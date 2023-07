Wann und wie Sie Datenbanken auf Kubernetes betreiben

Obwohl Kubernetes vor allem für die Ausführung von Anwendungen bekannt ist, kann es auch Datenbanken ausführen. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig zu prüfen, ob Ihre Datenbank für Kubernetes geeignet ist und wie sie am besten in einer Kubernetes-Umgebung eingesetzt werden kann.

Es gibt zwei Hauptoptionen für den Einsatz einer Datenbank in Kubernetes: StatefulSets und benutzerdefinierte Operators. Obwohl es eine Reihe von Optionen gibt, gehören StatefulSets und benutzerdefinierte Operators zu den beliebtesten Optionen, und welche Methode zu verwenden ist, hängt weitgehend von der Art der Datenbank ab, die Sie nutzen.

Wann StatefulSets für die Ausführung von Datenbanken in Kubernetes verwendet werden sollten

StatefulSets sind eine Art von Kubernetes-Controller. Sie eignen sich gut für Datenbanken, da jedes StatefulSet ein zugehöriges persistentes Storage-Volume mit einer zugewiesenen, eindeutigen Netzwerkidentität haben kann. Das macht sie praktisch für die Verwendung mit zustandsabhängigen Anwendungen, aber sie erfordern oft mehr Arbeit und Planung als andere Kubernetes Controller.

Da Kubernetes Pods dynamisch erstellt, skaliert und gelöscht werden, ist die Dauerhaftigkeit eines einzelnen Pods nicht garantiert. StatefulSets ermöglichen jedoch persistentes Storage, sodass die Datenbankanwendung in einem Pod ausgeführt werden kann, während die Daten auf dem persistenten Storage-Volume gespeichert sind.

Das bedeutet, dass selbst wenn ein Pod gelöscht wird, seine Daten erhalten bleiben. Da das persistente Storage-Volume eine bekannte Netzwerkidentität hat, wissen Pods, die in Zukunft aufgrund von Skalierungen erstellt werden, wo die Anwendungsdaten zu finden sind.

Abbildung 1: Obwohl Container von Natur aus flüchtig sind, können Plattformen wie Kubernetes Arbeitslasten unterstützen, die eine Persistenz erfordern, indem sie Verbindungen zu Storage Volumes und Datenbanken herstellen.

Das Wichtigste, was Sie bei der Verwendung von StatefulSets für das Hosting von Datenbanken beachten müssen, ist, dass Pods nicht persistent sind. Betrachten Sie die Pods als flüchtig; es ist nicht zu erwarten, dass ein Pod eine lange Lebensdauer hat. Wählen Sie daher eine Datenbankplattform, die die ständige Erstellung und Löschung von Pods bewältigen kann und synchrone Schreibvorgänge in der Datenbank unterstützt.

Darüber hinaus setzen einige Datenbanken stark auf Caching, bei dem Schreibvorgänge im Arbeitsspeicher oder in Transaktionsprotokollen gespeichert werden, bis diese Schreibvorgänge auf eine Festplatte übertragen werden können. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass bei einer Verkleinerung der Kubernetes-Arbeitslast ein bestimmter Pod gelöscht werden könnte, bevor seine Transaktionen in den persistenten Speicher übertragen werden, was bedeutet, dass diese Transaktionen verschwinden würden. Durch das direkte Schreiben von Transaktionen in die Datenbank wird hingegen sichergestellt, dass die Daten erhalten bleiben, auch wenn einzelne Pods kommen und gehen.