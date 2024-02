KI-Sprachtechnologie bringt Unternehmen Vorteile und Risiken

Die Spracherkennungstechnologie war schon immer ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation. Die Sprachtechnologie ist ziemlich ausgereift und bietet ein hohes Maß an Nutzen, insbesondere für Telefonie und Besprechungsräume. Mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz (KI) entstehen jedoch neue Anwendungen für Sprache, die unter einem anderen Blickwinkel betrachtet werden müssen.

Die Genauigkeit von Sprache zu Text und Transkription ist wichtig. Die zugrunde liegende alte Technologie lässt sich jedoch nur schrittweise verbessern, so dass es hier keine transformative Fähigkeit gibt. Die KI-gesteuerte Spracherkennungstechnologie hingegen bietet Innovationen, die einen neuen Geschäftswert schaffen, vor allem weil diese Fähigkeiten verschiedene Herausforderungen angehen können.

Die Anwendung von KI auf die Spracherkennung führt zu einem Umfang und einer Geschwindigkeit, die weit über das hinausgehen, was herkömmliche Sprachtechnologien leisten können. Im Gegensatz zur Transkription, bei der es um das genaue Erfassen von Sprache in Text geht, kann die heutige KI aus dem Gesprochenen Verständnis und Absicht ableiten. Dadurch ergeben sich neue Anwendungsmöglichkeiten.

Im Folgenden betrachten wir einige der wichtigsten Vorteile und Herausforderungen im Zusammenhang mit der KI-Sprachtechnologie.

Vorteile der KI-Sprachtechnologie

1. Neuer Wert durch Transkription

Herkömmliche Sprache-zu-Text-Tools sind arbeitsintensiv und waren nie dafür gedacht, jedes Gespräch zu erfassen. Der Vorteil der KI-gesteuerten Spracherkennung liegt vordergründig in einer besseren, schnelleren und kostengünstigeren Transkription. Es gibt aber auch einen übergeordneten Nutzen in Form von Sprache zu Text in einem viel größeren Umfang.

Die Transkriptionsgenauigkeit von KI ist ein Teil der Gleichung, aber ein noch größerer Wert ergibt sich aus neuen Datenströmen, wenn Sprache in Text umgewandelt wird. Je mehr Daten in eine KI-Engine eingespeist werden, desto mehr Wert bietet sie, da sie mit Tools wie maschinellem Lernen die Genauigkeit weiter verbessert und Muster erkennt, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

2. Automatisierung von Arbeitsabläufen

Da die Spracherkennungsgenauigkeit immer besser wird, sind die Mitarbeiter zunehmend bereit, Sprache als Schnittstelle für KI-basierte Anwendungen zur Automatisierung von Arbeitsabläufen zu nutzen. Anstatt manuell mehrere Schritte zu durchlaufen, um eine Besprechung zu planen oder die Ergebnisse eines Berichts mit dem Team zu teilen, lassen sich Chatbots über die Stimme steuern, um diese Aufgaben und Prozesse zu automatisieren. Diese Fähigkeiten, die als digitale persönliche Assistenten bezeichnet werden, sind gerade erst im Kommen. Sie ermöglichen es Arbeitnehmern, ihre eigenen Bots zu nutzen, die sprachbasierte Befehle und Abfragen verstehen können.

Generative KI bietet zusätzliche Automatisierungsmöglichkeiten. Obwohl die Technologie noch nicht ausgereift ist, können Arbeitnehmer mit generativer KI einen Bot per Sprache oder Text auffordern, eine E-Mail oder einen Brief in ihrer eigenen Stimme zu verfassen, was zusätzliche Zeit und Mühe spart. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend, da glaubwürdige Antworten mit nur minimalen Eingaben von Menschen verfasst werden können.

3. Berührungslose Interaktion

Dies ist eine weitere Form der Automatisierung und stammt aus der Zeit der COVID-19-Pandemie, als körperliche Distanz und berührungslose Interaktion die Regel waren. Diese Bedenken haben sich inzwischen gelegt, aber es gibt viele Anwendungsfälle, in denen die Stimme ein besseres Medium ist als die Berührung. Diese Anwendungsfälle haben weniger mit Spracherkennung als vielmehr mit Sprach- und Sprechererkennung zu tun. Während sich die meisten Spracherkennungstechnologien auf die Kommunikation konzentrieren, zielen diese berührungslosen Anwendungen auf die Authentifizierung ab. Die Sprachbiometrie ließe sich zum Beispiel einsetzen, um zu kontrollieren, wer Zugang zu gesperrten Bereichen erhält. Sprachaufforderungen könnten auch dazu verwendet werden, eine Sitzung zu beginnen und zu leiten oder Finanztransaktionen durchzuführen.