist ein unverzichtbares Tool, das die besten modernen Terminal-Funktionen in einer leistungsstarken Anwendung vereint.

Was ist Windows Terminal? Bevor wir erklären, was Windows Terminal ist, ist es hilfreich, die Unterschiede zwischen einer Shell, einem Terminal und einer Konsole zu kennen. Dabei ist jedoch auch zu bedenken, dass im allgemeinen Sprachgebrauch diese Begriffe nicht immer sauber getrennt verwendet werden: Shell: ein Befehlszeileninterpreter, der Befehle des Benutzers ausführt und das Ergebnis zurückgibt, beispielsweise PowerShell, die Windows-Eingabeaufforderung und Bash

Terminal: ein Programm, das eine Shell hostet und die Schnittstelle für Benutzereingaben und Befehlsausgaben bereitstellt

ein Programm, das eine Shell hostet und die Schnittstelle für Benutzereingaben und Befehlsausgaben bereitstellt Konsole: bezieht sich in der Regel auf ein physisches Terminal, wird jedoch häufig synonym mit Terminal verwendet Windows Terminal ist eine Terminal-Anwendung von Microsoft, die bei der Verwendung mehrerer Shells ein einheitliches Erscheinungsbild bietet, ähnlich wie ein Webbrowser, der Registerkarten für verschiedene Websites verwendet. Das Layout erhöht die Produktivität durch diese optimierte Benutzeroberfläche. Sie können das Design anpassen und sogar mehrere Shells gleichzeitig ausführen, darunter die Eingabeaufforderung, PowerShell oder Shells, die in Windows Subsystem for Linux (WSL) ausgeführt werden. Zu den wichtigsten Funktionen der Windows Terminal-App gehören: Registerkarten und Fensterbereiche: Moderne Browser haben die Verwendung von Registerkarten populär gemacht und Windows Terminal ist perfekt für Administratoren, die mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen müssen. Jede Registerkarte kann über eine eigene CLI verfügen, um einen anderen Bereich zu verwalten. Windows Terminal verfügt auch über geteilte Fenster, wenn Sie einen Vergleich nebeneinander durchführen oder mit mehreren Shells gleichzeitig arbeiten müssen. Abbildung 1: Die geteilte Ansicht der Windows Terminal App hilft Administratoren dabei, Vergleichsprüfungen durchzuführen und mehrere ausgeführte Skripte gleichzeitig anzuzeigen. Unicode- und UTF-8-Unterstützung: Windows Terminal unterstützt Rich-Text-Formatierung, einschließlich Unicode- und Unicode-Transformation-Format-8-Zeichen, um Emojis und nicht-englische Symbole anzuzeigen.

GPU-Beschleunigung: Windows Terminal nutzt die GPU-Hardware für eine flüssigere und schnellere Textdarstellung, insbesondere bei der Verarbeitung komplexer Ausgaben.

Windows Terminal nutzt die GPU-Hardware für eine flüssigere und schnellere Textdarstellung, insbesondere bei der Verarbeitung komplexer Ausgaben. Designs: Passen Sie das Aussehen von Windows Terminal global oder pro Profil mit einem personalisierten Design oder einem vorhandenen Schema an. Benutzer haben die Möglichkeit, ihre bevorzugte Schriftart und Tastaturbelegung auszuwählen. Abbildung 2: Die Windows Terminal App enthält ein Design, das das Aussehen von Windows PowerShell nachahmt. Profile und Einstellungen: Sie definieren ein Profil mit einer eigenen Befehlszeile zum Starten des Profils und dem Startverzeichnis. Mit Windows Terminal können Sie eine Bibliothek mit benutzerdefinierten Profilen für verschiedene Aufgaben oder Projekte erstellen, wobei Sie für jedes Profil ein eigenes Farbschema festlegen können.

Warum sollten Sie Windows Terminal verwenden? Bisher mussten zum Öffnen mehrerer Shells oder zum Ausführen von Shells unter Windows und Linux auf demselben Computer mehrere separate Terminals geöffnet sein, von denen eines mit einem Remote-Linux-System oder einer VM verbunden war. Die Windows Terminal App öffnet mehrere Registerkarten im selben Terminal, um maximale Effizienz zu gewährleisten. Abbildung 3: Die Windows Terminal App verfügt über ein umfangreiches Einstellungsmenü, mit dem Sie das Dienstprogramm an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Windows Terminal ermöglicht umfangreiche Anpassungen, um die Umgebung an Ihre Vorlieben anzupassen. Sie können das Design, den Stil und sogar die Konfigurationen für eine personalisierte Erfahrung festlegen. Für bestimmte Aufgaben oder Projekte können Sie mit der Windows-Terminal-Profilfunktion benutzerdefinierte Tastenkombinationen festlegen und Einstellungen für jede Shell konfigurieren.

So verwalten Sie Ressourcen mit Windows Terminal Windows Terminal bietet einfachen Zugriff auf eine Vielzahl von Ressourcen, die Sie nach Ihren Wünschen verwalten können, zum Beispiel: Azure Cloud Shell: Windows Terminal wird mit einem vordefinierten Profil für Azure Cloud Shell geliefert. Wenn Sie das Profil starten, wird eine Eingabeaufforderung zur Authentifizierung bei Azure angezeigt, um auf Azure Cloud Shell zuzugreifen. Von dort aus können Sie über die CLI oder das Azure-PowerShell-Modul mit Azure interagieren.

WSL: Wenn Sie Linux über WSL installiert haben, können Sie in Windows Terminal ein WSL-Profil erstellen, das eine Linux-Shell wie Bash startet. Verwenden Sie den Befehl wsl.exe ~, wenn Sie ein neues Profil erstellen, um diese Funktion zu nutzen. Diese Konfiguration bietet vollständigen Linux-Zugriff, ohne Windows verlassen zu müssen. Sie können Windows-Terminal-Profile verwenden, um die erforderlichen Tools zu laden und automatisch zur Authentifizierung aufgefordert zu werden. Diese Funktion ist hilfreich für Administratoren, die die Befehlszeile zum Verwalten anderer Ressourcen verwenden, beispielsweise Microsoft 365 über die Microsoft-Graph-API in PowerShell oder AWS über die AWS-Befehlszeilenschnittstelle.