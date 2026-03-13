Rawpixel.com - stock.adobe.com
So erkennen Sie den Zeitpunkt für SAN- oder NAS-Upgrades
Es ist leicht zu erkennen, wann es Zeit ist, Ihre Speicherinfrastruktur zu modernisieren, wenn Sie die Warnzeichen kennen. Wir erklären fünf wichtige Warnsignale für ein Upgrade.
Die Aufrüstung der Speicherinfrastruktur eines Unternehmens ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund zögern viele IT-Verantwortliche, bevor sie sich für eine Aufrüstung des Netzwerkspeichers (Network-Attached Storage, NAS) oder des Speichernetzwerks (Storage Area Network, SAN) entscheiden. Das Festhalten an veralteten Speicherlösungen, die mit den wachsenden Datenanforderungen eines Unternehmens nicht Schritt halten können, kann jedoch zu verpassten Geschäftsmöglichkeiten, Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften sowie anderen schwerwiegenden und kostspieligen Problemen führen.
Allerdings ist es relativ einfach ist, zu erkennen, wann eine Speicherinfrastruktur an ihre Grenzen stößt. Achten Sie auf diese fünf Indikatoren, um festzustellen, ob es Zeit für ein NAS- oder SAN-Upgrade ist:
1. Die Beschwerden über die Leistung nehmen zu. Beschwerden von Administratoren und Endbenutzern sind eindeutige Warnsignale. Die häufigste Ursache für diese Art von Beschwerden ist, dass die Datenabrufe aufgrund veralteter Hardware oder ineffizienter Protokolle wie Legacy-NFS von Millisekunden auf Sekunden ansteigen. Engpässe bei I/O-intensiven Workloads wie KI-Analysen oder Echtzeitdatenbanken führen zu Verlangsamungen der Anwendungen, während überlastete Speicher-Arrays bei Spitzenauslastung zu zeitweiligen Ausfällen führen können. IT-Teams, die es nicht schaffen, die Reaktionszeit und Leistung des Speichers zu verbessern, könnten bald um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen.
2. IT-Mitarbeiter sind überlastet. Das Letzte, was ein bereits überlastetes Team tun sollte, ist, sich mit Beschwerden über den Speicher zu befassen. Veraltete Speichersysteme erfordern eine ständige manuelle Optimierung, um Latenzspitzen und fragmentierte Datensilos zu beheben, was zu Engpässen führt, die stundenlange Fehlerbehebung erfordern und Ausfallzeiten während Updates riskieren.
3. Dezentrale IT nimmt zu. Endbenutzer und Geschäftsbereiche verlagern Workloads auf nicht autorisierte Cloud-Plattformen oder lokale Speicher und umgehen damit fehlerhafte Unternehmensspeichersysteme. Wenn ein Unternehmensspeichersystem ausfällt, führt dies zu einer Diskrepanz zwischen IT und Geschäft, wodurch eine Kluft zwischen den Geschäftszielen und dem entsteht, was die Technologie tatsächlich leisten kann.
4. Die Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Ransomware nehmen zu. Veraltete Speichersysteme mit langsamen Datenwiederherstellungsprotokollen verzögern die Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff um Stunden oder Tage und verlängern so die Ausfallzeit. Dies führt zu Compliance-Verstößen, die mit hohen Strafen und möglicherweise negativer Öffentlichkeitswahrnehmung einhergehen und das Vertrauen der Endnutzer oder Kunden durch Produktivitätsverluste und Einnahmeausfälle aufgrund von Dienstunterbrechungen untergraben.
5. Der physische Platz im Rechenzentrum wird knapp. Ältere Speicherressourcen nehmen viel Raum in Anspruch. Dies kann ein ernstes Problem sein, insbesondere für Rechenzentren, die keinen Platz zur Verfügung haben. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass es Zeit für ein NAS- oder SAN-Upgrade ist, bei dem ältere Systeme durch leistungsfähigere Speicher mit deutlich geringerem Platzbedarf ersetzt werden könnten.
Modernisierung vorantreiben
Früher oder später sehen sich alle Unternehmen, insbesondere solche mit privaten Rechenzentren, mit Warnindikatoren konfrontiert, die darauf hindeuten, dass ein NAS- oder SAN-Upgrade dringend erforderlich ist. Die Modernisierung der Speicherinfrastruktur ist nicht nur eine Lösung für die Probleme von heute, sondern eine strategische Investition in die Zukunft eines Unternehmens. Die Modernisierung der Speicherinfrastruktur durch Megatrends wie die zunehmende Dominanz von KI in der Speicherinfrastruktur und die Notwendigkeit eines verbesserten Data Protection angesichts zunehmender Cyberbedrohungen vorangetrieben.
Natürlich bleiben private Rechenzentren für mehrere Industriebereiche und vertikale Branchen unverzichtbar, insbesondere für solche, die mit sensiblen Daten umgehen, darunter Finanzwesen, Gesundheitswesen und Behörden. Die Modernisierung der Speicherinfrastruktur mit All-Flash-Arrays, KI-gesteuerter Automatisierung und Hybrid-Cloud-Integration verwandelt diese Einrichtungen in agile, effiziente IT-Zentren, die den langfristigen Erfolg sichern. Tatsächlich prognostiziert Omdia, ein Geschäftsbereich von Informa TechTarget, dass der weltweite Markt für unternehmenskritische Rechenzentrumsspeicher bis 2028 auf 103 Milliarden US-Dollar wachsen wird. Dies entspricht fast einer Verdopplung des aktuellen Marktwerts, der durch wachsende KI-Workloads und die digitale Transformation angetrieben wird. Darüber hinaus kann die Cloud-Replikation auf Plattformen wie Amazon Web Services S3 oder Microsoft Azure Blob Storage die Speicherkosten senken und die Datenmobilität für private Rechenzentren verbessern.
Unternehmen, die ihre Speicherinfrastruktur modernisieren, können die folgenden Ziele erreichen:
- Kosteneffizienz. Kapazitätsstarke All-Flash-NAS- oder SAN-Systeme reduzieren den Platzbedarf im Rack und senken die Energiekosten, während die KI-Automatisierung den Verwaltungsaufwand reduziert und zu erheblichen Einsparungen bei den Betriebskosten führt.
- Risikominderung. Unveränderliche Snapshots ermöglichen eine schnelle Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen, wodurch die Wiederherstellungszeit von Tagen auf Minuten reduziert wird, was wiederum Ausfallzeiten minimiert und die Einhaltung strenger Vorschriften gewährleistet.
- Zukunftssicherheit. Hybrid-Cloud-Integrationen und NVMe-oF unterstützen KI- und Analyse-Workloads im Exabyte-Maßstab und ermöglichen eine nahtlose Skalierung für neue Technologien wie Edge Computing und generative KI.
- Leistungsoptimierung. All-Flash-Arrays bieten eine deutlich geringere Latenz, verbessern die Anwendungsleistung für kundenorientierte Dienste und die Echtzeit-Datenverarbeitung und steigern letztlich die Zufriedenheit der Endbenutzer mit den Anwendungen.
Diese Ergebnisse versetzen Eigentümer und Betreiber von eigenen Rechenzentren in die Lage, die gängigsten Einschränkungen älterer Systeme zu überwinden und sicherzustellen, dass Unternehmen wettbewerbsfähig und konform bleiben und für zukünftige Anforderungen, einschließlich einer massiven Umstellung auf KI, gerüstet sind.