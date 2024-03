Tutorial: Benutzerdefinierte GPTs mit ChatGPT erstellen

OpenAI hat in ChatGPT eine zusätzliche Ebene der Personalisierung und Automatisierung für zahlende Nutzer integriert.

Im November 2023 fügte OpenAI die Funktion der benutzerdefinierten GPTs zu ChatGPT hinzu. Mit der zunehmenden Verbreitung von kleinen und proprietären Sprachmodellen, die für bestimmte Aufgaben oder Datensätze entwickelt wurden, führte OpenAI GPTs ein, um ChatGPT-Benutzern mehr Kontrolle zu geben, indem der Fokus des Chatbots eingegrenzt wird.

Mit nur einem Satz von Prompts (Eingabeaufforderungen) – und unterstützenden Dokumenten, wenn der Benutzer dies wünscht – können ChatGPT-Benutzer Agenten innerhalb der Plattform erstellen, die die Verwendung des Chatbots weiter automatisieren.

So finden Sie die GPTs anderer Personen

OpenAI hat im Januar 2024 seinen GPT Store veröffentlicht, in dem Nutzer ihre eigenen GPTs monetarisieren können. Es gibt andere Möglichkeiten, eigene GPTs von anderen Benutzern zu finden.

Um alle von Google indizierten öffentlichen GPTs zu finden, geben Sie Folgendes in Google ein: site:https://chat.openai.com/g, und Google zeigt in den Suchergebnissen benutzerdefinierte GPTs an. Diese Methode liefert zwar viele Ergebnisse, ist aber nicht zielgerichtet. Um sich auf ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Art von GPT zu konzentrieren, kann der Nutzer site:chat.openai.com gefolgt von dem Schlüsselwort, an dem er interessiert ist, suchen.

Einige Benutzer haben GPTs erstellt, die mit dieser Logik nach anderen GPTs suchen. Die Eingabeaufforderung für diese GPTs verwendet den oben erwähnten Google-Suchoperator – site:chat.openai.com –, um Listen von GPTs basierend auf der Anfrage des Nutzers zu erstellen.