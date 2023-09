VDI-Lastspitzen optimal ausgleichen

Schwankungen in der Ressourcennutzung sind bei jeder VDI-Bereitstellung normal.

Häufig korrelieren diese Auslastungsschwankungen mit der Belastung, die die Endbenutzer insgesamt auf ihre virtuellen Desktops aufbringen. Die zugrundeliegende Infrastruktur muss in der Lage sein, diese normalen Schwankungen zu bewältigen, ohne das Erlebnis für den Endbenutzer zu beeinträchtigen.

Was sind Ursachen für VDI-Nutzungsschwankungen?

In der Regel sind kleinere Schwankungen in der VDI-Nutzung auf unvorhersehbare Verhaltensweisen der Endbenutzer zurückzuführen. Beispielsweise kann ein Nutzer ein Video abspielen oder eine große Datei hochladen. Das führt zu einer Spitze in der Ressourcennutzung. Normalerweise sind diese Spitzen jedoch nur von kurzer Dauer und verursachen keine Probleme, wenn die Dichte der virtuellen Desktops nicht übermäßig hoch ist. Bei einer zu hohen Dichte an virtuellen Desktops stehen nur wenige Hardwareressourcen zur Verfügung, um diese Auslastungsspitzen aufzufangen.

Die Aktivitätsspitzen sind bei der VDI-Nutzung jedoch ein größeres Problem. Diese entstehen durch gleichzeitige Benutzeraktivitäten, zum Beispiel wenn sich Benutzer zum ersten Mal anmelden und nach dem Mittagessen erneut. Mit der Zeit klingen diese Boot Storms ab, können aber bis dahin störend sein.