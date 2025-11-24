Die 5 Arten von KI-Agenten und wie man den richtigen findet

Alle KI-Agenten führen Aufgaben autonom aus, aber wie sie Benutzereingaben interpretieren und Aufgaben ausführen, kann variieren. Daher gibt es verschiedene Arten von KI-Agenten, die jeweils einzigartige Funktionsweisen und optimale Anwendungsfälle haben.

KI-Agenten sind autonome Systeme, die in der Lage sind, Geschäftsabläufe und Aktionen auszuführen, wie zum Beispiel die Installation von Softwareanwendungen, die Konfiguration von Benutzerkonten oder das Posten von Inhalten in sozialen Medien.

Die Fähigkeit, komplexe Aktionen auszuführen, unterscheidet KI-Agenten von anderen Arten von KI-Systemen, wie zum Beispiel Chatbots. Ein Chatbot beantwortet Fragen und gibt Informationen an Benutzer weiter, während ein KI-Agent komplexe Aktionen ausführen kann, die oft mehrere Schritte umfassen, die der Agent unabhängig von menschlichen Anweisungen ausführt.

Es gibt fünf Haupttypen von KI-Agenten: einfache und modellbasierte Reflexagenten sowie zielbasierte, nutzenbasierte und lernende Agenten. Das Verständnis der Unterschiede zwischen den einzelnen Typen kann Unternehmen dabei helfen, den richtigen Agententyp für einen bestimmten Bedarf auszuwählen.

5 Arten von KI-Agenten

KI-Agenten werden nach ihrer Funktionsweise kategorisiert. Beispielsweise verwenden einfache Reflexagenten vordefinierte Regeln, um Aktionen zu steuern, während andere Agententypen KI-Modelle verwenden, um zu funktionieren.

Darüber hinaus konzentrieren sich verschiedene Agententypen auf unterschiedliche Wege zur Problemlösung. Beispielsweise arbeiten zielbasierte Agenten rückwärts von einem Ziel aus, um die Schritte zu identifizieren, die zum Erreichen dieses Ziels erforderlich sind. Im Gegensatz dazu berücksichtigen nutzenbasierte Agenten mehrere Ziele, um Arbeitsabläufe so effizient wie möglich zu gestalten.

Die folgenden fünf Arten von Agenten haben jeweils einzigartige Eigenschaften und Fähigkeiten, die Unternehmen berücksichtigen sollten.

1. Einfache Reflexagenten

Einfache Reflexagenten sind die grundlegendste Art von KI-Agenten, die heute weit verbreitet ist. Sie verwenden vordefinierte Regeln, um zu bestimmen, wie sie auf eine Benutzeranfrage reagieren sollen.

Betrachten wir beispielsweise einen Agenten, dessen Aufgabe es ist, Fahrern dabei zu helfen, den schnellsten Weg von einem Ausgangspunkt zu einem Ziel zu finden. Wenn der Agent Zugriff auf vorab geplante Routen zwischen den beiden Orten hat, kann er Anweisungen geben. Er kann jedoch keine Routen ändern oder Orte hinzufügen, die nicht in seinen Daten enthalten sind.

Einfache Reflexagenten können nur auf Anfragen reagieren, die mit ihren vordefinierten Regeln übereinstimmen. Ein Vorteil einfacher Reflexagenten ist jedoch, dass sie relativ einfach zu implementieren sind, da sie keine komplexe Technologie erfordern. Darüber hinaus ist das Verhalten der Agenten vorhersehbar und konsistent, da Entwickler definieren können, wie Agenten auf eine bestimmte Bedingung reagieren sollen.

2. Modellbasierte Reflexagenten

Wie der Begriff schon sagt, verwendet ein modellbasierter Reflexagent ein KI-Modell, um Aktionen zu steuern. Das Modell könnte ein großes Sprachmodell (Large Language Model, LLM) sein, das in Fällen hilfreich ist, in denen Agenten eine Vielzahl von Eingaben interpretieren müssen. Modellbasierte Reflexagenten können auch kleinere Modelle verwenden, um einen begrenzteren Aktionsbereich zu unterstützen.

Modellbasierte Reflexagenten verwenden ein Modell, um vorherzusagen, wie eine Aktion den Zustand einer Umgebung verändert. Betrachten wir zum Beispiel einen Agenten, der ein selbstfahrendes Auto durch eine Stadt navigieren soll. Der Agent würde die Aufgabe Schritt für Schritt angehen und dabei vorhersagen, wie jede Links- oder Rechtskurve die Position des Autos verändert. Durch Wiederholung dieses Prozesses führt der Agent das Auto zu seinem endgültigen Ziel.

