phonlamaiphoto - stock.adobe.com
Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz im Alltag
Künstliche Intelligenz verändert Alltag und Arbeitswelt. Doch überwiegen Chancen oder Risiken? Der Artikel gibt einen Überblick über Nutzen, Bedenken und die aktuelle Situation.
Künstliche Intelligenz (KI) hat längst Einzug in nahezu alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft gehalten. Ob in Unternehmen oder im Alltag – die Technologie verändert Prozesse, Kommunikation und Entscheidungsfindung. Dabei stellt sich zunehmend die Frage, ob die Vorteile von künstlicher Intelligenz ihre Risiken überwiegen oder ob vielmehr neue Probleme entstehen.
Eine im Jahr 2024 durchgeführte Umfrage von Public First in Zusammenarbeit mit dem Center for Data Innovation zeigt ein gespaltenes Meinungsbild in der US-Bevölkerung. Zwar zeigten sich viele der über 2.000 befragten Erwachsenen offen für den Einsatz von KI zur persönlichen Informationsbeschaffung, zur Reduzierung des Energieverbrauchs oder zur Gesundheitsüberwachung. Dennoch gaben nur etwa ein Drittel der Befragten an, dass KI ihr Leben persönlich verbessern werde – ein nahezu ebenso großer Anteil sah keine Auswirkungen, während rund ein Fünftel sogar mit negativen Folgen rechnete. Zudem nahm die Besorgnis über KI im Vergleich zum Vorjahr spürbar zu.
Es gibt ähnliche Studien für Deutschland, in denen die Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz verdeutlicht wird.
Vorteile von Künstlicher Intelligenz
Unabhängig von der Geschäftsbranche oder dem Lebensbereich werden in der Regel von KI-Anbietern die Vorteile in den Vordergrund gestellt. Dazu gehören unter anderem die folgenden.
1. Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit
Ein großer Vorteil der KI ist ihre ständige Einsatzbereitschaft. Anders als Menschen benötigt sie keine Pausen, was in vielen Unternehmen durchgängige Prozesse ermöglicht – selbst ohne menschliches Zutun. Das führt zu einer neuen Form von Betriebsfähigkeit im Dauerbetrieb.
2. Hohe Skalierbarkeit
KI kann Aufgaben in einem Maßstab ausführen, der für Menschen unerreichbar wäre. So kann sie beispielsweise personalisierte Empfehlungen nicht nur für Einzelpersonen, sondern für Millionen von Nutzern gleichzeitig aussprechen – etwa im Online-Handel oder im Finanzwesen, wo Transaktionen in Echtzeit überprüft und Betrugsversuche automatisch erkannt werden.
3. Höhere Genauigkeit und geringere Fehlerquote
Da KI-Systeme nicht müde werden oder sich ablenken lassen, sind sie besonders geeignet für Aufgaben, bei denen Genauigkeit entscheidend ist. Vorausgesetzt, die zugrunde liegenden Algorithmen sind fehlerfrei und die Daten qualitativ hochwertig, liefern KI-Systeme verlässlich korrekte Ergebnisse – frei von menschlichen Vorurteilen oder Konzentrationsschwächen.
4. Verbesserte Sicherheit
In sicherheitskritischen Bereichen erkennen KI-Systeme Abweichungen vom Normalzustand in Echtzeit. Das kommt unter anderem im Straßenverkehr oder in der Industrie zum Einsatz: Fahrzeuge warnen bei drohender Unaufmerksamkeit, Maschinen stoppen automatisch, wenn Menschen in Gefahrenbereiche geraten, und Roboter übernehmen gefährliche Aufgaben wie Bombenentschärfungen.
5. Automatisierung monotoner Aufgaben
KI übernimmt zunehmend einfache, sich wiederholende Tätigkeiten – im Büro wie im Haushalt. Ob automatische Staubsauger oder Datenanalyse: Der Mensch wird entlastet und kann sich auf kreative oder strategische Aufgaben konzentrieren.
6. Verbesserte Nutzererfahrungen
Unternehmen nutzen KI, um Kundenerlebnisse individueller zu gestalten. Inhalte werden nutzerspezifisch aufbereitet, sei es im E-Learning oder bei digitalen Services. Eine überwältigende Mehrheit von IT-Führungskräften sieht darin einen klaren Vorteil für Mitarbeitende und Endkunden.
