git clean: Wie man ungetrackte Dateien in Git entfernt

Der Befehl git clean entfernt alle ungetrackten (untracked) Dateien aus dem Git-Arbeitsverzeichnis. Welche nicht getrackten Git-Dateien entfernt werden sollen, kann über die drei Flags oder Switches (Schalter) des Befehls git clean gesteuert werden:

Ein git clean erfordert --force

Eine weitere Einschränkung des Befehls git clean besteht darin, dass Entwickler ihn nur verwenden können, wenn sie entweder den Schalter --force oder --dry-run (-n) angeben.

Wenn Sie den Befehl git clean allein ausführen, schlägt er fehl und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Hier ist die Fehlermeldung, die angezeigt wird, wenn Sie den force-Schalter nicht mit dem Befehl git clean verwenden: