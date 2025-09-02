Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz im Alltag

Künstliche Intelligenz (KI) hat längst Einzug in nahezu alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft gehalten. Ob in Unternehmen oder im Alltag – die Technologie verändert Prozesse, Kommunikation und Entscheidungsfindung. Dabei stellt sich zunehmend die Frage, ob die Vorteile von künstlicher Intelligenz ihre Risiken überwiegen oder ob vielmehr neue Probleme entstehen.

Eine im Jahr 2024 durchgeführte Umfrage von Public First in Zusammenarbeit mit dem Center for Data Innovation zeigt ein gespaltenes Meinungsbild in der US-Bevölkerung. Zwar zeigten sich viele der über 2.000 befragten Erwachsenen offen für den Einsatz von KI zur persönlichen Informationsbeschaffung, zur Reduzierung des Energieverbrauchs oder zur Gesundheitsüberwachung. Dennoch gaben nur etwa ein Drittel der Befragten an, dass KI ihr Leben persönlich verbessern werde – ein nahezu ebenso großer Anteil sah keine Auswirkungen, während rund ein Fünftel sogar mit negativen Folgen rechnete. Zudem nahm die Besorgnis über KI im Vergleich zum Vorjahr spürbar zu.

Es gibt ähnliche Studien für Deutschland, in denen die Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz verdeutlicht wird.

Vorteile von Künstlicher Intelligenz Unabhängig von der Geschäftsbranche oder dem Lebensbereich werden in der Regel von KI-Anbietern die Vorteile in den Vordergrund gestellt. Dazu gehören unter anderem die folgenden. 1. Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit Ein großer Vorteil der KI ist ihre ständige Einsatzbereitschaft. Anders als Menschen benötigt sie keine Pausen, was in vielen Unternehmen durchgängige Prozesse ermöglicht – selbst ohne menschliches Zutun. Das führt zu einer neuen Form von Betriebsfähigkeit im Dauerbetrieb. 2. Hohe Skalierbarkeit KI kann Aufgaben in einem Maßstab ausführen, der für Menschen unerreichbar wäre. So kann sie beispielsweise personalisierte Empfehlungen nicht nur für Einzelpersonen, sondern für Millionen von Nutzern gleichzeitig aussprechen – etwa im Online-Handel oder im Finanzwesen, wo Transaktionen in Echtzeit überprüft und Betrugsversuche automatisch erkannt werden. Abbildung 1: Die Vor- und Nachteile künstlicher Intelligenz im Schnellüberblick. 3. Höhere Genauigkeit und geringere Fehlerquote Da KI-Systeme nicht müde werden oder sich ablenken lassen, sind sie besonders geeignet für Aufgaben, bei denen Genauigkeit entscheidend ist. Vorausgesetzt, die zugrunde liegenden Algorithmen sind fehlerfrei und die Daten qualitativ hochwertig, liefern KI-Systeme verlässlich korrekte Ergebnisse – frei von menschlichen Vorurteilen oder Konzentrationsschwächen. 4. Verbesserte Sicherheit In sicherheitskritischen Bereichen erkennen KI-Systeme Abweichungen vom Normalzustand in Echtzeit. Das kommt unter anderem im Straßenverkehr oder in der Industrie zum Einsatz: Fahrzeuge warnen bei drohender Unaufmerksamkeit, Maschinen stoppen automatisch, wenn Menschen in Gefahrenbereiche geraten, und Roboter übernehmen gefährliche Aufgaben wie Bombenentschärfungen. 5. Automatisierung monotoner Aufgaben KI übernimmt zunehmend einfache, sich wiederholende Tätigkeiten – im Büro wie im Haushalt. Ob automatische Staubsauger oder Datenanalyse: Der Mensch wird entlastet und kann sich auf kreative oder strategische Aufgaben konzentrieren. 6. Verbesserte Nutzererfahrungen Unternehmen nutzen KI, um Kundenerlebnisse individueller zu gestalten. Inhalte werden nutzerspezifisch aufbereitet, sei es im E-Learning oder bei digitalen Services. Eine überwältigende Mehrheit von IT-Führungskräften sieht darin einen klaren Vorteil für Mitarbeitende und Endkunden. 7. Objektive Entscheidungsfindung KI trifft Entscheidungen basierend auf Daten und Algorithmen – ohne Emotionen, Vorurteile oder subjektive Eindrücke. Dadurch können – zumindest theoretisch – fairere und nachvollziehbarere Entscheidungen getroffen werden. Dies setzt allerdings voraus, dass auch die zugrunde liegenden Daten frei von Verzerrungen und Halluzinationen sind. 8. Emotionsfreie Interaktion Da KI keine Gefühle hat, kann sie besonders in emotional aufgeladenen Situationen hilfreich sein – etwa im Kundenservice oder Bildungsbereich. Nutzern stellen KI eher Fragen, ohne Angst, dafür bewertet oder missverstanden zu werden. 9. Innovationstreiber KI fördert Fortschritte in verschiedensten Branchen – von der Medikamentenentwicklung bis hin zur Optimierung von Lieferketten. So ermöglicht sie etwa maßgeschneiderte Therapien in der Medizin, die vorher undenkbar waren. 10. Effizienz- und Produktivitätssteigerung Durch den Einsatz von generativer KI, etwa bei der Texterstellung oder Programmierung, sparen Nutzern viel Zeit. Menschen können sich dadurch auf höherwertige Aufgaben konzentrieren und ihre Fähigkeiten gezielt einsetzen, um den Output zu verbessern. 11. Demokratisierung von Wissen KI erleichtert den Zugang zu Fachwissen. So können auch Laien Programmieraufgaben übernehmen oder Inhalte generieren, die bislang nur Fachleuten vorbehalten waren. Unternehmen profitieren davon, indem sie internes Wissen besser verfügbar machen. 12. Besserer Zugang zu Expertise KI ermöglicht insbesondere kleinen Unternehmen den Zugang zu professionellen Dienstleistungen, die früher großen Firmen vorbehalten waren – etwa im Bereich Marketing, Buchhaltung oder Rechtsberatung. Damit werden hochwertige Geschäftslösungen breiteren Zielgruppen zugänglich gemacht.

