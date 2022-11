Ratgeber für Storage-Performance-Tests

Das Testen der Leistung eines Speichersystems der Unternehmensklasse kann komplex und zeitaufwändig sein, wobei vieles von der Art und Größe des Systems abhängt. Dennoch sind Leistungstests einer der wichtigsten Schritte, um sicherzustellen, dass Speichersysteme mit höchster Effizienz arbeiten und Anwendungen ihre Ziele erreichen.

Speicherleistungstests sind keine Einheitslösung. Der Testprozess muss den Anforderungen der jeweiligen Umstände entsprechen. Sie müssen spezifisch sein, um die Effizienz und den Nutzen zu erhöhen, wie zu Beispiel geringere Kosten, weniger Risiken und eine bessere Anwendungsleistung.

Stellen Sie Ihre Produktionsumgebung nach. Wenn es möglich ist, sollten Sie eine Testumgebung und Testressourcen einrichten, die der Produktionsumgebung so nahe wie möglich kommen, einschließlich der Testdaten und Arbeitslasten. Möglicherweise müssen Sie Speichergeräte vor der Durchführung Ihrer Tests bereinigen oder vorkonditionieren.

Unabhängig davon, ob es sich um ein SAN , ein NAS , eine hyperkonvergente Infrastrukturanwendung oder eine andere Speicherkonfiguration handelt, gibt es viele mögliche Fehlerpunkte, die Leistungstests komplex und schwierig machen können. Andererseits sind Sie vielleicht nur von einer oder zwei Komponenten betroffen. Sie müssen zum Beispiel eine Festplatte zu einem Array hinzufügen und möchten die Auswirkungen auf die Leistung messen. In diesem Fall ist der Umfang Ihres Projekts eher begrenzt. Legen Sie in jedem Fall genau fest, welche Komponenten Sie testen wollen.

Ein Speichersystem besteht aus mehr als nur SSDs oder HDDs . Das System umfasst in der Regel mehrere Schichten, die jeweils ihre eigenen Komplexitäten und Eigenschaften haben. Engpässe können in allen Bereichen auftreten: Router , Host-Bus-Adapter , Speicher- Controller , Anwendungshosts, Replikationsserver oder jede andere Komponente.

3. Bestimmen Sie, welche Metriken für jede Speicherkomponente erfasst werden sollen.

In den meisten Fällen werden Sie gegebenenfalls drei Metriken erfassen wollen.

Latenzzeit. Die durchschnittliche Zeit, die eine Komponente benötigt, um eine einzelne Datenanfrage zu bearbeiten. Sie ist das Maß für die Zeit zwischen dem Senden einer Anfrage und dem Erhalt einer Antwort. Je niedriger die Latenzzeit, desto besser die Leistung.

Durchsatz. Die Datenmenge, die eine Komponente während eines bestimmten Zeitraums durchläuft oder von ihr ausgeht. Der Durchsatz bezieht sich in der Regel auf die Anzahl der Bits pro Sekunde, zum Beispiel Kb/s, Mb/s oder Gb/s. Je höher der Durchsatz ist, desto besser ist die Leistung.

IOPS. Die Anzahl der I/O-Vorgänge, die ein Speichersystem pro Sekunde verarbeiten kann. IOPS bezieht sich nur auf die Anzahl der Lese- und Schreibvorgänge. Sie gibt nicht an, wie viele Daten in jeder Operation enthalten sind. Höhere IOPS sind in der Regel besser als niedrigere IOPS, aber berücksichtigen Sie bei der Bewertung der Daten auch Latenz und Durchsatz.

Bewerten Sie auch andere speicherspezifische Metriken wie Cache-Nutzung, Warteschlangentiefe, I/O-Aufteilung oder Kapazität.