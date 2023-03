Windows Server 2022 per Gruppenrichtlinien sicherer machen

Um Windows Server 2022, aber auch ältere Versionen wie Windows Server 2016/2019 abzusichern, stehen verschiedene Vorlagen zur Verfügung, die sich in Gruppenrichtlinien importieren lassen. Werden die Gruppenrichtlinien auf Organisationseinheiten (OU) angewendet, in denen sich Computerkonten befinden, werden die entsprechenden Sicherheitseinstellungen umgesetzt.

Hier ist es sinnvoll sich die aktuellen Gruppenrichtlinienvorlagen für Windows Server 2022 bei Microsoft herunterzuladen. Die ADMX-Dateien der Vorlagen müssen entweder in das Verzeichnis C: \Windows\PolicyDefintions kopiert werden, oder in das Verzeichnis, das als zentraler Speicherort für die Gruppenrichtlinien zum Einsatz kommen soll. Wichtig ist dabei noch, die dazugehörigen AMDL-Dateien in das passende Sprachenverzeichnis zu kopieren, damit die Richtlinien auch in der richtigen Sprache zur Verfügung stehen.

Microsoft-Empfehlungen herunterladen und CIS-Gruppenrichtlinienvorlagen importieren Über das Microsoft Security Compliance Toolkit 1.0 () lassen sich die Vorlagen herunterladen stehen zunächst verschiedene Templates zur Verfügung. Im Verzeichnis GPOs sind wiederum Backups von bereits vorbereiteten Richtlinien zu finden, die sich in der Gruppenrichtlinienverwaltungskonsole leicht in eine neue Gruppenrichtlinien importieren lassen. Dazu wird zunächst eine neue Richtlinie erstellt. Über das Kontextmenü und der Auswahl Einstellungen importieren stehen die verschiedenen Gruppenrichtlinien für den Import zur Verfügung. In der Datei Windows Server 2022 Security Baseline.zip sind die Vorlagen für Windows Server 2022 verfügbar, die sich ebenfalls als neue Gruppenrichtlinien auf diesem Weg importieren lassen.

Security Technical Implementation Guide des DoD verwenden Die Security Technical Implementation Guides (STIGs) stehen als ZIP-Datei zur Verfügung und bieten Sicherheitseinstellungen für Windows, Chrome, Firefox, Microsoft Office und mehr. Hier bietet das Department of Defense (DoD, Verteidigungsministerium der USA) nahezu 30 Vorlagen, mit denen sich auch Windows Server nach Empfehlungen des DoD absichern lassen. Die Implementation kann als GPO-Import erfolgen, genauso wie die Richtlinieneinstellungen auf Basis des CSI von Microsoft. Das DoD aktualisiert die Richtlinien regelmäßig, sodass der Import einer neuen Version durchaus Sinn ergibt. Nach dem Download stehen die verschiedenen Gruppenrichtlinienvorlagen in einzelnen Verzeichnissen zur Verfügung. Abbildung 1: Das Verteidigungsministerium der USA (DoD) stellt Gruppenrichtlinienvorlagen für verschiedene Einsatzzwecke zur Verfügung, auch für Windows Server 2022. Ähnlich wie beim Security Compliance Toolkit von Microsoft, lassen sich die Empfehlungen in neuen Gruppenrichtlinien importieren. Dazu wird am besten eine neue Gruppenrichtlinie erstellt. Danach können die Vorlagen importiert werden, ebenfalls wieder über das Kontextmenü. Es ist generell auch möglich, die Einstellungen von Microsoft/CSI parallel zu den Einstellungen des DoD zu importieren. Hier ist es aber sinnvoller, zunächst mit dem Policy Analyzer aus dem Security Compliance Toolkit die beiden Vorlagen miteinander zu vergleichen und aufeinander anzupassen. Zum Download gehört ein exportierter Bericht der Einstellungen, der sich mit jedem Browser öffnen lässt. Dadurch erhalten Admins sofort einen Überblick zu den Einstellungen, die das DoD für Windows Server 2022 empfiehlt. Abbildung 2: Zur Absicherung von Windows Server 2022 kann man die Sicherheitsempfehlungen des DoD importieren.