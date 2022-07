MS SQL-Server in der Cloud oder On-Premises installieren

Microsoft SQL Server 2022 steht als CTP2 zur Verfügung und hat die interne Versionsnummer 16. SQL Server 2019 arbeitet mit der Versionsnummer 15, sodass auf Servern der Betrieb auch parallel erfolgen kann. Das war bereits bei den Vorgängerversionen von SQL Server 2022 so.

Auf der Seite Einführung zu SQL Server 2022 stehen mit Jetzt testen nach der Registrierung die verschiedenen Optionen zur Installation des neuen Datenbankservers zur Verfügung.

Die Installation von SQL Server 2022 kann entweder lokal durch den Download der etwas 1.3 GB großen Installationsdatei erfolgen, oder durch das Buchen einer Azure-VM. Hier muss aber darauf geachtet werden, dass die VM selbst nicht kostenlos zur Verfügung steht, sondern nur SQL Server 2022.

Im Rahmen der Einrichtung der Datenbank lassen sich auch verschiedene Einstellungen für die Verwendung der CPUs und des Arbeitsspeichers vorgeben. Relevant sind an dieser Stelle die Optionen auf der Seite Datenbank-Engine-Konfiguration . Hier lassen sich Datenverzeichnisse steuern und die Zuweisung der CPU-Kerne über MaxDOP .

Im Rahmen der Auswahl der einzelnen Komponenten spielen vor allem natürlich die Datenbank-Engine-Dienste eine Rolle. Dabei handelt es sich um die eigentliche Datenbank . Es gibt aber auch die Möglichkeit, alle anderen Dienste zu installieren. Das geht auch nachträglich, genauso wie in SQL Server 2019.

Nach dem Download der Installationsdateien von SQL Server 2022 stehen diese als ISO -Datei zur Verfügung. Die Installation sollte idealerweise auf einem Server mit Windows Server 2022 erfolgen. Auch hier stellt Microsoft eine Testversion kostenlos zur Verfügung. Die Inbetriebnahme kann auch in einer VM erfolgen.

Zusammen mit dem SQL Server Management Studio installiert der Installationsassistent auch das Azure Data Studio. In der installierten Version kann mit Create a connection und dann mit New\New Connection eine Verbindung zum Datenbankserver aufgebaut werden.

Metadaten sind jetzt ebenfalls in den Always-On-Verfügbarkeitsgruppen verfügbar. Dazu gehörten zum Beispiel Benutzer und Anmeldungen oder Aufträge des SQL-Agenten. Diese können jetzt auch auf Ebene von Verfügbarkeitsgruppen zum Einsatz kommen. Auch eigene Systemdatenbanken stehen in den Always-On-Verfügbarkeitsgruppen zur Verfügung.

Die neuen Funktionen der Hochverfügbarkeit in SQL Server 2022 lassen sich auch mit der CTP2 testen. Auch eine Verbindung mit Azure SQL Managed Instances ist bereits möglich. Diese Funktion muss aber erst freigeschaltet werden. In den Eigenschaften des Datenbankdienstes im SQL-Server-Konfigurationsmanager auf dem lokalen Server kann die Unterstützung von Always-On aktiviert werden.

Mehr Sicherheit mit Microsoft Defender für SQL und Microsoft Purview-Zugriffsrichtlinien

Im Rahmen der Verbindung mit Microsoft Azure ist es auch möglich auf Microsoft Defender für SQL zusammen mit SQL Server 2022 zu setzen. Hier kann Defender ungewöhnliche Zugriffe auf den Datenbankserver erkennen und verhindern. Der Dienst schützt Datenbanken in Azure, aber auch lokal installierte Datenbanken. Unbekannte SQL-Befehle lassen sich dadurch erkennen und blockieren.

Dazu kommt die Unterstützung für Microsoft Purview in SQL Server 2022. Die Umsetzung von Richtlinien für Datenbanken und Datenbankserver in der Cloud ist eine zentrale Funktion dieses Dienstes. Die Richtlinien umfassen auch die Verbesserung des Datenschutzes und die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben in den Datenbanken.