7. Objektive Entscheidungsfindung
KI trifft Entscheidungen basierend auf Daten und Algorithmen – ohne Emotionen, Vorurteile oder subjektive Eindrücke. Dadurch können – zumindest theoretisch – fairere und nachvollziehbarere Entscheidungen getroffen werden. Dies setzt allerdings voraus, dass auch die zugrunde liegenden Daten frei von Verzerrungen und Halluzinationen sind.
8. Emotionsfreie Interaktion
Da KI keine Gefühle hat, kann sie besonders in emotional aufgeladenen Situationen hilfreich sein – etwa im Kundenservice oder Bildungsbereich. Nutzern stellen KI eher Fragen, ohne Angst, dafür bewertet oder missverstanden zu werden.
9. Innovationstreiber
KI fördert Fortschritte in verschiedensten Branchen – von der Medikamentenentwicklung bis hin zur Optimierung von Lieferketten. So ermöglicht sie etwa maßgeschneiderte Therapien in der Medizin, die vorher undenkbar waren.
10. Effizienz- und Produktivitätssteigerung
Durch den Einsatz von generativer KI, etwa bei der Texterstellung oder Programmierung, sparen Nutzern viel Zeit. Menschen können sich dadurch auf höherwertige Aufgaben konzentrieren und ihre Fähigkeiten gezielt einsetzen, um den Output zu verbessern.
11. Demokratisierung von Wissen
KI erleichtert den Zugang zu Fachwissen. So können auch Laien Programmieraufgaben übernehmen oder Inhalte generieren, die bislang nur Fachleuten vorbehalten waren. Unternehmen profitieren davon, indem sie internes Wissen besser verfügbar machen.
12. Besserer Zugang zu Expertise
KI ermöglicht insbesondere kleinen Unternehmen den Zugang zu professionellen Dienstleistungen, die früher großen Firmen vorbehalten waren – etwa im Bereich Marketing, Buchhaltung oder Rechtsberatung. Damit werden hochwertige Geschäftslösungen breiteren Zielgruppen zugänglich gemacht.
Nachteile und Risiken von künstlicher Intelligenz
Neben all den Vorteilen dürfen Anwender auch mögliche Nachteile und Risiken nicht vergessen. Dazu zählen unter anderem:
1. Fehlende Kreativität
Trotz ihrer Fähigkeiten fehlt KI die menschliche Originalität. Sie basiert auf vorhandenen Daten und Algorithmen – kreative Impulse oder persönliche Ausdrucksformen bleiben außen vor.
2. Keine Empathie
KI kann zwar Emotionen erkennen, aber nicht nachempfinden. Gerade in zwischenmenschlichen Situationen, etwa im Gesundheitswesen oder in Führungsaufgaben fehlt dieser Aspekt völlig.
3. Verlust menschlicher Fähigkeiten
Durch die Automatisierung einfacher Tätigkeiten könnten wichtige Grundfertigkeiten verloren gehen. So wurde beispielsweise beobachtet, dass Menschen durch Navigationssysteme Orientierungssinn einbüßen, eine Entwicklung, die sich auch auf andere Berufe übertragen lässt.
4. Nachlassende Eigenverantwortung
Einige Nutzer verlassen sich blind auf KI-Ergebnisse, ohne diese zu überprüfen. Das kann zu Fehlern führen oder zu einer passiven Haltung im Arbeitsalltag. Zudem kann es sein, dass die Nachbearbeitung von KI-generierten Inhalten mehr Zeit kostet als eine manuelle Ausführung.
5. Arbeitsplatzverlust
Ein erheblicher Teil der Führungskräfte rechnet damit, künftig weniger Mitarbeitende zu benötigen. Zwar entstehen durch KI auch neue Aufgaben, doch der Wandel könnte viele Arbeitsplätze kosten, insbesondere dort, wo Tätigkeiten leicht automatisierbar sind.
6. Ethik- und Datenschutzprobleme
Die Nutzung sensibler Daten, intransparente Entscheidungswege und algorithmische Voreingenommenheit gehören zu den häufigsten Kritikpunkten. Unternehmen müssen neue Regeln und Maßnahmen entwickeln, um den rechtlichen und moralischen Anforderungen gerecht zu werden.
