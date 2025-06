Cloud PAM: Vorteile und Herausforderungen im Überblick

Viele Unternehmen haben unterschiedliche Zugriffsebenen für ihre Mitarbeiter auf Cloud-Ressourcen und -Anwendungen, wobei einige erweiterte Berechtigungen erfordern. Die Verwaltung privilegierter Zugriffe ist daher zu einem wichtigen Bestandteil von Identitäts- und Zugriffsmanagementstrategien (IAM) geworden, wobei der Schwerpunkt auf dem Schutz privilegierter Zugriffe auf kritische Systeme und sensible Daten liegt.

Da Unternehmen zunehmend auf Cloud Computing setzen, entwickelt sich auch der Ansatz für Privileged Access Management (PAM) weiter. Sehen wir uns die Unterschiede und Überschneidungen zwischen lokalem und Cloud-basiertem PAM an, die Vorteile und Herausforderungen von Cloud-basiertem PAM und wie man die Implementierung von Cloud-zentrierten PAM-Services effektiv plant.

Beide Versionen von PAM müssen häufig auch Vorschriften wie DSGVO , HIPAA und PCI DSS erfüllen oder an diese angepasst sein, und alle PAM-Lösungen sollten Reporting- und Auditing-Funktionen für die Rechenschaftspflicht in den Vordergrund stellen.

Die übergeordneten Kernziele der Sicherung privilegierter Anmeldedaten, der Durchsetzung des Prinzips der geringsten Berechtigungen (POLP) und der Überwachung privilegierter Kontoaktivitäten sind identisch. Unabhängig davon, ob sie vor Ort oder in der Cloud eingesetzt werden, reduzieren PAM-Systeme die Risiken, die mit Insider-Bedrohungen, dem Diebstahl von Anmeldedaten und überprivilegierten Konten verbunden sind.

Zwischen PAM in lokalen und in Cloud-Umgebungen existieren sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede.

Herausforderungen beim Einsatz von Cloud PAM

Cloud-PAM kann auch einige besonderen Herausforderungen mit sich bringen. An erster Stelle steht die Gefahr einer Anbieterabhängigkeit (Vendor Lock-in), wenn Unternehmen einen PAM-Anbieter wählen, der auf einen einzigen Cloud-Anbieter ausgerichtet ist oder sich nicht in andere Clouds und lokale Systeme und Dienste integrieren lässt.

Zweitens gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen klassischen lokalen Identitäten und Berechtigungsmodellen wie Active Directory und Windows-Domänenberechtigungen einerseits und Cloud-nativen IAM-Rollenzuweisungen wie AWS IAM und rollenbasierter Zugriffskontrolle in Azure andererseits. Da es sich hierbei um unterschiedliche Konzepte handelt, muss ein Cloud-PAM-Anbieter, der Hybrid-Cloud-Bereitstellungen unterstützt, ein wesentlich breiteres Spektrum an Berechtigungen und Rollen abdecken.

Drittens können Cloud-basierte PAM-Dienste und -Plattformen unterschiedliche Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit in Bezug auf Hosting und Integration über weiträumige geografische Bereitstellungen hinweg haben, was die Einführung behindern könnte.