Lokale Änderungen in Git rückgängig machen und entfernen

Es gibt zwei Git-Befehle, die ein Entwickler verwenden muss, um alle lokalen Änderungen in Git zu verwerfen, alle nicht übertragenen Änderungen zu entfernen und seinen Git-Arbeitsbaum in den Zustand zurückzusetzen, in dem er sich bei der letzten Übertragung befand.

Die Befehle zum Verwerfen aller lokalen Änderungen in Git sind:

git reset -hard

git clean -fxd

Nicht übertragene Git-Änderungen Um zu verstehen, warum diese beiden Befehle erforderlich sind, um nicht übertragene Git-Änderungen lokal zu entfernen, müssen Sie die vier verschiedenen Arten von nicht übertragenen Änderungen verstehen, die in Git existieren. Diese sind: aktualisierte Dateien, die dem Index hinzugefügt wurden

neu erstellte Dateien, die in den Index aufgenommen wurden

aktualisierte Dateien, die nicht in den Index aufgenommen wurden

neu erstellte Dateien, die nicht in den Index aufgenommen wurden Abbildung 1: Beim Entfernen und Verwerfen lokaler Git-Änderungen sind vier Arten von Dateien zu beachten.