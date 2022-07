CIO-Karriere: So werden Sie zum CIO

Rebecca Gasser, CIO bei Omnicom Health Group, wusste schon zu Schulzeiten, dass sie Chief Information Officer werden wollte. Sie begann ihre IT-Karriere als leitende Analystin für Desktop-Zertifizierung und Desktop-Engineering. Von dort aus stieg sie in der Technik auf, wurde Managerin für Desktop-Anwendungen und leitete die globale Projektmanagementfunktion ihres Unternehmens. Sie bekleidete weitere Führungspositionen, unter anderem als Director of Application Support und Head of Product. Nebenbei erwarb sie einen Master-Abschluss in Informationssystemen und einen Master of Business Administration.

Da sie der Meinung war, dass sie ein breiteres Spektrum an technischen, Management- und Führungserfahrungen benötigte, um ihren Aufstieg fortzusetzen, fand sie eine Stelle als VP of IT, die den Grundstein für ihre derzeitige Position legte. Im Jahr 2021 wurde sie zum CIO von Omnicom ernannt und erfüllte damit eine zwei Jahrzehnte währende Suche nach einer Führungsposition in einem Unternehmen.

Als CIO ist Gasser die oberste Autorität für Informationssysteme innerhalb des Unternehmens. Als solche spielt sie eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung der Art und Weise, wie das Unternehmen die Technologie einsetzt, um seine Ziele zu erreichen. Wie alle CIOs muss sie verstehen, wie aktuelle und neue technologische Möglichkeiten die Arbeitsweise des Unternehmens und die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen unterstützen und verändern können. Um bei dieser Arbeit erfolgreich zu sein, ist eine komplementäre Mischung aus Technologie-, Geschäfts- und Führungserfahrung erforderlich.

Viele CIOs sammeln diese erforderlichen Erfahrungen, indem sie sich innerhalb der IT-Abteilungen von Unternehmen die sprichwörtliche Karriereleiter hinaufarbeiten und dabei einen Weg einschlagen, der dem von Gasser ähnelt. Andere wiederum kommen zum CIO-Job, nachdem sie in Geschäftsfunktionen und im Unternehmertum tätig waren oder nachdem sie den Posten des Chief Technology Officer (CTO) oder eine andere hochrangige Position außerhalb der IT innehatten.

Es gibt verschiedene Wege zur CIO-Karriere. Die Karriereleiter zum CIO kann unterschiedlich aussehen, auch wenn es gemeinsame Erwartungen an die Qualifikationen gibt, die ein Kandidat mitbringen muss, um in dieser Position erfolgreich zu sein.

In der Vergangenheit wurde die Rolle des CIOs oftmals nicht mit dem Begriff „Führungskraft“ in Verbindung gebracht; es handelte sich einfach um die Person, die für die Technologie im Unternehmen verantwortlich war. CIOs kümmern sich heute stark um die Geschäftsziele des Unternehmens und darum, wie diese erreicht werden können. Dabei ist die Strategie und Denkweise der Geschäftsleitung wichtig, der Technologieverantwortliche rangiert dahinter.

Art und Umfang der Arbeit variieren auch je nach Unternehmensgröße: CIOs in größeren Unternehmen konzentrieren sich mehr auf die Festlegung von Richtlinien und die Verwaltung der Direktoren, die die Teams beaufsichtigen, die die Arbeit ausführen; CIOs in kleinen und sogar einigen mittelgroßen Organisationen sind eher direkt in die tägliche Arbeit der IT-Abteilung eingebunden.

Überwachung von Technologiekomponenten, die von Dutzenden, ja sogar Hunderten von Anbietern bereitgestellt werden, einschließlich derjenigen, die in den eigenen Rechenzentren oder - in zunehmendem Maße - außerhalb des Unternehmens auf gehosteten Servern als Teil des Cloud Computing laufen.

Warum sind CIOs für Unternehmen so wichtig?

Mit der Entwicklung der Rolle des CIO und der Liste seiner Aufgaben hat sich auch die Bedeutung des CIO innerhalb einer Organisation verändert. Der CIO ist für die Zukunft des Unternehmens von zentraler Bedeutung, weil er das Potenzial des Unternehmens freisetzen kann. McKinsey & Co. stellte in seinem CIO-Bericht 2021 fest, dass die Bedeutung von CIOs zugenommen hat, weil die wichtigsten Ziele von Unternehmen ohne Technologie nicht zu erreichen sind.

Die CIO-Studie 2021 von IBM, The CIO Revolution: Breaking barriers, creating value (Barrieren durchbrechen, Werte schaffen), in der 3.000 CEOs befragt wurden, welche C-Management-Führungskräfte für ihren Unternehmenserfolg am wichtigsten sind, ergab, dass die CEOs durchweg CIOs und CTOs gemeinsam unter den drei wichtigsten Personen nannten. „Unter den CEOs der leistungsstärksten Unternehmen rangieren die Technologieführer nach den CFOs an zweiter Stelle“, heißt es in dem Bericht.

Zur Rolle der IT während der COVID-19-Pandemie gaben 77 Prozent der befragten CIOs an, dass ihre Teams eine entscheidende Rolle bei der Reaktion ihres Unternehmens auf die Pandemie gespielt haben. Demgegenüber stehen die Zahlen von IBM aus dem Jahr 2011, als „nur 1 von 5 CIOs sich selbst als kritischen Wegbereiter einer Geschäfts-/Organisationsvision einstufte.“ Um eine Geschäftsvision zu ermöglichen, muss ein CIO in der Lage sein, den Wert ihres Technologieansatzes breit zu kommunizieren.

Der CIO sollte ein Orchestrator der Digitalisierung für das gesamte Unternehmen sein, und um das zu erreichen, muss er einflussreich genug sein, um die Zustimmung seiner Kollegen im C-Management zu erhalten. Die CIOs der Vergangenheit haben das nicht immer geschafft, da sie durch die Grenzen der IT-Organisation eingeschränkt waren.