7. Hoher Energieverbrauch
Insbesondere generative KI benötigt enorme Rechenleistung – und damit viel Energie. Das steht im Widerspruch zu globalen Nachhaltigkeitszielen, zumindest kurzfristig.
8. Fehleranfälligkeit
Trotz hoher Genauigkeit ist KI nicht unfehlbar. Sie basiert auf statistischen Modellen, die auch zu falschen Ergebnissen führen können, so genannte Halluzinationen sind bekannte Beispiele dafür.
9. Neue Risiken durch Fehlfunktionen
Einzelne Fehlentscheidungen können durch die Skalierbarkeit der KI enorme Auswirkungen haben. Ein falsches Ergebnis kann sich millionenfach multiplizieren, was neue Herausforderungen im Risikomanagement mit sich bringt.
10. Risiken in größerem Maßstab
Mit zunehmender Automatisierung steigt das Risiko, dass ein Fehler nicht nur lokal, sondern global wirkt. Kleinste Probleme im System oder in den Trainingsdaten können weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen.
11. Missbrauch durch Kriminelle
KI wird bereits genutzt, um Phishing-Angriffe, Deepfakes oder Identitätsdiebstahl durchzuführen. Solche Anwendungen stellen eine zunehmende Bedrohung für Gesellschaft und Wirtschaft dar.
12. Ungleichverteilung der Vorteile
Nicht alle profitieren gleichermaßen von den Fortschritten durch KI. Einige Gruppen werden stärker belastet, während andere deutliche Gewinne erzielen. Damit besteht die Gefahr wachsender sozialer Ungleichheiten.
Beispiele für sinnvollen KI-Einsatz
KI hat in vielen Bereichen der Gesellschaft bedeutende Fortschritte ermöglicht. Die folgenden Anwendungsfälle veranschaulichen die positiven Seiten dieser Technologie:
- Bildung: Die gemeinnützige Khan Academy stellte 2024 ihren KI-gestützten Unterrichtsassistenten allen Lehrkräften in den USA kostenlos zur Verfügung, um sie bei der Unterrichtsvorbereitung zu entlasten.
- Verkehr: Moderne Fahrzeuge verwenden KI-Systeme zur Überwachung des Fahrverhaltens, zur Unfallvermeidung und zur Steuerung sicherheitsrelevanter Funktionen.
- Gesundheitswesen: In der Schweiz konnte ein gelähmter Mann dank einer KI-gestützten Behandlung erstmals nach 12 Jahren wieder gehen.
Beispiele für problematische KI-Anwendungen
Obwohl KI an sich neutral ist, zeigt ihr Einsatz in bestimmten Situationen ihre Grenzen und ihr Potenzial, anderen zu schaden. Diese Beispiele aus der Praxis zeigen, wie KI missbräuchlich eingesetzt werden kann:
- Täuschung durch Deepfakes: Betrüger erschlichen sich 25 Millionen Dollar, indem sie mithilfe von KI die Stimme eines CFO imitierten.
- Falsche Antworten: Ein KI-gestützter Chatbot von Google behauptete fälschlich, das James-Webb-Teleskop habe das erste Bild eines Exoplaneten aufgenommen – ein Fehler, der zu einem erheblichen Kurseinbruch führte (Die Firma Alphabet verlor acht Prozent des Aktienwerts, etwa 100 Milliarden US-Dollar).
- Haftung für KI-Fehler: In Kanada wurde eine Fluggesellschaft zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt, nachdem ihr KI-Chatbot einem Kunden fehlerhafte Auskünfte erteilt hatte.
In Kürze: Das Potenzial künstlicher Intelligenz
KI bietet eine Vielzahl von Chancen – von Effizienzsteigerung über bessere Nutzererfahrungen bis hin zu Innovation. Doch diese Potenziale gehen mit erheblichen Risiken einher: ethische Bedenken, Arbeitsplatzverlust, Missbrauchsmöglichkeiten und technische Unsicherheiten. Eine bewusste, verantwortungsvolle Nutzung von KI ist daher entscheidend, um gesellschaftlichen Schaden zu vermeiden und ihre Vorteile gerecht zu verteilen.