Die Bedeutung des Archivbit fürs Backup

Das Archivbit gibt es in Microsoft Windows schon seit den Anfängen und war schon lange vorher Bestandteil von MS-DOS. Auch wenn es Anwendungen gibt, die den gleichen Zweck erfüllen können, bleibt die Archivbit-Backup-Funktion eine praktikable Option.

Das Archivbit, das inzwischen auch von anderen Betriebssystemen übernommen wurde, hilft der Sicherungssoftware zu erkennen, welche Daten gesichert werden müssen und welche Daten bereits gesichert wurden.

Das Archivbit ist ein Dateiattribut. Windows und das Microsoft Disk Operating System (MS-DOS) haben mehrere verschiedene Attribute unterstützt, die auf Dateien angewendet werden können.

Mit dem hidden attribute (verstecktes Attribut) kann der Benutzer beispielsweise dafür sorgen, dass das Dateisystem eine bestimmte Datei nicht anzeigt. Andere häufig verwendete Attribute sind system, das eine Datei als Systemdatei kennzeichnet, und read-only, das bewirkt, dass eine Datei als schreibgeschützt behandelt wird und nicht verändert werden kann. Das Archivbit ist ein weiteres Attribut, das Benutzer auf Dateien anwenden können. Vor allem für Backup-Administratoren kann das Archivbit ein hilfreiches Werkzeug sein.

Verwendung des Archivbits

Unter MS-DOS gibt es einen Befehl attrib , mit dem man die einer Datei zugewiesenen Attribute anzeigen kann. Dieses Tool ist über die Windows-Eingabeaufforderung zugänglich.

In der folgenden Abbildung sehen Sie, dass der Befehl attrib test.txt eingegeben wurde. Dadurch zeigt Windows die Attribute an, die einer Datei namens test.txt im aktuellen Ordner zugewiesen sind. In diesem Fall sind der Datei keine Attribute zugewiesen.

Abbildung 1: Der Befehl attrib zeigt die Attribute einer Datei an.

Nun wird die Datei verändert und der Befehl erneut ausführen. Diesmal sehen Sie den Buchstaben A links neben dem Dateinamen erscheinen. Dies bedeutet, dass das Archivierungsbit gesetzt wurde.

Abbildung 2: Hier ist das Archivbit aktiviert worden.

Übrigens können Sie den Befehl attrib auch verwenden, um das Archivbit manuell zu setzen oder zu entfernen. Um das Archivbit zu entfernen, fügen Sie einfach den -A an den Befehl an. Mit +A können Sie das Archivbit wieder aktivieren. Ein entsprechendes Beispiel sehen Sie unten.

Abbildung 3: Mit diesen Befehlen kann das Archivbit manuell aktiviert und auch deaktiviert werden.

Benutzer können das Archivbit einer Datei auch ohne die Befehlszeile setzen, aber die Befehlszeile ist vorzuziehen, da sie skriptgesteuerte Operationen ermöglicht. Um stattdessen die grafische Benutzeroberfläche zu verwenden, kann der Benutzer mit der rechten Maustaste auf eine Datei klicken und den Befehl Eigenschaften aus dem Kontextmenü wählen. Die daraus resultierende Anzeige enthält auf der Registerkarte Allgemein einen Abschnitt Attribute. Wenn dieser Abschnitt nur die schreibgeschützten und versteckten Attribute auflistet, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche Erweitert... auf das Archivbit zugreifen, wie unten gezeigt.