Nachteile und Risiken von künstlicher Intelligenz Neben all den Vorteilen dürfen Anwender auch mögliche Nachteile und Risiken nicht vergessen. Dazu zählen unter anderem: 1. Fehlende Kreativität Trotz ihrer Fähigkeiten fehlt KI die menschliche Originalität. Sie basiert auf vorhandenen Daten und Algorithmen – kreative Impulse oder persönliche Ausdrucksformen bleiben außen vor. 2. Keine Empathie KI kann zwar Emotionen erkennen, aber nicht nachempfinden. Gerade in zwischenmenschlichen Situationen, etwa im Gesundheitswesen oder in Führungsaufgaben fehlt dieser Aspekt völlig. 3. Verlust menschlicher Fähigkeiten Durch die Automatisierung einfacher Tätigkeiten könnten wichtige Grundfertigkeiten verloren gehen. So wurde beispielsweise beobachtet, dass Menschen durch Navigationssysteme Orientierungssinn einbüßen, eine Entwicklung, die sich auch auf andere Berufe übertragen lässt. 4. Nachlassende Eigenverantwortung Einige Nutzer verlassen sich blind auf KI-Ergebnisse, ohne diese zu überprüfen. Das kann zu Fehlern führen oder zu einer passiven Haltung im Arbeitsalltag. Zudem kann es sein, dass die Nachbearbeitung von KI-generierten Inhalten mehr Zeit kostet als eine manuelle Ausführung. 5. Arbeitsplatzverlust Ein erheblicher Teil der Führungskräfte rechnet damit, künftig weniger Mitarbeitende zu benötigen. Zwar entstehen durch KI auch neue Aufgaben, doch der Wandel könnte viele Arbeitsplätze kosten, insbesondere dort, wo Tätigkeiten leicht automatisierbar sind. 6. Ethik- und Datenschutzprobleme Die Nutzung sensibler Daten, intransparente Entscheidungswege und algorithmische Voreingenommenheit gehören zu den häufigsten Kritikpunkten. Unternehmen müssen neue Regeln und Maßnahmen entwickeln, um den rechtlichen und moralischen Anforderungen gerecht zu werden. 7. Hoher Energieverbrauch Insbesondere generative KI benötigt enorme Rechenleistung – und damit viel Energie. Das steht im Widerspruch zu globalen Nachhaltigkeitszielen, zumindest kurzfristig. 8. Fehleranfälligkeit Trotz hoher Genauigkeit ist KI nicht unfehlbar. Sie basiert auf statistischen Modellen, die auch zu falschen Ergebnissen führen können, so genannte Halluzinationen sind bekannte Beispiele dafür. 9. Neue Risiken durch Fehlfunktionen Einzelne Fehlentscheidungen können durch die Skalierbarkeit der KI enorme Auswirkungen haben. Ein falsches Ergebnis kann sich millionenfach multiplizieren, was neue Herausforderungen im Risikomanagement mit sich bringt. 10. Risiken in größerem Maßstab Mit zunehmender Automatisierung steigt das Risiko, dass ein Fehler nicht nur lokal, sondern global wirkt. Kleinste Probleme im System oder in den Trainingsdaten können weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. 11. Missbrauch durch Kriminelle KI wird bereits genutzt, um Phishing-Angriffe, Deepfakes oder Identitätsdiebstahl durchzuführen. Solche Anwendungen stellen eine zunehmende Bedrohung für Gesellschaft und Wirtschaft dar. 12. Ungleichverteilung der Vorteile Nicht alle profitieren gleichermaßen von den Fortschritten durch KI. Einige Gruppen werden stärker belastet, während andere deutliche Gewinne erzielen. Damit besteht die Gefahr wachsender sozialer Ungleichheiten.

Beispiele für sinnvollen KI-Einsatz KI hat in vielen Bereichen der Gesellschaft bedeutende Fortschritte ermöglicht. Die folgenden Anwendungsfälle veranschaulichen die positiven Seiten dieser Technologie: Bildung: Die gemeinnützige Khan Academy stellte 2024 ihren KI-gestützten Unterrichtsassistenten allen Lehrkräften in den USA kostenlos zur Verfügung, um sie bei der Unterrichtsvorbereitung zu entlasten.

Verkehr: Moderne Fahrzeuge verwenden KI-Systeme zur Überwachung des Fahrverhaltens, zur Unfallvermeidung und zur Steuerung sicherheitsrelevanter Funktionen.

Gesundheitswesen: In der Schweiz konnte ein gelähmter Mann dank einer KI-gestützten Behandlung erstmals nach 12 Jahren wieder gehen.