Menschliche und künstliche Intelligenz im Überblick

Scharfsinn. Verständnis. Intellektuelle Leistungsfähigkeit. Vernunft. Weisheit. Dies sind Begriffe, die typischerweise verwendet werden, um menschliche Intelligenz zu bezeichnen. Die breite Palette an Konnotationen, die sie umfassen, ist bezeichnend für die vielen Debatten, in denen versucht wurde, das Wesentliche dessen zu erfassen, was wir unter Intelligenz verstehen. Seit Jahrtausenden beschäftigt sich die Menschheit intensiv damit, wie dieser Begriff am besten beschrieben und definiert werden kann. Hunderte von Definitionen wurden geschaffen, aber während dieser Zeit bedeutete Intelligenz meist eine biopsychologische Fähigkeit, Wissen und Fertigkeiten zu erwerben und anzuwenden.

Seit mehr als einem Jahrhundert werden die Debatten über Intelligenz durch einen Wettstreit und Unsicherheit über die Eignung des biopsychologischen Elements der Bedeutung intensiviert.

Künstliche Intelligenz (KI) oder Maschinen, die Dinge tun können, die traditionell mit Menschen in Verbindung gebracht werden und als deren ausschließliche Domäne gelten, haben die menschliche Gesellschaft verunsichert. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und mit einer enormen Beschleunigung in den letzten zwei Jahrzehnten zeigen Maschinen die Fähigkeit zu lernen und Gelerntes anzuwenden, wie es bisher nur Menschen konnten.

Menschliche und künstliche Intelligenz unterscheiden sich jedoch in wesentlichen Punkten. Sie sind nicht synonym oder austauschbar. Selbst angesichts der nach wie vor intensiven internen Debatte darüber, was menschliche Intelligenz und was künstliche Intelligenz ausmacht, sind die Unterschiede zwischen beiden klar erkennbar.

Menschliche Intelligenz: Was können Menschen besser als KI? Menschen sind in Kontexten und bei Aufgaben, die Empathie erfordern, in der Regel der KI überlegen. Die menschliche Intelligenz umfasst die Fähigkeit, die Gefühle anderer Menschen zu verstehen und sich in sie hineinzuversetzen. Dies ist eine Fähigkeit, die KI-Systeme nur schwer nachahmen können. Im Laufe ihrer Evolution hat die Spezies Homo sapiens ein breites Spektrum an interaktiven Fähigkeiten entwickelt. Eine Intelligenz, die auf ihrer Entwicklung als soziales Lebewesen basiert, und die sie für viele Formen sozialer Intelligenz befähigt. Verwandte Aktivitäten wie Urteilsvermögen, Intuition, subtile, aber effektive Kommunikation und Vorstellungskraft sind alles Bereiche, in denen menschliche Intelligenz viel nützlicher und wertvoller – und einfach besser – ist als KI in jeder ihrer derzeitigen Formen.

Künstliche Intelligenz: Was kann KI besser als Menschen? Künstliche Intelligenzsysteme übertreffen das menschliche Gehirn in einer Reihe wichtiger Kategorien. KI, insbesondere Algorithmen für maschinelles Lernen, wie auch generative KI gehört, ist bemerkenswert effektiv bei der Verarbeitung und Integration neuer Informationen und beim Austausch neuen Wissens zwischen separaten KI-Modellen. Auch die Ausdauer von KI ist der menschlichen Intelligenz überlegen: Maschinen benötigen keine Ruhepausen und lassen sich nicht ablenken. Maschinelles Lernen ist ein äußerst leistungsfähiges Werkzeug zur Erkennung von Mustern in Daten. In zahlreichen Beispielen aus den Bereichen medizinische Bildgebung, Sprache, digitaler Betrug und Plagiate hat KI sich bei den meisten Formen der Mustererkennung als wesentlich effektiver erwiesen als der durchschnittliche Mensch. Darüber hinaus arbeitet KI mit Geschwindigkeiten, die weit über denen der menschlichen Intelligenz liegen. In Bezug auf das Tempo übertrifft eine Maschine einen Menschen bei den meisten Aufgaben, für deren Ausführung beide trainiert wurden, um ein Vielfaches.

