Die Aufrüstung der Speicherinfrastruktur eines Unternehmens ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund zögern viele IT-Verantwortliche, bevor sie sich für eine Aufrüstung des Netzwerkspeichers (Network-Attached Storage, NAS) oder des Speichernetzwerks (Storage Area Network, SAN) entscheiden. Das Festhalten an veralteten Speicherlösungen, die mit den wachsenden Datenanforderungen eines Unternehmens nicht Schritt halten können, kann jedoch zu verpassten Geschäftsmöglichkeiten, Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften sowie anderen schwerwiegenden und kostspieligen Problemen führen.

Allerdings ist es relativ einfach ist, zu erkennen, wann eine Speicherinfrastruktur an ihre Grenzen stößt. Achten Sie auf diese fünf Indikatoren, um festzustellen, ob es Zeit für ein NAS- oder SAN-Upgrade ist:

1. Die Beschwerden über die Leistung nehmen zu. Beschwerden von Administratoren und Endbenutzern sind eindeutige Warnsignale. Die häufigste Ursache für diese Art von Beschwerden ist, dass die Datenabrufe aufgrund veralteter Hardware oder ineffizienter Protokolle wie Legacy-NFS von Millisekunden auf Sekunden ansteigen. Engpässe bei I/O-intensiven Workloads wie KI-Analysen oder Echtzeitdatenbanken führen zu Verlangsamungen der Anwendungen, während überlastete Speicher-Arrays bei Spitzenauslastung zu zeitweiligen Ausfällen führen können. IT-Teams, die es nicht schaffen, die Reaktionszeit und Leistung des Speichers zu verbessern, könnten bald um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen.

2. IT-Mitarbeiter sind überlastet. Das Letzte, was ein bereits überlastetes Team tun sollte, ist, sich mit Beschwerden über den Speicher zu befassen. Veraltete Speichersysteme erfordern eine ständige manuelle Optimierung, um Latenzspitzen und fragmentierte Datensilos zu beheben, was zu Engpässen führt, die stundenlange Fehlerbehebung erfordern und Ausfallzeiten während Updates riskieren.

3. Dezentrale IT nimmt zu. Endbenutzer und Geschäftsbereiche verlagern Workloads auf nicht autorisierte Cloud-Plattformen oder lokale Speicher und umgehen damit fehlerhafte Unternehmensspeichersysteme. Wenn ein Unternehmensspeichersystem ausfällt, führt dies zu einer Diskrepanz zwischen IT und Geschäft, wodurch eine Kluft zwischen den Geschäftszielen und dem entsteht, was die Technologie tatsächlich leisten kann.

4. Die Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Ransomware nehmen zu. Veraltete Speichersysteme mit langsamen Datenwiederherstellungsprotokollen verzögern die Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff um Stunden oder Tage und verlängern so die Ausfallzeit. Dies führt zu Compliance-Verstößen, die mit hohen Strafen und möglicherweise negativer Öffentlichkeitswahrnehmung einhergehen und das Vertrauen der Endnutzer oder Kunden durch Produktivitätsverluste und Einnahmeausfälle aufgrund von Dienstunterbrechungen untergraben.

5. Der physische Platz im Rechenzentrum wird knapp. Ältere Speicherressourcen nehmen viel Raum in Anspruch. Dies kann ein ernstes Problem sein, insbesondere für Rechenzentren, die keinen Platz zur Verfügung haben. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass es Zeit für ein NAS- oder SAN-Upgrade ist, bei dem ältere Systeme durch leistungsfähigere Speicher mit deutlich geringerem Platzbedarf ersetzt werden könnten.