Modellbasierte Reflexagenten eignen sich besonders für Situationen, in denen der Agent nicht alle Variablen im Voraus kennt. Dies kann beispielsweise nützlich sein, wenn ein selbstfahrendes Auto durch eine Stadt navigieren muss, in der sich die Verkehrsbedingungen schnell ändern. Es ist hilfreich, die Fahrt Schritt für Schritt zu bewältigen und in Echtzeit auf Probleme wie eine blockierte Kreuzung zu reagieren.

Da modellbasierte Reflexagenten sich jedoch auf die schrittweise Problemlösung konzentrieren, arbeiten sie möglicherweise nicht so effizient wie Agenten, die sich darauf konzentrieren, ein gewünschtes Ergebnis so schnell wie möglich zu erreichen.

3. Zielbasierte Agenten

Wie modellbasierte Reflexagenten verwenden auch zielbasierte Agenten ein KI-Modell, um Aktionen zu steuern. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass zielbasierte Agenten nicht versuchen, ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, indem sie die dafür erforderlichen Schritte festlegen, sondern umgekehrt vorgehen. Sie identifizieren zunächst das Ziel, das sie erreichen wollen, und legen dann fest, wie sie es erreichen wollen.

Anstatt beispielsweise ein Auto Schritt für Schritt zum Ziel zu führen, würde ein zielbasierter Agent die gesamte Route identifizieren, die zum Erreichen des Ziels erforderlich ist, und dann dieser Route folgen. Die Route könnte am Ende dieselbe sein wie die, die von einem modellbasierten Reflexagenten berechnet wurde, aber der Prozess der Ermittlung ist unterschiedlich.

Zielbasierte Agenten eignen sich am besten für Situationen, in denen die Bedingungen vorhersehbar und konsistent sind. Während ein zielbasierter Agent beispielsweise nicht ideal ist, um ein Auto durch eine Stadt mit unvorhersehbaren Verkehrsbedingungen zu führen, kann er besser geeignet sein, um eine Fernverkehrsroute zu planen, bei der lokale Probleme – wie ein Stau, der den Verkehr um einige Minuten verzögert – keinen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.

Ein zielbasierter Agent kann jedoch versagen, wenn er mit Bedingungen konfrontiert wird, mit denen er nicht gerechnet hat, weil sie in seinem Modell nicht berücksichtigt wurden.

4. Nutzenbasierte Agenten

Ein nutzenbasierter Agent unterscheidet sich von anderen Agententypen dadurch, dass er sich auf die Maximierung der Gesamteffizienz seiner Handlungen konzentriert.

Nutzenbasierte Agenten wägen die Vor- und Nachteile jedes möglichen Ansatzes zur Erfüllung einer Aufgabe ab und bestimmen, welche Methode die Vorteile maximiert und die Nachteile minimiert.

Ein nutzenbasierter Agent, der ein selbstfahrendes Auto steuert, denkt beispielsweise nicht nur darüber nach, wie man so schnell wie möglich von Punkt A nach Punkt B kommt. Er berücksichtigt möglicherweise auch den Kraftstoffverbrauch, Mautgebühren und die Erreichbarkeit von Raststätten oder Tankstellen, da diese Faktoren für viele Passagiere wichtig sind.

Nutzenbasierte Agenten eignen sich gut, wenn eine Optimierung für mehrere konkurrierende Ziele wünschenswert ist. In Szenarien, in denen es eine klare Priorität gibt, sind sie jedoch weniger effizient, da sie Ressourcen für die Bewertung irrelevanter Kriterien verschwenden.

5. Lernende Agenten

Lernende Agenten nutzen die Ergebnisse früherer Handlungen, um zukünftige Handlungen zu steuern. Dies unterscheidet sie von Agenten, die sich bei der Lösung eines Problems ausschließlich auf KI-Modelle stützen.

Der Hauptvorteil lernender Agenten besteht darin, dass sie unerwartete Variablen berücksichtigen können. Stellen Sie sich beispielsweise einen Agenten vor, der ein selbstfahrendes Auto steuert. Wenn das Auto versucht, eine als Teil der Route identifizierte Kurve zu fahren, erkennen seine Sensoren, dass die Straße gesperrt ist. In diesem Fall lernt der Agent aus diesem Ergebnis, dass die in seinem Modell dargestellten Daten ungenau sind, und ändert sein Verhalten entsprechend, indem er das Auto wendet und eine neue Route berechnet.