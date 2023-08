Tipps für die Nutzung der Cockpit-Webkonsole

Die Cockpit-Webkonsolen bieten Administratoren intuitive grafische Oberflächen zur Verwaltung entfernter Linux-Server. Die Befehlszeilenadministration über SSH ist eine bewährte Praxis für Linux-Sysadministratoren. Für neue Linux-Administratoren oder solche, die mehrere Server verwalten, sind die Webkonsolen von Cockpit jedoch besonders geeignet, um die Verwaltung zu vereinfachen.

Administratoren können mit den webbasierten Konsolen von Cockpit eine Vielzahl von Verwaltungsaufgaben durchführen. Sie können Software aktualisieren, Anwendungen installieren, Benutzer verwalten und andere Aufgaben erledigen.

Die Optionen von Cockpit können je nach Version und Erweiterung variieren. Die aktuellen Versionen sind jedoch ähnlich und enthalten in der Regel die gleichen Hauptkonsolen.

Netzwerkkonsole

Die Netzwerkkonsole zeigt Informationen und Statistiken für installierte Netzwerkkarten (NICs) an. Sie zeigt den NIC-Namen, die IP-Adresse sowie die Sende- und Empfangsstatistiken in numerischer Form an. Die Konsole enthält auch dynamisch aktualisierte Diagramme der Sende- und Empfangsinformationen, um Administratoren ein visuelles Verständnis für den durch die NIC fließenden Datenverkehr zu vermitteln.

Die Konsole bietet auch NIC-Konfigurationen. Administratoren können Bonding oder Teaming hinzufügen, eine Bridge konfigurieren oder das System zu einem virtuellen LAN hinzufügen. Ihre Netzwerkdokumentation wird Sie durch die erforderlichen Werte führen.

Die Hälfte der Konsole zeigt die neuesten netzwerkorientierten Logdateieinträge an. Sie können zum Beispiel die jüngsten DHCP-Aktivitäten (Dynamic Host Configuration Protocol) sehen, wenn Ihr System seine IP-Adresse von einem DHCP-Server least.

Abbildung 1: Die Netzwerkkonsole zeigt Informationen über die Auslastung, verfügbare Schnittstellen und die Bearbeitung der Firewall an.

Die Netzwerkkonsole erlaubt auch die Konfiguration der Firewall und ermöglicht es Administratoren, Zonen zu bearbeiten und bestimmte Regeln zum Filtern des Datenverkehrs festzulegen.