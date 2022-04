Transaktionen mit dem SAP Workload Monitor auslesen

In vielen Fällen ist es sinnvoll, dass Administratoren nachvollziehen, welcher Benutzer eine Transaktion in SAP-Systemen das letzte Mal ausgeführt hat und welche Transaktionen von einzelnen Benutzern verwendet worden sind. SAP Workload Monitor ist hierfür das passende Werkzeug.

Workload Monitor ist ein Tool für die Überwachung der Transaktionen in SAP-Umgebungen. Mit dem Tool lassen sich Leistungsdaten von SAP-Systemen auslesen, Transaktionen nachverfolgen und die Performance der Transaktionen bewerten. Die Daten lassen sich anschließend exportieren.

Einstieg in den SAP Workload Monitor Mit dem Starten der Transaktion ST03N oder ST03, abhängig vom eingesetzten System, können Administratoren der Umgebung Informationen aus dem Systemlastmonitor (Workload Monitor) auslesen. Ein Vorteil des Workload Monitor besteht darin, dass er durch das Starten der Transaktion ST03N/ST03 sofort startet, es ist keine Konfiguration der Umgebung notwendig. Der Job SAP_COLLECTOR_FOR_PERFMONITOR ist für das Anzeigen von Statistikdaten verantwortlich, er muss also als Job eingeplant werden. Natürlich lassen sich die Standardoptionen des Workload Monitor anpassen. Die Optionen dazu beschreibt SAP in der Dokumentation auf der Seite Configuring the Workload Monitor. Im Fokus von ST03N/ST03 stehen die Statistiken eines SAP-Systems. Der Workload Monitor kann aber auch anzeigen, welche Transaktionen ein Benutzer ausgeführt hat. Das Auslesen dieser Informationen macht zum Beispiel Sinn, wenn man Berechtigungen für Transaktionen setzt und ein Berechtigungsmodell plant. Zudem lässt sich prüfen, ob Benutzer nicht erlaubte Transaktionen ausgeführt haben, oder welche Transaktionen von bestimmten Benutzern ausgelesen wurden. Der Benutzermodus sollte nach dem Start auf Experte stehen, damit die nachfolgenden Informationen zu sehen sind.

ST03/STO3N starten und Daten auslesen Durch das Starten der Transaktion ST03N oder ST03 startet der Systemlastmonitor (Workload Monitor). Im Workload Monitor sind anschließend auf der linken Seite die verschiedenen SAP-Systeme zu sehen. Für alle Systeme gibt es Protokolle mit Tagen, Wochen und Monaten. Abhängig von der Auswahl des Zeitraums, zeigt der Systemlastmonitor alle Transaktionen des ausgewählten Zeitraums an. Diese können direkt gefiltert werden. Der hier ausgewählte Zeitraum lässt sich wiederum für weitere Informationen nutzen, die im Workload Monitor angezeigt werden können. Vor der Auswahl von weiteren Informationen sollte sichergestellt sein, dass der Zeitraum korrekt ist. Hier spielen die Informationen unter Erster Satz und Letzter Satz eine wichtige Rolle sowie der Wert unter Zeitraum. Der Zeitraum lässt sich jederzeit von Monat auf Woche oder Tag ändern. Auch die Zeiträume können entsprechend ausgewählt werden. Im Systemlastmonitor sind in der ersten Spalte die Tasktypen zu sehen. Hier können außerdem Transaktionsschritte erfasst werden. Interessant ist an dieser Stelle der Tasktyp Dialog. Dieser zeigt Informationen zu den Interaktionen von Anwendern mit dem SAP-Client an und ermöglicht das Nachverfolgen von Transaktionen, die über die SAP-GUI laufen. Dadurch erhält man einen schnellen Überblick zur Leistung der Umgebung. Hier lassen sich aber noch weitere Informationen zum SAP-System anzeigen.

Transaktionsprofil im SAP Workload Monitor nutzen Auf der linken Seite kann mit dem Menüpunkt Transaktionsprofil von der Systemlastübersicht des Workload Monitor zum Menüpunkt Standard gewechselt werden. Anschließend ändert sich die Anzeige im Workload Monitor zum Transaktionsprofil. Das Transaktionsprofil zeigt die ausgeführten Transaktionen zum Zeitraum an, der beim Starten des Workload Monitor ausgewählt wurde. Hier ist der Zeitraum identisch mit der Ansicht der Systemlast von SAP-Systemen. Daher ist die Auswahl des richtigen Zeitraums und Zeitintervalls für die Analyse relevant. An dieser Stelle stehen ebenfalls die Tasktypen zur Verfügung, die in der Systemlastübersicht zu sehen sind. Allerdings existieren zahlreiche weitere Tasktypen. Wichtig ist, dass in dieser Ansicht ein bestimmter Tasktyp gefiltert wird, um nicht zu viele Informationen zu erhalten. Durch Auswahl von Dialog ist es möglich sich Transaktionen anzeigen zu lassen, die vom SAP-Client dem Anwender angezeigt wurden und die der Anwender genutzt hat. Wenn die gewünschte Transaktion gefunden ist, kann man mit einem Doppelklick detailliertere Informationen zu einer Transaktion einsehen. Im Detailfenster zeigt der Workload Monitor verschiedene Informationen an, zum Beispiel die verschiedenen Benutzer, die eine Transaktion ausgeführt haben. Anschließend können die Benutzerkonten genauer analysiert werden.

Benutzer und Transaktionen nachverfolgen Beim Überprüfen von verschiedenen Transaktionen im Transaktionsprofil des Workload Monitor kann es passieren, dass Benutzerkonten zu sehen sind, welche keinen Zugriff auf die jeweilige Transaktion haben sollten. Hier kann es sinnvoll sein zu prüfen, welche Transaktionen ein bestimmter Benutzer generell noch ausgeführt hat. Auch dazu bietet der SAP Workload Monitor Optionen. Auf der linken Seite ist der Menüpunkt Anwender- und Abrechnungsstatistik zu finden. Mit einem Klick auf Anwenderprofil zeigt der Workload Monitor nach einem Doppelklick alle Benutzerkonten an, die im ausgewählten Zeitraum Transaktionen ausgeführt haben. Hier ist es möglich, das Benutzerkonto auszuwählen, das näher untersucht werden soll. Mit einem Doppelklick auf ein Benutzerkonto zeigt der Workload Monitor eine Detailansicht der Transaktionen an, die der Benutzer ausgeführt hat. Durch einen Klick im Transaktionsprofil sind für alle Transaktionen alle Benutzerkonten zu sehen. Unter Anwenderprofil sind alle Transaktionen eines Benutzerkontos zu sehen. Mit den beiden Bereichen im Workload Monitor lassen sich unkompliziert Informationen zu den verschiedenen Transaktionen und Benutzerkonten auslesen. Mit einem Klick auf die Spalten lassen sich die Ergebnisse sortieren, zum Beispiel nach Schritte oder Transaktionsname. Weitere Informationen sind unter Web-Statistik zu finden. Die Details auf dieser Seite zeigen die zugegriffenen URLs an.