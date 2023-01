NAS oder Server: Welches Storage ist für Sie geeignet?

Neben der Computerverarbeitung und dem Betrieb von Anwendungen ist die Datenspeicherung eine der wichtigsten IT-Aktivitäten. Die Datenspeicherung gewährleistet, dass alle von einem Privatanwender, einem kleinen Unternehmen oder einem multinationalen Konzern erstellten Informationen an einem sicheren Ort gespeichert werden, damit sie später abgerufen und verwendet werden können.

Die Datenspeichertechnologie ist auch unter dem Gesichtspunkt der Ausfallsicherheit von entscheidender Bedeutung, da ordnungsgemäß gesicherte Dateien und Informationen Unternehmen dabei helfen können, ihren Betrieb wiederherzustellen, wenn eine Störung ihre Geschäftsfähigkeit beeinträchtigt.

Bevor sie sich für eine Speicheroption entscheiden, sollten IT-Administratoren untersuchen, wie sie mit NAS- und serverbasierte Speicher die Planung, Bewertung, Auswahl und Implementierung von Datenspeichern angehen.

NAS: Wie funktionieren NAS-Geräte und was können sie bieten?

NAS bietet kostengünstige und einfach zu implementierende Optionen zur Erhöhung der Speicherkapazität. Wie der Begriff Network-Attached Storage bereits andeutet, wird das Speichergerät an ein Netzwerk angeschlossen - meist Ethernet oder andere TCP/IP-basierte Netzwerke - und kann schnell in Betrieb genommen werden. Andere Geräte im Netzwerk nutzen NAS-Speicherfunktionen. NAS-Geräte sind freistehende Geräte, die in der Regel mindestens zwei Einschübe haben, in die Speichermodule eingesetzt werden. Je mehr Einschübe es gibt, desto mehr Speicherplatz kann implementiert werden.

NAS-Geräte verfügen in der Regel über ein eigenes Betriebssystem und eine eigene Netzwerkschnittstellensoftware, so dass die Geräte einfach an ein bestehendes LAN angeschlossen, eingeschaltet und schnell in Betrieb genommen werden können.

NAS-Geräte sind in der Regel dateibasiert, im Gegensatz zu serverbasierten Geräten, die entweder block- oder dateibasiert sein können. Dadurch sind sie mit den meisten Betriebssystemen kompatibel. Die Speicherkapazitäten reichen von einigen Terabyte bis zu Dutzenden von Terabyte. NAS sind ideal für Einzelanwender und kleine und mittlere Unternehmen, die einfach zu bedienenden Speicher mit Flexibilität, Komfort und moderaten Investitionen benötigen.