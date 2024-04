Die Cyberangriffe der KW13/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW13/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

22.03.2024, Cressex Community School, (Vereinigtes Königreich). Die Cressex Community School wurde am Freitag, dem 22. März, Opfer eines Cyberangriffs, der ihre Computersysteme betraf. Die Schule setzte ihren Reaktionsplan für Cybervorfälle um und setzte den normalen Betrieb fort, arbeitete mit Spezialisten zusammen und informierte das ICO gemäß des Data Protection Act 2018 und DSGVO. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um den Datenverlust zu begrenzen und die Computersysteme wiederherzustellen, und der Vorfall wird von den zuständigen Behörden untersucht. Quelle

24.03.2024, Universität von Winnipeg, (Kanada). Die Universität von Winnipeg erlitt am Wochenende einen Cyberangriff, der dazu führte, dass ihre Systeme heruntergefahren wurden, um weitere Schäden zu verhindern, wobei jedoch keine persönlichen Informationen vom Angriff betroffen waren. Der Unterricht fiel am Montag aus, wurde aber am Dienstag mit der Wiederherstellung des WLAN wieder aufgenommen, während die Universität an der Wiederherstellung der Online-Dienste arbeitet, mit dem Ziel, einige kritische Dienste bis nächste Woche wieder in Betrieb zu nehmen. Infolgedessen wurden das Semester und die Prüfungszeit um eine Woche verlängert, um die Systeme für Studierende und Mitarbeiter vollständig wiederherstellen zu können. Quelle

24.03.2024, Intermarché by Mestdagh, (Belgien). Mestdagh-Supermärkte von Intermarché wurden am vergangenen Sonntag von einem Cyberangriff betroffen, der in einigen Filialen zu Lieferengpässen führte. Der Angriff richtete sich gegen die internen Bestellsysteme, wobei die Cyberkriminellen eine Lösegeldforderung stellten. Intermarché berichtete von geringen Auswirkungen und stellte das System schnell wieder her, ohne dass persönliche Daten eingegeben wurden. Trotzdem kam es in einigen Geschäften zu Bestell- und Lieferschwierigkeiten und gelegentlich zu leeren Regalen. Quelle

24.03.2024, VNDirect, (Vietnam). Das Börsenmaklerunternehmen VNDirect wurde am Sonntag Opfer eines Cyberangriffs, konnte den Angriff jedoch am Montagmorgen überwinden, obwohl seine Website weiterhin nicht erreichbar war. Der Angriff begann um 10 Uhr am Sonntagmorgen. Laut einem Sprecher des Unternehmens wurden die Probleme behoben und der Prozess zur Wiederaufnahme des Handels läuft, was jedoch noch einige Zeit dauern kann. Quelle

24.03.2024, Ariza Credit Union, (Grenada). Die Ariza Credit Union in Grenada wurde von einer Cyberattacke betroffen, die zu einer Unterbrechung ihrer Dienstleistungen führte. Die Kreditgenossenschaft ergriff die vorbeugende Maßnahme, ihre Computersysteme bis Dienstag, den 26. März, vom Netz zu nehmen, wodurch die Dienstleistungen in den Filialen, an den Geldautomaten, bei den Online-Diensten und in den Verkaufsstellen beeinträchtigt wurden. Sie bemüht sich um eine rasche Wiederherstellung des normalen Betriebs und hat sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. Quelle

25.03.2024, City of St. Cloud, (USA). Die Stadt St. Cloud wurde Opfer einer Cyber-Ransomware-Attacke, stellt ihre öffentlichen Dienstleistungen jedoch mit Anpassungen weiterhin sicher, insbesondere die Notdienste sind weiterhin voll funktionsfähig. Zahlungen für bestimmte Einrichtungen und Dienstleistungen, wie die Transferstation und die Park- und Freizeitanlagen, erfolgen derzeit nur in bar. Die Stadt arbeitet an der Lösung des Problems und hält die Kommunikation mit der Gemeinde für zukünftige Aktualisierungen aufrecht. Quelle

26.03.2024, Unimed VTRP, (Brasilien). Die Unimed VTRP, eine medizinische Genossenschaft, wurde am Dienstagmorgen (26.März ) Opfer eines Cyberangriffs, der ihre Dienstleistungen beeinträchtigte, ohne dass eine genaue Einschätzung der normalen Wiederaufnahme des Betriebs vorlag. Die technischen und administrativen Teams der Organisation arbeiten daran, das Problem zu beheben und die Auswirkungen auf Kunden und Partner zu mildern. Als Reaktion auf den Vorfall richtete Unimed VTRP eine Notfalltelefonnummer für Fälle ein, die sofortige medizinische Hilfe erfordern. Quelle

