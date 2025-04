Warum Small Language Models (SLM) auf dem Vormarsch sind

Large Language Models (LLM) sind in der Geschäftswelt allgegenwärtig, vom Schreiben von Code über die Erstellung von Inhalten bis hin zur Datenanalyse. Da sie allgegenwärtig sind, gehen viele davon aus, dass die Modellgröße mit einer stärkeren Leistung zusammenhängt: Je größer das LLM, desto besser.

Small Language Models (SLM) stellen diese Annahme aber in Frage. Während LLMs wie GPT-4 von OpenAI und Claude von Anthropic auf Hunderten von Milliarden Parametern basieren, verfolgen SLMs einen fokussierteren, schlankeren Ansatz und arbeiten in der Regel mit weniger als 30 Milliarden Parametern. Wie LLMs haben sie Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen, vom Gesundheitswesen über die Fertigung bis hin zum Einzelhandel.

SLMs können Effizienz und hohe Leistung in Einklang bringen, sind nützlich am Edge und unterscheiden sich erheblich von LLMs. Sie können ihre größeren Pendants jedoch nicht immer ersetzen. Teams müssen die Kosten und den Nutzen jedes Sprachmodells abwägen, um zu entscheiden, welches für ihren Anwendungsfall am besten geeignet ist.

Wie funktionieren Small Language Models? Im Gegensatz zu LLMs, die für eine Vielzahl allgemeiner Aufgaben trainiert werden, konzentrieren sich SLMs auf Präzision für spezifische Zwecke. Diese Effizienz beruht auf technologischen Schlüsselfunktionen und einer einzigartigen Trainingsphilosophie: Bei der Wissensdestillation wird ein kleineres Schülermodell darauf trainiert, ein größeres, bereits trainiertes Lehrermodell nachzuahmen.

Die Modellquantisierung reduziert hochpräzise Zahlen im Modell auf effizientere Formate. Dadurch kann die Modellgröße erheblich reduziert werden, während die ursprüngliche Leistung erhalten bleibt.

Beim Pruning werden redundante Verbindungen innerhalb eines neuronalen Netzwerks entfernt, die die Fähigkeit des Modells einschränken, allgemeine Fragen zu beantworten. Durch sorgfältige Ergebnistests kann das Pruning die Modellgröße erheblich reduzieren.

Sparse-Attention-Mechanismen ermöglichen es SLMs, sich nur auf die wichtigsten Verbindungen zwischen Wörtern zu konzentrieren, wodurch die für die Informationsverarbeitung erforderliche Rechenleistung erheblich reduziert wird. Im Gegensatz dazu untersuchen LLMs bei der Textanalyse, wie jedes Wort mit allen anderen zusammenhängt. Das Training eines SLM beinhaltet auch einen anderen Datenansatz als das Training eines LLM. SLMs stellen Qualität vor Quantität. Sie stützen sich auf sorgfältig kuratierte, domänenspezifische Datensätze, die regelmäßig auf Relevanz aktualisiert werden, anstatt riesige, sehr unterschiedliche Textdatensätze zu verwenden. Ein SLM für die Analyse von Gesundheitsdokumenten muss beispielsweise nicht mit Tausenden von Zeitungsartikeln oder Romanen trainiert werden. Stattdessen sollte es mit medizinischen Dokumenten trainiert werden, die regelmäßig aktualisiert werden, um mit neuen Trends und Praktiken Schritt zu halten. Diese Kombination aus technologischen Merkmalen und fokussiertem Training ermöglicht es SLMs, eine bemerkenswerte Effizienz zu erreichen und gleichzeitig in ihren vorgesehenen Szenarien eine hohe Leistung zu erbringen.

Small Language Models am Edge SLM-Bereitstellungen können Roboter, Drohnen oder Edge-Geräte umfassen, wobei die Daten direkt auf oder in der Nähe des Geräts verarbeitet werden, das sie erfasst, und nicht auf einem entfernten Cloud-Server. Wenn beispielsweise ein Fertigungssystem Sensoren und ein SLM zur Erkennung von Fehlern verwendet, findet die Analyse in der Fabrikhalle statt und nicht in einem entfernten Rechenzentrum. SLMs am Netzwerkrand bieten zahlreiche Vorteile: nahezu sofortige Reaktionszeiten – Millisekunden statt Sekunden

fortgesetzter Betrieb bei eingeschränkter Internetverbindung.

geringere Kosten für die Datenübertragung

verbesserter Datenschutz und mehr Sicherheit, da sensible Daten lokal bleiben.

