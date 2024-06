Wie Sie Verbindungsprobleme von Outlook mit Exchange beheben

Wenn Microsoft Outlook Verbindungsprobleme mit Microsoft Exchange oder Office 365 hat, erkennt man dies zum Beispiel in der Informationsleiste unten rechts. Hier sollte Verbunden mit Microsoft Exchange (beziehungsweise dem Exchange-Konto) und Alle Ordner sind auf dem neusten Stand angezeigt werden. Erscheint eine Fehlermeldung, muss man testen, woran das liegt.

Microsoft bietet ein Tool an, mit dem Anwender selbst Probleme lösen können, ohne dass ein Administrator eingreifen muss. Dadurch lassen sich einige Probleme schnell lösen, oder zumindest Informationen anzeigen, so dass man das Problem eingrenzen und Administratoren schneller unterstützen können.

Zunächst muss allerdings eine Internetverbindung vorhanden sein. Außerdem darf sich Outlook nicht im Offline-Modus befinden. Dieser wird über den Button Senden/Empfangen mit Offline arbeiten aktiviert und deaktiviert.

Verbindungsprobleme mit Microsoft-Tool selbst beheben

Microsoft stellt eine entsprechende Website zur Verfügung, auf der Hinweise und Hilfen bei Verbindungsproblemen angezeigt werden. Hier kann man das Tool Microsoft Support and Recovery Assistant herunterladen, das bei Verbindungsproblemen unterstützt.

Abbildung 2: Wie Sie den Offline-Modus in Outlook aktivieren und deaktivieren.

Sobald der Microsoft Support and Recovery Assistant gestartet ist, zeigt er die Programme an, für die eine Fehlerbehebung möglich ist. Dazu gehören neben Outlook und Office, Dynamics 365, OneDrive for Business und Skype for Business. Wer sich mit Outlook und Windows besser auskennt, kann über die Erweiterte Diagnose Probleme lösen, die mit der Standardhilfe nicht gelöst werden können.

Abbildung 3: Wie Sie den Microsoft Support and Recovery Assistant (SaRA) installieren.

Durch Anklicken des Links am Ende der Liste werden Assistenten zur Fehlerbehebung von Outlook im Web (OWA), Outlook für Mac und für Outlook auf Smartphones angezeigt.