Lösen Sie VDI-Leistungsprobleme mit Ressourcenmanagement

Die Benutzer werden den Übergang zu VDI nur dann akzeptieren, wenn die virtuellen Desktops, mit denen sie arbeiten, mindestens so gut funktionieren wie die physischen Desktops, an die sie gewöhnt waren.

Die Leistung von physischen Desktops zu erreichen, kann jedoch eine große Herausforderung sein, wenn man bedenkt, dass virtuelle Desktops Netzwerkressourcen gemeinsam nutzen.

In einer virtuellen Desktop-Umgebung sollte die IT-Abteilung die Indizierung deaktivieren, da sie eine erhebliche Menge an CPU- und Speicher-IOPS-Ressourcen verbrauchen kann. Die Gruppenrichtlinieneinstellungen, die die Einstellung und Deaktivierung des Indizierungsdienstes steuern, finden Sie unter Computerkonfiguration > Administrative Templates > Windows- Components > Search.

Das Deaktivieren von visuellen Effekten auf Betriebssystemebene wie Transparenz und Animation kann Ressourcen freisetzen. Visuelle Effekte verbrauchen zwar nur eine geringe Menge an Arbeitsspeicher und CPU , aber selbst die Rückgewinnung einiger weniger Ressourcen kann in einem Unternehmen, in dem Benutzer Ressourcen gemeinsam nutzen, VDI-Leistungsprobleme verhindern.

Verwenden Sie Gruppenrichtlinien zur Planung von Updates

Die regelmäßige Installation verfügbarer Updates ist ein wichtiger Bestandteil, um das Windows-Betriebssystem gesund und sicher zu halten. Allerdings erzeugt der Update-Prozess in einer VDI-Umgebung Speicher-IOPS, was sich negativ auf die Leistung auswirken kann. Daher ist es am besten, Windows so zu konfigurieren, dass Updates außerhalb der Hauptgeschäftszeiten installiert werden, um die Auswirkungen des Update-Prozesses zu minimieren.

Die IT-Abteilung kann einen Update-Zeitplan festlegen, indem sie die folgenden Schritte ausführt:

Öffnen Sie den Gruppenrichtlinien-Editor und navigieren Sie zu Computer Configuration .

. Wählen Sie Policies .

. Wählen Sie Administrative Templates .

. Wählen Sie Windows Components .

. Wählen Sie Windows Update .

. Suchen Sie eine Richtlinieneinstellung mit dem Namen Configure Automatic Updates und wählen ie diese mit Doppelklick.

und wählen ie diese mit Doppelklick. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Auto Download and Schedule the Install für die Installation.

Von dort aus kann die IT-Abteilung den Tag und die Uhrzeit für die Installation von Updates auswählen. Da Updates auf virtuelle Desktops geschrieben werden, ist es wichtig sicherzustellen, dass diese zur vorgesehenen Installationszeit eingeschaltet sind.