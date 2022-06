Optionen für das Support-Ende von SharePoint 2016

Die Zeit für SharePoint Server 2016 ist abgelaufen. Der Mainstream-Support endete im Juli 2021. Microsoft bietet zwar bis Juli 2026 ein erweitertes Enddatum an. Anwender, die SharePoint 2016 nutzen, müssen sich jedoch entscheiden, wie es weitergehen soll: SharePoint 2019 oder SharePoint Online.

Als SharePoint 2016 nach der Einführung von SharePoint Online auf den Markt kam, bot es aktualisierte Funktionen, die für viele Unternehmen ein überzeugendes Argument für eine hybride SharePoint-Umgebung darstellten. Microsoft fügte seinen Produkten weitere Funktionen hinzu, von denen viele auf seine Cloud-Systeme abzielen, um Kunden zu ermutigen, die On-Premises-Systeme abzuschalten.

Die Funktionen im Vergleich Viele Nutzer von SharePoint 2016 arbeiten bereits in einer hybriden Implementierung und teilen ihre Zeit zwischen einer lokalen Bereitstellung und der Cloud auf. Die Notwendigkeit einer Hybridisierung ergibt sich in der Regel aus zwei oft unüberwindbaren Herausforderungen: Einige lokale Inhalte sind zu unkonventionell, um sie zu migrieren, während einige benutzerdefinierte Websites ihre Anpassungen bei der Migration verlieren. Wenn diese Hindernisse bestehen bleiben, werden diese Organisationen höchstwahrscheinlich in einer hybriden Umgebung bleiben. Wenn es jedoch um Funktionen geht, ist ein kurzer Überblick angebracht. In der Vergangenheit wurden die Funktionen von On-Premises-Lösungen in neuen Versionen oft erst mit Verzögerung in die Cloud übertragen. SharePoint Online ist jedoch gut positioniert, um neue Funktionen aus anderen Microsoft-365-Infrastrukturen bereitzustellen. Was den Vergleich der Funktionen angeht, so verfügen SharePoint 2019 und SharePoint Online über: OneDrive-Integration

moderne Optik für Websites/Seiten/Listen-Bibliotheken/Homepage

Support für große Dateien und erweiterte Zeichenlänge

SharePoint Framework Dank der tiefen Integration in andere Microsoft-365-Infrastrukturen und der schlüsselfertigen Konnektivität mit anderen Cloud-Apps bietet SharePoint Online zusätzliche Funktionen und Add-ons, darunter: Teams für die Zusammenarbeit;

Yammer für soziale Medien;

PowerApps und Power Automate für die kodierungsfreie oder kodierungsarme Implementierung von Anwendungen und Workflows;

Hubwebsites für Single-Point-Branding und Roll-up von Inhalten/Suchen; und

Delve für die KI -basierte Suche nach relevanten Inhalten und Profildaten von Kollegen.

Vergleich der Managementfunktionen Es sollte nicht überraschen, dass SharePoint 2019 mehr administrative Kontrollfunktionen bietet, da SharePoint Online von Natur aus dem Unternehmen den vollen Zugriff auf die physischen Server verweigert, auf denen die Bereitstellung erfolgt. SharePoint 2019 erweitert die administrativen Funktionen von 2016 mit einer aktualisierten PowerShell und neuen APIs für die Integration von Internetinformationsdiensten. Außerdem gibt es einen aktualisierten Health Analyzer und Unterstützung für hybride Szenarien. Auf der anderen Seite bietet SharePoint Online Organisationen insgesamt weniger administrative Kontrolle. Das kann allerdings praktisch sein, da es auf den Schultern der administrativen Funktionalität von Office 365 fußt. Dazu gehören das Admin Center, in dem sowohl Office als auch SharePoint gleichzeitig verwaltet werden können, sowie ein Security und Compliance Center für Data Governance, Reporting und Threat Management.

Was ist mit Workflows? Power Automate ist die neue Plattform von SharePoint Online für Workflows. Lokale SharePoint-Benutzer auf der SharePoint 2016-Plattform haben in der Regel einige SharePoint 2010- oder 2013-Workflows im Einsatz. Dies ist ein Problem für die 2010-Benutzer, da SharePoint-2010-Workflows in den neuen SharePoint Online Tenants im August 2020 und in den neuen Tenants im darauffolgenden November abgeschaltet wurden. Die SharePoint 2013 Workflows, die im Workflow Manager und nicht in der veralteten SharePoint Workflow Runtime ausgeführt werden, funktionieren weiterhin. Organisationen, die stark von SharePoint 2010-Workflows abhängig sind, können nicht zu SharePoint Online migrieren, es sei denn, sie schreiben alle ihre Workflows in Power Automate neu. Auf der anderen Seite werden SharePoint 2010-Workflows in SharePoint 2019 aus Gründen der Abwärtskompatibilität beibehalten. Diese Legacy-Workflows funktionieren weiterhin wie bisher, doch Microsoft empfiehlt, sie auf SharePoint 2013 zu aktualisieren oder auf Power Automate umzustellen. Der Umstieg auf SharePoint 2019 könnte also ganz von der Abhängigkeit von SharePoint 2010-Workflows geprägt sein.