Vorteile und Herausforderungen einer CRM- und ERP-Integration

Für die meisten Unternehmen sind Customer Relationship Management (CRM) und Enterprise Resource Planning (ERP) zwei der wichtigsten Softwaresysteme, die den täglichen Betrieb unterstützen. Die Integration beider Systeme kann Unternehmen in vielerlei Hinsicht helfen, aber der Integrationsprozess bringt auch Herausforderungen mit sich.

Während CRM Kundeninteraktionen, Vertriebspipelines und Marketingaktivitäten verwaltet, unterstützt ERP-Software die Nutzer bei der Verwaltung von Backoffice-Funktionen wie Finanzen, Lagerbeständen, Beschaffung und Lieferkettenmanagement.

Sowohl CRM- als auch ERP-Systeme bieten einen erheblichen Mehrwert. Die Integration beider Systeme kann Unternehmen dabei unterstützen, den Informationsfluss zu optimieren, die Transparenz zu verbessern, Abläufe effizienter zu gestalten und die Erkenntnisse zu verbessern, die aus den Daten beider Systeme gewonnen werden können. Die Integration von CRM und ERP bringt jedoch auch einige Herausforderungen mit sich, darunter inkonsistente Datenstandards und interner Widerstand.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile und Hindernisse eines erfolgreichen CRM- und ERP-Integrationsprojekts.

5 Vorteile der Integration von ERP- und CRM-Software Wie bei jeder groß angelegten Initiative ist es entscheidend, mit einer klaren Vision zu beginnen, die die wichtigsten Ziele des Integrationsprojekts festlegt. Das Formulieren des Warum hilft dabei, Prioritäten zu klären, einen Konsens zu erzielen und Erfolg zu haben. Hier sind einige Vorteile der Integration von ERP- und CRM-Systemen. 1. Vermeidung von Datenduplikaten Die Integration von ERP- und CRM-Software hilft, die Erstellung doppelter Datensätze zu vermeiden. Wenn Vertriebs- und Buchhaltungsteams Kunden- oder Auftragsdaten manuell eingeben, kann es zu Datensatzduplikaten kommen, da Mitarbeiter versehentlich ähnliche Datensätze mit leicht unterschiedlichen Informationen erstellen können. Die Synchronisierung zwischen CRM- und ERP-Systemen trägt dazu bei, dass Vertriebs-, Finanz- und Betriebsteams alle mit einer einzigen genauen Datenquelle arbeiten, was die Genauigkeit der Informationen verbessert und Zeit spart. 2. Verbesserte Teamarbeit und Zusammenarbeit Wenn CRM- und ERP-Systeme integriert sind, können Mitarbeiter in Echtzeit auf gemeinsame Daten zugreifen. So können Vertriebsmitarbeiter beispielsweise den verfügbaren Lagerbestand, die Kontostände der Kunden und den Bestellstatus einsehen, während das Finanzteam auf aktuelle Kundenkommunikation und Verkaufsangebote zugreifen kann. Diese gemeinsame Transparenz kann zu einer besseren Zusammenarbeit und schnelleren Reaktionszeiten auf Kundenanfragen führen. 3. Verbessertes Kundenerlebnis Die CRM-ERP-Integration führt zu einer besseren Transparenz für die Mitarbeiter in Bezug auf Kundenaufträge, Rechnungsstellung, Serviceanfragen und Kommunikationsverlauf, was den Mitarbeitern mit Kundenkontakt helfen kann, schneller und genauer auf Anfragen zu reagieren. Wenn ein Kunde beispielsweise wegen einer verspäteten Lieferung anruft, kann ein Servicemitarbeiter sofort die Bestellhistorie und die Sendungsverfolgungsinformationen überprüfen. 4. Beschleunigt den Quote-to-Cash-Zyklus Die Integration von CRM- und ERP-Software kann Vertriebsteams dabei unterstützen, Angebote schneller und einfacher zu erstellen, da die Bestandsinformationen und Preisdaten aus dem ERP-System verfügbar sind. Sobald ein Benutzer eine Bestellung im CRM aufgibt, werden diese Informationen an die ERP-Software weitergeleitet, wo sie für die Auftragsabwicklung und Rechnungsstellung verwendet werden. Die Integration kann dazu beitragen, die Auftragsabwicklung zu beschleunigen, Fehler zu reduzieren und den Cashflow zu verbessern. 5. Verbessert Prognosen und Berichterstattung Die Kombination von CRM-Vertriebspipeline-Daten mit ERP-Finanz- und Bestandsdaten kann zu einer besseren Business Intelligence führen. Wenn beispielsweise beide Datensätze an einem Ort gespeichert sind, können Führungskräfte die Nachfrage genauer prognostizieren, Ressourcen besser zuweisen und die Geschäftsergebnisse insgesamt verbessern, da sie einen Echtzeit-Überblick über die Betriebsabläufe haben.