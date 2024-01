Reinigen Sie regelmäßig und professionell Ihre Serverräume

Ein in Betrieb befindlicher Serverraum kann nie vollständig gereinigt werden, aber mit den richtigen Werkzeugen und Techniken kommt man dem schon sehr nahe. Selbst wenn Sie sich an bewähre Verfahren halten, kann Schmutz über die Kleidung der Mitarbeiter und neue Geräte in Serverräume gelangen.

Die ordnungsgemäße Reinigung eines Serverraums ist kein Heimwerkerprojekt, denn sie ist eine mühsame Arbeit und erfordert große Sorgfalt. Luftfilter fangen zwar den größten Teil des zirkulierenden Schmutzes auf, aber der Nachteil ist, dass verstopfte Filter die Kühlung und die Energieeffizienz beeinträchtigen. Filtergeräte wie ISO 14644-1, Klasse 8, und Federal Standard 209E, Klasse 100.000, sind nur für sich in der Luft befindende Partikel, nicht für die Gesamtverschmutzung, geeignet.

Um die Arbeit zu erledigen, verwenden professionelle Serverraumreiniger spezielle Geräte wie Staubsauger mit hochwirksamen Partikelfiltern, Bodenschrubber mit niedriger Geschwindigkeit und ionenneutrale Luftpistolen. Diese Geräte sind der Schlüssel zur Reinigung eines Serverraums, ohne den Betrieb zu unterbrechen.

Bestimmte Bereiche eines Serverraums stellen besondere Anforderungen an die Reinigung. Sehen Sie sich an, welche Faktoren vor der Reinigung eines Bereichs zu beachten sind und wie Profis ihn richtig putzen.

Reinigung des Unterbodens Beginnen Sie mit der Reinigung der Doppelböden, insbesondere eines luftdurchlässigen Bodens. Bei der Unterbodenreinigung werden jeweils nur einige Fliesen entfernt, um den Boden nicht zu beschädigen. Jede Platte muss sorgfältig abgesaugt werden und jede erreichbare Stelle muss von Hand mit zugelassenen antistatischen Reinigungschemikalien abgewischt werden. Die Fliesen müssen wieder genau so verlegt werden, wie sie vorher waren, damit keine Luft entweicht. Betonplatten sollten versiegelt werden, um zu verhindern, dass abblätternde Partikel in die Luft gelangen. Es wird empfohlen, Serverräume täglich leicht zu reinigen und vierteljährlich beziehungsweise alle drei Monate einer Grundreinigung zu unterziehen. Eine gründlichere Reinigung erfolgt, wenn eine Inspektion ein Problem aufdeckt, aber wenn man sich an die besten Reinigungsverfahren für Rechenzentren hält, kann man das Risiko von Effizienzproblemen verringern.

Überflurreinigung Die Überflurreinigung geht bis zur Decke. Das Verfahren ist ähnlich wie bei der Reinigung von Doppelböden und Deckenflächen. Die Bodenflächen werden gesaugt, sorgfältig gewischt oder geschrubbt. Glänzende Böden sind in einem Serverraum nicht zu empfehlen, aber sie können mit langsamen Poliermaschinen und speziellen wachsfreien Beschichtungen gereinigt werden, die die Geräte nicht angreifen. Das Entfernen von Polituren erfordert ein Abbeizen und Reinigen, das unangenehmen Chemikalien erfordert und nur von Fachleuten durchgeführt werden sollte. Die Außenseite der Schränke kann mit denselben antistatischen Tüchern abgewischt werden wie auch die Unterböden. Erreichbare Stellen im Inneren der Schränke können abgewischt werden, solange es die Geräte oder Anschlüsse nicht beschädigt. Serverfilter können abgesaugt werden. Wenn die Geräte jedoch übermäßig verschmutzt sind, dringen Fachleute weiter in diese Bereiche vor. Ein Beispiel für eine übermäßige Verschmutzung eines Filters wäre der Rauch eines Brandes. Fachleute können das Innere der IT-Hardware mit Techniken wie Druckluft mit niedriger Geschwindigkeit aus ionenneutralen Luftpistolen weiter reinigen. Racks und Schränke können auch von innen gründlich mit Druckluft gereinigt werden, um in die Ritzen zu gelangen, nachdem die IT-Abteilung die Hardware entfernt hat.

Deckenreinigung von Serverräumen: Mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen Die Decken sollten in Ruhe gelassen werden. Wenn sie als Rückluft verwendet werden, sollten sie nicht annähernd so oft gereinigt werden müssen wie der Rest des Serverraums. Alle Öffnungen oder Risse in der Decke sollten abgedichtet werden, um den Luftstrom zu optimieren und den statischen Druck unter der Decke zu erhöhen. Stahlträger sollten mit Substanzen wie Vemiculitputz feuerfest gemacht werden. Diese Vorkehrungen verhindern, dass normale Gebäudebewegung Risse verursachen, die dazu führen, dass abblätternde Partikel in die Luft gelangen. Die einzige Möglichkeit, die Decke zu reinigen, besteht darin, die Platten zu entfernen, was zu Abplatzungen führt. Bei der Reinigung müssen die Deckenflächen sorgfältig abgesaugt werden, um losen Schmutz zu entfernen. Serverräume sollten mit feuerfesten und reinraumtauglichen Deckenplatten ausgestattet sein, zum Beispiel mit Edelstahl- oder Vinyl-Rock-Gipsplatten. Die Rückseiten und Kanten sind mit Sprühfarbe zu versiegeln, vor allem dort, wo Schnitte gemacht wurden. Luftkanäle müssen nur selten gereinigt werden und sollten von Spezialisten gesäubert werden. Deckenbeschläge, wie T-Gitter, Aufhängungsdrähte und Gewindestangen, sind nicht speziell behandelt. Sie sind dafür bekannt, dass sie Zink-Whisker bilden. Dieses Problem wird durch die Verwendung von Feuerverzinkung anstelle von verzinkten Metallen minimiert. Zink-Whisker – winzige Metallpartikel, die auf verzinkten Oberflächen wachsen können – lösen sich in dem Luftstrom und gelangen in die Hardware. Das führt zu Kurzschlüssen auf Leiterplatten und Steckern. Zinkwhisker waren früher ein großes Problem auf Doppelböden mit galvanisierten Platten und Sockeln, aber Whisker-resistente Beschichtungsverfahren verhindern dieses Problem jetzt.