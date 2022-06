Einhaltung von SLAs sollte für IT-Leiter oberstes Gebot sein

Service Level Agreements (SLAs) sind Geschäftsverträge zwischen Produkt- oder Dienstleistungsanbietern und Kunden. SLAs dokumentieren die zu erbringenden Leistungen, die Messgrößen für die Serviceleistung und die Abhilfemaßnahmen bei Nichterfüllung. Logischerweise ist die Vermeidung der Nichteinhaltung von SLA-Anforderungen das wichtigste Ergebnis.

Service Level Agreements sind nicht auf Anbieter und Kunden beschränkt. Sie lassen sich auf jede Vereinbarung anwenden, bei der etwas – zum Beispiel eine Aktivität oder ein Prozess – von einer Partei für eine andere Partei zu einem vereinbarten Leistungsniveau erbracht werden soll. So ist es zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass IT-Abteilungen mit den Geschäftsbereichen SLAs über das Erbringen bestimmter Leistungen durch die IT-Abteilung abschließen.

Die meisten Abteilungen können ein SLA mit einer anderen Abteilung oder mehreren Abteilungen für die Bereitstellung oder den Abschluss einer bestimmten Aktivität abschließen. In der Praxis sind SLAs mit Anbietern häufiger anzutreffen und oft Gegenstand von Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Beteiligten, die auf der Erfüllung der Parameter eines Service Level Agreements basieren.

Es ist wichtig, dass IT-Führungskräfte die Bedeutung der Einhaltung von SLAs verstehen und wissen, wie sie die darin enthaltenen Erwartungen am besten erfüllen können. Hier erfahren Sie mehr über die typischen Komponenten von SLAs, welche Metriken in IT-spezifischen SLAs zu erwarten sind und warum die Überwachung für die Einhaltung von SLAs entscheidend ist.

Mehrstufige SLAs: Diese Form von SLA konzentriert sich auf die Unternehmensebene und gilt für alle Benutzer in einer Organisation. Mehrstufige SLAs werden verwendet, um doppelte oder widersprüchliche Vereinbarungen innerhalb des Unternehmens zu vermeiden.

Anbieter von IT-Produkten oder -Dienstleistungen, Anbieter von Cloud-Diensten, Netzbetreiber und IT-Organisationen von Unternehmen erstellen SLAs mit internen Kunden, um Erwartungen festzulegen und die Leistung des Anbieters zu bewerten. SLAs gibt es in drei verschiedenen Formen:

Bestandteile von SLAs

SLAs enthalten in der Regel alle oder die meisten der folgenden Komponenten, wobei die Einhaltung jeder dieser Punkte unerlässlich ist:

Beschreibung der zu erbringenden Dienstleistungen

Umfang der Dienstleistungen

Ort(e), an dem (denen) die Dienstleistungen erbracht werden sollen

Verantwortlichkeiten und Pflichten des Dienstleisters

Verantwortlichkeiten und Pflichten des Dienstleistungsempfängers

Beschreibung der akzeptablen Leistungsniveaus

Metriken für die Leistungsbewertung

Verfahren zur Überwachung, Verfolgung und Bewertung der Leistung

Verfahren zur Behebung von Leistungsmängeln

Abhilfemaßnahmen bei Nichterbringung akzeptabler Leistungen, Zeitrahmen und Eskalationsverfahren

Schutz des geistigen Eigentums, soweit zutreffend

Einhaltung von Gesetzen, Normen, Vorschriften und akzeptablen Praktiken

Beendigung der Vereinbarung

Unter dem Gesichtspunkt der Einhaltung müssen sich die SLA-Parteien über die zu erbringenden Leistungen, die zu erfüllenden Kriterien, die Methode zur Überwachung und Meldung der Leistungserbringung sowie die Abhilfemaßnahmen bei Nichterfüllung der SLA-Anforderungen einigen.

Jede der oben genannten Punkte kann als Anforderung an die Einhaltung von SLAs betrachtet werden. Die Benutzer müssen entscheiden, welche Aspekte der Servicebereitstellung aus geschäftlicher Sicht am wichtigsten sind, und diese können in Compliance-Dokumenten festgelegt werden.