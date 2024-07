Ist das Internet der Dinge (IoT) am Ende?

Eine vernetzte Welt, in der alles, von Haushaltsgeräten bis hin zu industriellen Maschinen, miteinander verbunden ist, nahtlos kommuniziert und unsere Arbeits- und Lebensweise drastisch verändert, das versprach das Internet der Dinge (IoT). Man kann hier parallelen zu dem aktuellen GenAI-Hype ziehen. Doch was ist aus dem damaligen „das nächste große Ding“ geworden? Ist das Internet der Dinge inzwischen an seinem Ende angekommen? Mit diesen Fragen befasst sich dieser Artikel.

Für den ungeduldigen Leser: Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass das IoT keineswegs verschwunden ist. Vielmehr hat es sich weiterentwickelt und tritt nun in neuen Formen und unter neuen Namen auf.

Die IoT-Evolution

Einen guten Einstieg in das Thema IoT bietet der Artikel „The Internet of things: an overview“, der bei der Internet Society als kostenloses PDF verfügbar ist. Darin wird IoT wie folgt definiert: „Der Begriff Internet der Dinge bezieht sich im Allgemeinen auf Szenarien, in denen sich die Vernetzung und die Datenverarbeitungsfähigkeit auf Objekte, Sensoren und Alltagsgegenstände ausdehnt, die normalerweise nicht als Computer betrachtet, werden[...].“1 Bevor wir uns mit dem aktuellen Stand befassen, werfen wir einen kurzen Blick zurück. Die Entstehung des Begriffs IoT lässt sich in die Anfänge der 2000er verorten, doch erst ab Mitte der 2010 entfloh der Begriff seiner Nische und wurde in der breiten technologieinteressierten Öffentlichkeit bekannt.

Als Indikator lassen sich Google-Trends Analysen verwenden, hier stiegen die IoT-Suchanfragen ab 2014 stark an. Abbildung 1 zeigt den Suchverlauf zum Thema IoT in Deutschland von 2013-2023. Aus dem Verlauf lässt sich schließen, dass die Technologie bekannter wurde und somit auch die technischen Möglichkeiten.

Abbildung 1: Interesse für den Suchbegriff „IoT“ laut Google Trends für Deutschland 2013-2023.

Dies zeigt sich auch daran, dass Unternehmen massiv in das Internet der Dinge zu investieren begannen. Sie erhofften sich eine Welt, in der von einzelnen Geräten bis hin zu komplexen Industriemaschinen alles miteinander vernetzt ist und wertvolle Daten für bessere Entscheidungen liefert. Viele Unternehmen sahen im IoT eine Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu erproben und sich somit zu einem digitalen Unternehmen zu entwickeln. Daraus folgt, dass die technologische Basis professionalisiert wurde, am Anfang dominierten pragmatische Bastellösungen die Systemlandschaft. Mit steigendem Interesse erschienen viele professionelle IoT-Plattformen, und auch die großen Hyperscalern und IT-Firmen erkannten das Potential.