Anwendungsfälle für Small Language Models Unternehmen können SLMs an die spezifischen Anforderungen ihrer Branche anpassen und dabei hohe Leistungs- und Sicherheitsstandards beibehalten. Die Fähigkeit von SLMs, am Edge eingesetzt zu werden, die Datenhoheit zu wahren und in Echtzeit zu arbeiten, macht sie besonders wertvoll in Szenarien, in denen herkömmliche Cloud-LLMs unpraktisch oder nicht konform sind. Branche Anwendungsfall Beispiel Vorteile Gesundheitswesen Analyse klinischer Dokumente Einsatz von SLMs On-Premises in medizinischen Kliniken zur Analyse medizinischer Notizen in Echtzeit, ohne private Daten offenzulegen Datenschutz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Echtzeitverarbeitung

Offline-Fähigkeit Fertigung Qualitätskontrolle Hersteller setzen SLMs an Montagelinien zur Echtzeit-Fehlererkennung mit Reaktionszeiten unter 100 ms ein Niedrige Latenz

Einsatz mit Edge-Geräten

Betrieb rund um die Uhr Finanzdienstleistungen Betrugserkennung Europäische Banken setzen lokale SLMs zur Transaktionsüberwachung ein, um die DSGVO einzuhalten Datenhoheit

Echtzeitanalyse

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Rechtswesen Analyse von Verträgen Anwaltskanzleien nutzen SLMs zur Überprüfung von Vertraulichkeitsvereinbarungen und Verträgen ohne Cloud-Übertragung Vertraulichkeit gegenüber Kunden

Verarbeitung vor Ort

Spezialwissen Telekommunikation Netzwerkmanagement Telekommunikationsanbieter verwenden SLMs in Netzwerkknoten zur sofortigen Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen Edge-Verarbeitung

Reaktion in Echtzeit

Dauerbetrieb Einzelhandel Kundenservice im Geschäft Einzelhandelsketten setzen SLMs in Geschäftssystemen für die Echtzeit-Kundenbetreuung ein Offline-Betrieb

Geringe Latenz

Personalisierung Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt Missionssysteme Verteidigungsunternehmen verwenden SLMs für die Analyse klassifizierter Dokumente in sicheren Einrichtungen Lufteinsätze

Einhaltung der Sicherheitsüberprüfung

Spezialwissen Energie und Versorgungsunternehmen Netzmanagement Versorgungsunternehmen setzen SLMs in intelligenten Stromnetzen zur sofortigen Erkennung von Anomalien ein Echtzeitüberwachung

Edge-Bereitstellung

Dauerbetrieb

Wie man zwischen SLMs und LLMs unterscheidet Obwohl es sich bei beiden um Sprachmodelle handelt, unterscheiden sich SLMs und LLMs in wichtigen Merkmalen: Funktion Small Language Model Large Language Model Parameteranzahl In der Regel 30 Milliarden oder weniger Hunderte Milliarden bis Billionen Trainingsdaten Kuratiert und domänenspezifisch Massiv, vielfältig und aus dem Internet zusammengetragen Hardwareanforderungen Standard GPUs und sogar CPUs Mehrere High-End-GPUs oder TPUs Inferenzgeschwindigkeit Millisekunden bis Sekunden Sekunden bis Minuten Speicherauslastung In der Regel 2 bis 16 GB In der Regel 50 GB oder mehr Bereitstellung Kann auf dem Gerät ausgeführt werden Erfordert in der Regel eine Cloud-Infrastruktur Anwendungsfälle Spezialisierte Aufgaben Allzweckaufgaben Kosten für das Training Tausende Euro Millionen Euro Energieverbrauch Relativ niedrig; kann auf Standardhardware ausgeführt werden Sehr hoch; erfordert spezielle Kühlsysteme Der wichtigste geschäftliche Aspekt bei der Wahl zwischen einem LLM und einem SLM ist die Anpassung des Tools an die individuellen Bedürfnisse. Wählen Sie Cloud-LLMs, einschließlich kleinerer Versionen wie Claude Haiku, wenn der Anwendungsfall vielseitige KI-Fähigkeiten erfordert und keine strengen Anforderungen an Datenschutz oder Latenz bestehen. Wählen Sie SLMs, wenn der Anwendungsfall eine spezialisierte Leistung, lokale Bereitstellung oder vollständige Kontrolle über die Daten erfordert. Wie passen kompakte Modelle ins Bild? Die Unterschiede zwischen SLMs und LLMs werden komplexer, wenn man sie mit kompakten Modellen wie OpenAIs o3-mini oder Anthropics Claude Haiku vergleicht. Obwohl sie als leichtgewichtige Sprachmodelle vermarktet werden, erfordern kompakte Modelle dennoch eine erhebliche Rechenleistung. Diese optimierten Versionen sind schneller und kostengünstiger als ihre vollwertigen Pendants, aber sie bleiben Allzweckwerkzeuge, die für Cloud-Bereitstellungen konzipiert sind. Wenn man diesen Unterschied versteht, kann man ein häufiges Missverständnis vermeiden. Wenn KI-Unternehmen für kleinere oder schnellere Modelle werben, beziehen sie sich in der Regel auf optimierte Versionen ihrer Cloud-LLMs, nicht auf echte SLMs. Diese optimierten LLMs bieten eine bessere Leistung und niedrigere Kosten, unterscheiden sich aber grundlegend von speziell entwickelten SLMs, die unabhängig auf einer privaten Infrastruktur ausgeführt werden können. Selbst das R1-Reasoning-Modell von DeepSeek, das Anfang 2025 für viel Aufsehen sorgte, gilt mit über 671 Milliarden Parametern immer noch als großes Modell. Die Aufregung war auf seine bemerkenswerten Durchbrüche in der Effizienz zurückzuführen, nicht auf die Größe des Modells.