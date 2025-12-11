Strategien und bewährte Verfahren für API-Caching

Bei korrekter Implementierung kann API-Caching die Auslastung einer Anwendung reduzieren und die Reaktionsfähigkeit erhöhen.

Caching kann eine effizientere Methode sein, um Kunden Daten bereitzustellen, wodurch Kosten gesenkt und die Leistung verbessert werden. Ohne ordnungsgemäße Implementierung und Tests können Caching-Probleme zu unkontrollierbaren Lasten, Kettenausfällen und letztendlich zum Ausfall einer Anwendung führen.

Viele Management-Tools – darunter auch Open-Source-Tools – lassen sich leicht in eine Anwendung integrieren, um API-Caching-Prozesse durchzuführen. Mit der richtigen Kombination aus Tools und Techniken können Entwicklungs- und Testteams sicherstellen, dass das Caching ordnungsgemäß funktioniert und die Anwendungsleistung nicht unnötig beeinträchtigt.

Was ist API-Caching? API-Caching ist ein Prozess, bei dem häufig angeforderte Objekte in einem sekundären Datenspeicher abgelegt werden, um kontinuierliche Aufrufe einer primären Datenbank oder eines anderen Datenspeichertyps zu vermeiden. Der Hauptvorteil eines Caches ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit, da er es einer Anwendung ermöglicht, häufig angeforderte Objekte aus Quellen abzurufen, auf die sie effizient zugreifen kann. Die Wahl zwischen einem primären Datenspeicher und Cache hängt von der Geschwindigkeit im Vergleich zur Größe ab. Daten in einer primären Datenbank sind möglicherweise besser strukturiert und durchsuchbar, aber der Zugriff darauf kann dennoch schwieriger sein als auf Daten in einem dedizierten Cache.

Warum API-Caching wichtig ist API-Caching ist oft eine kostengünstige Möglichkeit, die Leistung zu verbessern. Durch den Einsatz von Tools, die die am häufigsten angeforderten Daten einer Anwendung speichern, können Entwickler die Belastung der Anwendung reduzieren und die Anfragen für die meisten Benutzer beschleunigen. Caching kann auch eine rudimentäre Notlösung zur Bewältigung von Skalierungsproblemen sein, da die meisten Anfragen idealerweise vom Cache beantwortet werden und ein großer Teil des Datenverkehrs von den Anwendungsservern entlastet wird. Im Falle eines Ausfalls der zugrunde liegenden Anwendung kann ein gut implementierter Cache auch dazu beitragen, Ausfallzeiten zu vermeiden, indem er zumindest veraltete Daten bereitstellt, anstatt gar nichts zu liefern.

Arten von API-Caching-Strategien Es gibt mehrere bekannte API-Caching-Strategien, darunter Cache-Aside, Read-Through, Write-Through, Write-Back und Write-Around. Cache-Aside Die gängigste Caching-Strategie, Cache-Aside, nutzt die Anwendung selbst zur Verwaltung des Caches. Bei einem Cache-Fehler ruft die Anwendung den Wert aus der Datenbank ab und fügt ihn in den Cache ein. Beim Schreiben neuer Daten speichert die Anwendung die Daten in der Datenbank und macht einfach alle Cache-Einträge für diese Daten ungültig. Diese Strategie wird auch als Lazy Loading bezeichnet, da nichts im Cache gespeichert wird, bis es von der Anwendung angefordert wird. Lazy Loading stellt sicher, dass der Cache die am häufigsten angeforderten Daten enthält. Read-Through Bei einer Read-Through-Cache-Konfiguration befindet sich der Cache zwischen der Anwendung und der Datenbank. Wenn Daten von der Anwendung angefordert werden, sendet die Anwendung eine Anfrage an den Cache. Wenn kein Eintrag für die Daten vorhanden ist, ruft der Cache den Wert aus der Datenbank ab, gibt ihn an die Anwendung zurück und speichert ihn dabei im Cache. Write-Through Die Write-Through-Strategie ähnelt dem Read-Through. Wenn Daten in die Anwendung geschrieben werden, übernimmt der Cache das Schreiben der Daten in die Datenbank und speichert den in die Datenbank geschriebenen Wert im Cache. Write-Back Bei der Write-Back-Strategie schreibt die Anwendung Daten in den Cache, und der Cache schreibt sie dann asynchron in die Datenbank. Die Idee hinter dieser Caching-Strategie besteht darin, die Schreibleistung durch das Zwischenspeichern von Schreibvorgängen zu priorisieren, da der Cache für das Schreiben neuer Daten in die Datenbank verantwortlich ist. Die Daten werden von der Anwendung über den Cache gelesen, sodass die Daten garantiert auf dem neuesten Stand sind, auch wenn der Cache die Datenbank noch nicht aktualisiert hat. Write-Around Write-Around-Caching bezieht sich darauf, dass die Anwendung direkt in die Datenbank schreibt, anstatt über den Cache. Die Idee hinter der Write-Around-Strategie ist, dass Daten, die beim Schreiben in einen Cache geschrieben werden, möglicherweise einfach ungenutzt bleiben. Je nach Kontext der Daten und der Funktionsweise der Anwendung kann es wesentlich effizienter sein, nur beim Lesen von Daten in den Cache zu schreiben.