Spezifische Unterschiede zwischen KI und menschlicher Intelligenz 1. One-Shot-Lernen vs. Multi-Shot-Lernen Menschliche Intelligenz. Eine der erstaunlichsten Eigenschaften des Menschen ist die Fähigkeit, neue Konzepte und Ideen anhand weniger Beispiele, manchmal sogar anhand eines einzigen Beispiels, zu erlernen. Die meisten Menschen sind sogar in der Lage, Muster zu verstehen und zu erkennen und diese zu verallgemeinern und zu extrapolieren. Wenn man einem Menschen beispielsweise ein oder zwei Bilder eines Leoparden zeigt und ihm anschließend Bilder verschiedener Tierarten vorlegt, kann er mit hoher Genauigkeit bestimmen, ob diese Bilder einen Leoparden darstellen. Diese Fähigkeit wird als One-Shot-Lernen bezeichnet. Künstliche Intelligenz. In den meisten Fällen benötigen künstliche Intelligenzsysteme zahlreiche Beispiele, um ein vergleichbares Lernniveau zu erreichen. Ein KI-System benötigt möglicherweise Millionen oder sogar Milliarden solcher Beispiele, um ein Lernniveau zu erreichen, das über das eines Menschen mit durchschnittlicher Intelligenz hinausgeht. Diese Anforderung an das Multi-Shot-Lernen unterscheidet KI von menschlicher Intelligenz. Viele Forscher sind der Meinung, dass dieser Unterschied eine solide Grundlage dafür ist, Menschen im Durchschnitt als wesentlich effizientere Lerner als KI-Systeme zu bezeichnen. 2. Vorstellungskraft und Rezitieren Menschliche Intelligenz. Viele Psychologen, Philosophen und Kognitionsforscher betrachten Vorstellungskraft als eine grundlegende menschliche Fähigkeit. Sie gehen sogar so weit, Vorstellungskraft als ein Element dessen zu betrachten, was es bedeutet, Mensch zu sein. Das zunehmende Tempo von Klimakatastrophen, die wachsende Gefahr potenziell verheerender internationaler Konflikte und andere drohende Herausforderungen haben zu einem kontinuierlichen Ruf nach kreativen Problemlösungen geführt. Die Vorstellung, dass das Überleben der Menschheit im 21. Jahrhundert in hohem Maße von neuen Ideen abhängt, hat zu einer kleinen Renaissance des Denkens über die menschliche Vorstellungskraft und deren optimale Förderung geführt. Es gibt zahlreiche Definitionen, aber die meisten betrachten die menschliche Vorstellungskraft als die Fähigkeit, Ideen, mentale Empfindungen und Konzepte von Phänomenen zu bilden, die nicht vorhanden sind und/oder nicht existieren. Dinge, die hätten sein können, vielleicht gewesen sind oder niemals sein werden, sind klassische Formen des Vorstellbaren und werden routinemäßig in den Köpfen fast aller Menschen hervorgerufen. Künstliche Intelligenz. Im Vergleich dazu sind sich viele Forscher einig, dass künstliche Intelligenzsysteme eher rezitieren als imaginieren. Rezitieren kann als das Abrufen von Informationen verstanden werden, so wie sie präsentiert wurden. Computersysteme sind dafür außerordentlich gut geeignet. KI-Systeme wie generative KI-Tools können in synthetisierter Form rezitieren. Wenn diese Systeme darauf trainiert werden, Bilder verschiedener Automobilmodelle zu zeichnen, sind sie in der Lage, Mashups aus den Beispielen zu erstellen, aus denen sie gelernt haben. Ein KI-System, das mit ikonischen Automobilen trainiert wurde, könnte beispielsweise ein Mashup aus einem 1968er Ford Mustang, einem 1950er VW Käfer und einem 2023er Ferrari Portofino generieren. Obwohl eine kleine Gruppe von KI-Forschern dies als Vorstellungskraft bezeichnet hat, wäre eine genauere Beschreibung „synthetisches Rezitieren”. 3. Multisensorische Ein- und Ausgabe Menschliche Intelligenz. Eine weitere vergleichsweise bemerkenswerte Eigenschaft der menschlichen Intelligenz ist die Fähigkeit, Informationen aus allen Sinnen aufzunehmen, schnell zu verarbeiten und diese integrierte Wahrnehmung dann für Entscheidungen zu nutzen. Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken verschmelzen nahtlos und schnell zu einem kohärenten Verständnis davon, wo wir uns befinden und was um uns herum und in uns geschieht. Der typische Mensch ist auch in der Lage, auf diese Wahrnehmungen mit komplexen Reaktionen zu reagieren, die auf mehreren Sinneswahrnehmungen basieren. Auf diese Weise ist der durchschnittliche Mensch in der Lage, multimodale Eingaben zu verarbeiten und multimodale Ausgaben zu erzeugen. Künstliche Intelligenz. Im Jahr 2023 waren viele KI-Systeme zunächst nicht in der Lage, auf diese multimodale Weise zu lernen. Bekannte KI-Systeme wie ChatGPT konnten zu dieser Zeit Eingaben zunächst nur in einer Form empfangen, beispielsweise als Text. Das hat sich zunehmend geändert und verbessert diese Fähigkeiten der KI-Lösungen. Einige autonome Fahrzeuge sind jedoch in der Lage, Eingaben aus verschiedenen Quellen zu empfangen. Selbstfahrende Autos nutzen derzeit verschiedene Sensortypen, darunter Radar, Lidar, Beschleunigungsmesser und Mikrofone, um wichtige Informationen aus ihrer Umgebung aufzunehmen. Selbstfahrende Autos verwenden mehrere KI-Systeme, um diese verschiedenen Informationsflüsse zu verstehen, zu aggregieren und dann Navigationsentscheidungen zu treffen.