PowerShell Remoting, also das Ausführen von Remote-Befehlen per PowerShell, eignet sich hervorragend zur Verwaltung von Remote-Servern – bis Sie mit dem gefürchteten Double-Hop-Problem beziehungsweise zweite Hop-Problem konfrontiert werden.

In einem typischen Szenario arbeiten Sie auf einem Remote-Computer und versuchen, einen PowerShell-Befehl auf einem anderen Server auszuführen. Bekommen Sie die Nachricht Access Denied, also Zugriff verweigert, haben Sie das Double-Hop-Problem. Zwar können Sie Credential Security Support Provider (CredSSP) verwenden, um das Problem zu umgehen. Aber es gibt eine wesentlich elegantere Lösung, die Sie ausprobieren sollten.

Warum das zweite Hop-Problem auftritt

Nachdem Sie sich via PowerShell Remoting mit einem Remote-Computer verbunden haben und Befehle an eine Ressource außerhalb Ihres Computers gegeben haben, erhalten Sie möglicherweise diese Meldung:

Invoke-Command -ComputerName SRV1 -ScriptBlock { Get-ChildItem -Path \\SRV2\c$ }

Access is denied

+ CategoryInfo : PermissionDenied: (\\SRV2\c$:String) [Get-ChildItem], UnauthorizedAccessException

+ FullyQualifiedErrorId : ItemExistsUnauthorizedAccessError,Microsoft.PowerShell.Commands.

GetChildItemCommand

+ PSComputerName : SRV1



Cannot find path '\\SRV2\c$' because it does not exist.

+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (\\SRV2\c$:String) [Get-ChildItem], ItemNotFoundException

+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand

+ PSComputerName : SRV1

Vielleicht gehen Sie davon aus, dass der Befehl hätte funktionieren müssen. Schließlich haben Sie die Anmeldeinformationen auf dem Remote-Computer authentifiziert und diese Anmeldeinformationen geben Ihnen die Berechtigung, auf den zweiten Remote-Computer zuzugreifen. Der Haken ist, dass Active-Directory-Domänen Kerberos für die Authentifizierung verwenden. Und dieses erlaubt die Weitergabe von Anmeldeinformationen über den ersten Computer hinaus nicht, um böswillige Aktivitäten zu verhindern.

Einige Administratoren lösen das zweite Hop-Problem wie angesprochen mit CredSSP. CredSSP ist eine weniger sichere Methode, die zusätzliche Konfigurationsarbeiten erfordert. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Sie können eine Anmeldeinformationen an eine PowerShell-Sitzungskonfiguration binden und die Konfiguration für alle zukünftigen Verbindungen wiederverwenden.