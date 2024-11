Tipps für die Absicherung von RDP-Verbindungen

In vielen Unternehmen haben sich die Arbeitsweisen grundlegend geändert. Flexible Arbeitsorte gehören heute für zahlreiche Anwender zum Alltag. Je nach Situation kommt in einigen Unternehmen zum Zugriff auf entfernte Rechner das Remote Desktop Protocol (RDP) zum Einsatz. Dieses von Microsoft entwickelte proprietäre Protokoll ist in allen aktuellen Windows-Versionen enthalten. Es ermöglicht Fernverbindungen zu anderen Computern. Dazu öffnet RDP einen lokalen Socket, der eingehende authentifizierte Verbindungsversuche auf Port 3389 annimmt. So kann ein Anwender über eine verschlüsselte Netzwerkverbindung auf einem entfernten Computer arbeiten. Netzwerk-Admins nutzen RDP zum Beispiel, um an einer anderen Stelle im Unternehmen untergebrachte Server aus der Ferne zu administrieren. Normale Mitarbeiter verwenden es dagegen meist, um sich in das Firmennetz ihrer Organisation einzuloggen und um zum Beispiel remote auf ihre E-Mails oder beruflich benötigte Dateien zuzugreifen.

Das Remote Desktop Protocol wird jedoch seit Jahren von zahlreichen Sicherheitsproblemen geplagt. Der Schutz von RDP-Verbindungen gehört deswegen schon seit einiger Zeit zu den drängendsten IT-Aufgaben in einem Unternehmen.

RDP und die Sache mit den Sicherheitslücken Wenn RDP vor der Verwendung nicht ordnungsgemäß gesichert wird, kann es für Hacker zu einem Einfallstor werden, um im Netzwerk Fuß zu fassen, Berechtigungen zu erweitern, Ransomware zu installieren oder auf vertrauliche Informationen zuzugreifen und diese zu stehlen. Leider ist es für Angreifer einfacher, sich unauffällig zu verhalten und unentdeckt zu bleiben, wenn sie einen legitimen Netzwerkdienst nutzen (siehe auch Wie ein Angriff über das Remote-Desktop-Protokoll abläuft). Die Probleme sind bekannt. Microsoft hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Sicherheits-Updates für RDP veröffentlicht. Es gibt aber immer noch Schwachstellen in dem früher Terminal Services genannten Dienst. Nicht zuletzt, weil es in den Firmen so weit verbreitet ist, bleibt das RDP-Protokoll ein bei Hackern beliebter Angriffsvektor. Web-Crawler wie Shodan erleichtern es den Eindringlingen zusätzlich, unsicher konfigurierte RDP-Ports sowie verwundbare und von außen erreichbare Maschinen aufzuspüren. Besonders häufig treten Brute-Force-Attacken gegen RDP auf, bei denen ein Angreifer durch automatisierte Login-Versuche in ein Netzwerk einzudringen versucht. Auch MitM-Attacken (Man-in-the-Middle) werden wiederholt beobachtet. Erschwerend kommt hinzu, dass viele moderne Malware-Familien wie Ryuk, Sodinokibi oder GandCrab mit zusätzlichen RDP-Modulen erweitert werden können. Beispielsweise basierten sowohl die Ransomware-Attacke gegen die städtische Verwaltung von Baltimore sowie der SamSam-Angriff gegen Atlanta auf Schwächen in der jeweiligen RDP-Umsetzung. Auch die BlueKeep genannte Sicherheitslücke im Remote Desktop Protocol ermöglicht es Angreifern, aus der Ferne mit dem Netzwerk verbundene PCs zu übernehmen, wenn diese noch nicht gepatcht wurden.