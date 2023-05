Warum Admins sich um das IoT im Unternehmen kümmern sollten

In den letzten Jahren hat das Internet der Dinge Branchen wie das Gesundheitswesen und die Fertigung umgestaltet. IoT-Geräte und -Anwendungen spielen aber auch im Unternehmen eine immer größere Rolle.

Von der Nachverfolgung von IT-Beständen bis hin zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsinitiativen – die IoT-Anwendungsfälle im Unternehmen werden immer zahlreicher und vielfältiger. IT-Leiter und ihre Teams müssen entsprechend planen.

BYOD war und ist ein Problem für die Unternehmens-IT. BYOD in Kombination mit IoT-Geräten macht die Sache nur noch komplizierter. Viele IoT-Geräte für Verbraucher versagen einfach bei der grundlegenden Sicherheit . Es ist leicht, Horrorgeschichten zu finden, in denen Hacker ein IoT-Gerät kompromittieren : und wenn Hacker erst einmal Fuß gefasst haben, können sie oft auf wichtige Ressourcen zugreifen.

IoT-Geräte sind bereits in die Domäne der IT-Teams von Unternehmen eingedrungen. In einigen Fällen bringen die Endbenutzer ihre eigenen IoT-Geräte mit zur Arbeit. Je nach Unternehmensrichtlinien haben diese Geräte möglicherweise keinen Zugriff auf das Netzwerk, aber sie befinden sich trotzdem im Gebäude. Darüber hinaus kann ein Vermieter intelligente Kameras oder andere IoT-Geräte auf dem Firmengelände installieren.

Als Milliarden von Smartphones produziert wurden, sanken die Kosten für Prozessoren, Speicher, Sensoren und andere Komponenten drastisch. Dadurch war es möglich, Prozessoren, Speicher und Sensoren in fast alles einzubauen, was eine breite Palette intelligenter Geräte wie Drohnen, Thermostate und Wearables ermöglichte.

Die Rolle des IoT im Unternehmen

Trotz seiner Sicherheitsprobleme kann das IoT für Unternehmen von Nutzen sein. Die Anwendungsfälle beschränken sich nicht auf das Gesundheitswesen oder die Fertigung, und sie müssen auch keine großen Visionen von intelligenten Städten beinhalten.

Für Unternehmen liegt die wahre Stärke des IoT in seinen Daten und Informationen. Ein IT-Team kann beispielsweise IoT-Geräte zur Fernüberwachung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Serverraum oder zur Kennzeichnung und Verwaltung von IT-Ressourcen einsetzen. Die IT-Abteilung kann auch IoT-Geräte verwenden, um die Belegung eines ganzen Gebäudes zu verfolgen. Durch die Kombination von IoT-Daten mit anderen Unternehmensdaten können IT- und Geschäftsprozesse rationalisiert und verbessert werden. Warum nur den Bestand an IT-Systemen registrieren, wenn man auch deren Nutzung und Wartung verfolgen kann?

Im Unternehmen haben sich weitere, einzigartige IoT-Nutzungsfälle herauskristallisiert. In der COVID-19-Ära verwenden einige Unternehmen IoT-Geräte zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen. Darüber hinaus kann das IoT die Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen eines Unternehmens unterstützen. So kann beispielsweise die kontinuierliche Überwachung durch IoT-Geräte die Energieverschwendung verringern.

Einige dieser Anwendungsfälle scheinen nicht in den Zuständigkeitsbereich der IT-Abteilung eines Unternehmens zu fallen – aber die Rolle der IT ändert sich ständig. Vor nicht allzu langer Zeit lag der Schwerpunkt auf der Installation von Anwendungen und der Sicherung von PCs. Früher ging es um das Organisieren von Lochkarten und das Reinigen von Zahnrädern. Heute unterstützt die IT-Abteilung Systeme, die ein wichtiger Bestandteil eines Unternehmens sind. Dazu gehört in zunehmendem Maße auch das Internet der Dinge (IoT).