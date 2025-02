Windows Server 2025: Die Sicherheit mit OSConfig einrichten

Microsoft hat in Windows Server 2025 die Möglichkeit integriert, eine Sicherheitsbaseline direkt mit dem Windows Admin Center und der PowerShell umzusetzen. Zusätzliche Downloads, wie das Security Compliance Toolkit oder die manuelle Konfiguration von Gruppenrichtlinien ist hierfür nicht notwendig. Admins können alles bequem im Windows Admin Center oder in der PowerShell konfigurieren.

Das PowerShell-Modul Microsoft.OSConfig unterstützt Administratoren bei der Verwaltung von Sicherheitskonfigurationen in Windows Server 2025. Es ermöglicht die Anwendung vordefinierter Sicherheitsbaselines, die für verschiedene Serverrollen wie Domänencontroller, Mitgliedsserver und Arbeitsgruppenmitglieder optimiert sind. Ein zentrales Merkmal von OSConfig ist die Driftkontrolle. Dieses Feature überwacht kontinuierlich die Systemkonfiguration und korrigiert automatisch Abweichungen vom gewünschten Zustand. Dadurch bleibt die Sicherheitskonfiguration konsistent und widerstandsfähig gegenüber unbeabsichtigten Änderungen. OSConfig integriert sich nahtlos in bestehende Verwaltungstools wie Windows Admin Center und Azure Arc. Dies erleichtert die zentrale Verwaltung und Überwachung von Sicherheitsrichtlinien sowohl in lokalen Umgebungen als auch in hybriden Cloud-Szenarien.

Abbildung 1: Windows Server 2022 und Windows Server 2025 verfügen über die Secured-Core-Funktionen, mit denen sich Server wesentlich sicherer betreiben lassen.

Sicherheitsbaseline über das Windows Admin Center steuern Im Windows Admin Center steht für jeden Server der Menüpunkt Sicherheit zur Verfügung. Neben der Konfiguration der Secured-Core-Funktionen, gibt es noch den neuen Menüpunkt Sicherheitsbaseline. Über Sicherheitsbaseline kann das Windows Admin Center mit Hilfe des neuen PowerShell-Moduls OSConfig eine von Microsoft empfohlene Sicherheitsbaseline speziell für Windows Server 2025 umsetzen. Im ersten Schritt prüft das Admin Center, ob das Modul installiert ist und ruft die Einstellungen der Sicherheitsbaseline ab. Danach erfolgt ein Vergleich mit den Einstellungen auf dem Server. Die Einstellungen lassen sich auch in der PowerShell auf dem jeweiligen Server umsetzen. Abbildung 2: Im Windows Admin Center kann man für Windows Server 2025 eine Sicherheitsbaseline umsetzen, die Server auf unsichere Einstellungen prüft. Im Fenster sind die verschiedenen Empfehlungen zu sehen sowie die Einstellungen, die Microsoft zwar empfiehlt, die aber nicht gesetzt sind. Dadurch erkennen Admins sehr schnell, ob es auf dem Server Einstellungen gibt, die nicht den Microsoft-Empfehlungen für maximale Sicherheit entsprechen. Die Sicherheitsbaseline wird dazu auf Basis verschiedener Serverrollen angewendet zum Beispiel „Member Server“ für Server, die Mitglied in einer Active-Directory-Domäne sind. Für alleinstehende Server gibt es den Baselinetyp „Workgroup Member“. Das Windows Admin Center wählt den entsprechenden Typ automatisch aus, Admins können aber manuell nachsteuern, wenn das erforderlich sein sollte. Abbildung 3: Admins können auswählen welcher Baselinetyp für Windows Server 2025 zur Absicherung mit der Sicherheitsbaseline angewendet werden soll.

Einstellungen der Sicherheitsbaseline umsetzen Admins können entweder alle Einstellungen auf einmal markieren, oder einzelne Einstellungen anklicken und mit Anwenden und verwalten auf dem Server umsetzen. Nach dem Setzen der Einstellung, ist das direkt im Windows Admin Center mit einem grünen Symbol zu sehen. Dadurch können Admins ganz gezielt einzelne oder alle Einstellungen auf einem Server umsetzen und diesen dadurch mit Bordmitteln und durch Microsoft-Empfehlungen absichern. Abbildung 4: Admins können einen oder mehrere Werte auswählen, um die Sicherheitseinstellung anzupassen und vorab noch mal die Folgen der Änderung überprüfen.