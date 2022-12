Kubernetes StatefulSet, Deployment und DaemonSet im Vergleich

Kubernetes hat sich in den letzten Jahren als Standard für das Containermanagement weitgehend durchgesetzt. Das liegt aber keineswegs an der herausragenden Benutzerfreundlichkeit – im Gegenteil: die Komplexität ist durch die hohe Flexibilität beachtlich. Kubernetes bietet mehrere Optionen zum Bereitstellen und Ausführen von Anwendungen, darunter Deployments, DaemonSets und StatefulSets.

Für das Ausführen einer Anwendung auf Kubernetes werden Sie in der Regel einen dieser Ressourcentypen oder eine Kombination aus allen dreien verwenden. Welche Bereitstellungsoption Sie nutzen sollten, hängt davon ab, was Ihre Anwendung tun muss – zum Beispiel, ob sie einen Status beibehalten soll – und wie Ihre Kubernetes-Cluster funktionieren sollen.

Nach dem Anwenden eines Deployments bestimmt Kubernetes automatisch, welcher Knoten die Container der Anwendung hosten soll. Alternativ können Sie auch eine Option wie das nodeSelector -Feld in der Pod-Spezifikation verwenden, um bestimmte Knoten als Hosts auszuwählen. Kubernetes ist außerdem in der Lage, ausgefallene Container oder Knoten automatisch neu zu starten oder planen.

Ein Deployment ist für sich genommen nur eine Textdatei. Um die in einem Deployment definierte Anwendung zu starten, verwenden Sie den Befehl apply in der Kubernetes- Kommandozeile kubectl , wie im folgenden Beispiel gezeigt.

- name: nginx

name: nginx-Deployment

In Kubernetes ist ein Deployment ein Dateityp, der Kubernetes mitteilt, wie es eine Anwendung bereitstellen soll, indem er Anweisungen zum Ausführen eines bestimmten Satzes von Containern , eines so genannten Pods , enthält. Deployments können auch Konfigurationsdaten angeben, zum Beispiel welche Netzwerkports für Container geöffnet werden sollen.

Was ist ein Kubernetes-Deployment?

Sie erfordern die wenigsten Konfigurationsdaten und den geringsten Einrichtungsaufwand und sind damit die einfachste und unkomplizierteste Möglichkeit, eine Anwendung mit Kubernetes zu betreiben. Beim Verwenden eines Deployments entscheidet Kubernetes, welche Knoten in einem Cluster die Container hosten sollen, und versucht automatisch, die Container weiterlaufen zu lassen, wenn ein bestimmter Knoten ausfällt.

Mangelnde Skalierbarkeit . Jede Bereitstellung muss manuell erfolgen, was den Prozess mühsam macht, wenn Sie die Anwendung mehrfach laufen lassen möchten. Deployments sind zum Beispiel keine effiziente Methode, um denselben Container auf jedem Knoten in einem Cluster bereitzustellen.

Mangel an granularer Kontrolle . Deployments konfigurieren Anwendungen auf eine generische Weise. Mit einem Deployment ist es nicht möglich, einer bestimmten Anwendung einen eindeutigen Bezeichner oder spezifische Ressourcen zuzuweisen oder jede Anwendung individuell zu konfigurieren.

Wie Deployments, wenden Sie auch DaemonSets mit kubectl an, um sie zu aktivieren.

- name: fluentd-elasticsearch

name: fluentd-elasticsearch

name: fluentd-elasticsearch

name: fluentd-elasticsearch

Ein DaemonSet ist ein spezieller Typ einer Anwendungsbereitstellungskonfiguration für das Ausführen eines bestimmten Containers oder einer Reihe von Containern auf mehreren Knoten innerhalb eines Kubernetes-Clusters. Mit einem DaemonSet stellen Sie Anwendungen in einem einzigen Schritt auf mehreren Knoten bereit.

Was ist ein DaemonSet in Kubernetes?

DaemonSets dienen häufig dazu, Hintergrundsoftware, wie zum Beispiel einen Überwachungsagenten auf jedem Knoten in einem Cluster zu betreiben. Sie werden in der Regel nicht für kritische Anwendungen genutzt.

Es gibt keinen inhärenten Nachteil der DaemonSets, vorausgesetzt, Sie möchten, dass ein bestimmter Container oder eine bestimmte Gruppe von Containern auf mehreren Nodes läuft. DaemonSets sind nicht so konzipiert, dass Sie einen bestimmten Knoten festlegen können, weshalb Deployments die bessere Wahl für Anwendungen sind, bei denen die Wahl des Hosts wichtig ist.

name: www

- name: www

name: web

- name: nginx

name: web

Was ist ein StatefulSet in Kubernetes?

Anwendungsfälle für StatefulSets sind in der Regel zustandsabhängige Anwendungen , die Zugriff auf dauerhafte Speicherressourcen benötigen. Mit StatefulSets ist ein Container beispielsweise in der Lage, immer auf dasselbe Datenspeichervolumen zuzugreifen, selbst wenn er neu gestartet oder auf einen anderen Knoten verschoben wird.

StatefulSets sind in erster Linie nützlich, um eine eindeutige, dauerhafte Beziehung zwischen einem Container und einer anderen Kubernetes-Ressource herzustellen.

Nachteile von Kubernetes StatefulSets

Während StatefulSets in den oben beschriebenen Szenarien hilfreich sind, bieten sie in anderen Situationen keinen Nutzen. Standardimplementierungen eignen sich beispielsweise am besten für das Ausführen zustandsloser Anwendungen oder Anwendungen, die allgemeine Ressourcen verwenden, die keine spezifischen, dauerhaften Konfigurationen erfordern.

Um einen bestimmten Container oder eine Reihe von Containern auf mehreren Knoten gleichzeitig auszuführen, verwenden Sie ein DaemonSet. Ebenso sind StatefulSets eine gute Wahl, um Containern eindeutige Ressourcen zuzuweisen und den Anwendungsstatus zu erhalten. In den meisten Fällen sind Deployments jedoch der einfachste Weg, um Anwendungen in Kubernetes auszuführen.