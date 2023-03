API-Caching-Verfahren, die alle Entwickler kennen sollten

Bei korrekter Implementierung kann API-Caching die Last einer Anwendung reduzieren und die Reaktionsfähigkeit erhöhen. Ohne ordnungsgemäße Implementierung und Tests können Caching-Probleme jedoch zu unkontrollierbaren Lasten, kaskadierenden Fehlern und schließlich zum Zusammenbruch einer Anwendung führen.

Viele Management-Tools – auch Open Source Tools - lassen sich problemlos in eine Anwendung integrieren, um API-Caching-Prozesse durchzuführen. Mit der richtigen Kombination von Tools und Techniken können Entwicklungs- und Testteams sicherstellen, dass die Zwischenspeicherung ordnungsgemäß funktioniert und die Anwendungsleistung nicht unnötig beeinträchtigt wird.

API-Caching ist ein Prozess, bei dem häufig angeforderte Objekte in einem sekundären Datenspeicher abgelegt werden, um ständige Aufrufe an eine primäre Datenbank oder eine andere Art von Datenspeicher zu vermeiden. Der Hauptvorteil eines Cache-Speichers ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit, da er es einer Anwendung ermöglicht, häufig angeforderte Objekte aus Quellen abzurufen, auf die sie schnell und einfach zugreifen kann.

Bei der Integration von API-Caching in eine Anwendung sollten Entwickler von Anfang Tests im Vorfeld in Betracht ziehen. Zum einen ist es wichtig, sich mit Performance Benchmarks vertraut zu machen, insbesondere um die Leistung einer Anwendung mit Caching mit der Leistung ohne aktiviertes Caching zu vergleichen.

Vermeiden Sie das donnernde Herdenproblem

Stellen Sie sich vor, es gibt zehn Server, die alle dieselbe Webseitenanwendung bedienen. Die Webseite wird in einem Cache gespeichert, der alle fünf Minuten abläuft, um sicherzustellen, dass die Benutzer stets die aktuellste Version der Seite sehen. Der Cache kann ablaufen, während diese zehn Server noch stark belastet sind, was dazu führt, dass jeder Server gleichzeitig den Cache abfragt, keine Webseite findet und versucht, direkt auf die primäre Datenbank zuzugreifen.

Die Zwischenspeicherung unter hoher Last – insbesondere in einem verteilten System – kann zu dem so genannten donnernden Herdenproblem führen. Wenn zehn Server die Datenbank gleichzeitig abfragen, entsteht eine hohe Last, und eine rechenintensive Abfrage kann leicht dazu führen, dass eine kaskadenartige Anzahl von Anfragen fehlschlägt, während die Datenbank sich weiter abmüht. Wenn diese fehlgeschlagenen Anfragen erneut versucht werden, belasten sie die Datenbank noch mehr und machen die Anwendung möglicherweise unbrauchbar.

Glücklicherweise gibt es einige Möglichkeiten, ein solches Szenario zu vermeiden. Zum einen können Sie den Cache sperren, um sicherzustellen, dass jeweils nur ein Prozess den Cache aktualisieren kann. Mit dieser Sperre können Anwendungen, die versuchen, den Cache zu aktualisieren, die zuvor gespeicherten Werte verwenden, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Entwickler können auch einen externen Prozess zur Aktualisierung des Cache verwenden, anstatt sich auf die Anwendung selbst zu verlassen.

Eine weitere nützliche Methode zur Vermeidung einer donnernden Herde ist die Aktualisierung des Cache-Ablaufs auf einen vorhergesagten Wert, wenn sich die Ablaufzeit des Cache nähert. In einem solchen Fall können Anwendungen, die auf den Cache angewiesen sind, auch die voraussichtlichen Ablaufzeiten berechnen und auf diese Weise besser sicherstellen, dass nicht alle Daten auf einmal ablaufen.