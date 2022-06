Fünf Tipps zu Cloud-SLAs für eine zuverlässige UC-Strategie

Service Level Agreements (SLA) sind ein wichtiger Bestandteil eines UCaaS-Vertrags (Unified Communications as a Service). Sie sollten die Servicebedingungen, wie Betriebszeit, mittlere Reparaturdauer und andere Leistungsmerkmale, eindeutig festlegen und den Käufern eine Abhilfemöglichkeit bei Nichterfüllung bieten.

Leider ist die Ausarbeitung solider und durchsetzbarer SLAs oft ein schwieriges Unterfangen. Die meisten UCaaS-Anbieter bieten Standard-Servicebedingungen an, die die Nutzung, Optionen für die Einstellung des Dienstes, Zahlungsanforderungen, Datenschutz und Sicherheit sowie die Beilegung von Streitigkeiten abdecken. Die Anbieter können Betriebszeit und Leistung mit Gutschriften bei Nichterfüllung garantieren – oder auch nicht. Regulatorische Anforderungen, die für PSTN-Anbieter (Public Switched Telephone Network) zutreffen, gelten möglicherweise nicht für UCaaS-Anbieter. Kunden, vor allem kleinere Unternehmen, sind möglicherweise nicht in der Lage, individuelle Cloud-SLAs auszuhandeln, die ihren Anforderungen entsprechen.

Einige Unternehmen begrüßen möglicherweise Standard-SLAs von UCaaS-Anbietern, vor allem wenn sie bei der Aushandlung von SLAs für WAN-Technologien schon einmal die Schwierigkeiten und die Komplexität dabei erlebt haben. Die Komplexität von WAN-SLAs sowie die Schwierigkeit, Serviceunterbrechungen zu überwachen und Gutschriften zu erhalten, haben dazu geführt, dass die Ausarbeitung und Durchsetzung von SLAs zeitaufwendig und mühsam ist und sich der Aufwand oft nicht lohnt.

Wie können Unternehmen also Service-Level-Garantien erhalten, die ihren UCaaS-Bedürfnissen gerecht werden und Abhilfe bei Leistungsstörungen bieten? Befolgen Sie diese fünf Best Practices für Cloud-SLAs, um UCaaS zum Erfolg zu führen.

In der Regel sind die SLAs auf den Websites der UCaaS-Anbieter öffentlich zugänglich. Prüfen Sie diese SLAs sorgfältig, um sicherzustellen, dass der Dienstanbieter eine Möglichkeit bietet, den Dienst bei Nichterfüllung zu kündigen, und definiert, was unter Nichterfüllung zu verstehen ist. Ihr Rechtsteam sollte die SLA überprüfen und gegebenenfalls Änderungen verlangen, um sicherzustellen, dass Sie kein unangemessenes Risiko eingehen.

2. Vergleichen Sie UC-Cloud-SLAs

Im Jahr 2015 bot 8x8 das erste SLA für Voice over IP an, das eine Verfügbarkeit von 99,99 Prozent sowie einen MOS-Wert (Mean Opinion Score) von mindestens 3 auf einer Skala von 1 bis 5 versprach. Einige Anbieter haben mit ähnlichen Garantien nachgezogen, aber die meisten bieten lediglich Best-Effort-Service-Level-Garantien.